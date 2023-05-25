Нигматуллин о бане Соболева: «Показательная порка. Роша показал то же самое, но причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект, видимо»

Руслан Нигматуллин назвал показательной дисквалификацию Александра Соболева на 4 матча.

В матче «Спартака» и ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ (2:1) главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля Александра Соболева и Виллиана Рошу. Форвард «Спартака» показал защитнику ЦСКА неприличный жест, схватившись за пах, после чего бразилец сделал то же самое.

На заседании КДК РФС красная карточка Роши была отменена. Соболев получил дисквалификацию на 4 матча, однако «Спартак» намерен обжаловать это решение.

«Я ожидал, что Роше отменят красную карточку. Ему пришлось на руках показывать то место, которое ему показали, – иначе поступить не мог. Судья неправильно его понял.

Оба показали вроде бы одинаковые вещи, но причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект. Поэтому он и получил такую дисквалификацию. Состоялась показательная порка, но, наверное, все логично. Футбол смотрят и дети, и женщины – такие жесты показывать нельзя.

Надеялся, что Саша получит меньшую дисквалификацию. С другой стороны, хорошо, что дали не шесть матчей», – сказал бывший вратарь сборной России.

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