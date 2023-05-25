Нигматуллин о бане Соболева: «Показательная порка. Роша показал то же самое, но причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект, видимо»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации Руслан Нигматуллин КДК РФС Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Чемпионат.com Футбол

Руслан Нигматуллин назвал показательной дисквалификацию Александра Соболева на 4 матча.

В матче «Спартака» и ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ (2:1) главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля Александра Соболева и Виллиана Рошу. Форвард «Спартака» показал защитнику ЦСКА неприличный жест, схватившись за пах, после чего бразилец сделал то же самое.

На заседании КДК РФС красная карточка Роши была отменена. Соболев получил дисквалификацию на 4 матча, однако «Спартак» намерен обжаловать это решение.

«Я ожидал, что Роше отменят красную карточку. Ему пришлось на руках показывать то место, которое ему показали, – иначе поступить не мог. Судья неправильно его понял.

Оба показали вроде бы одинаковые вещи, но причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект. Поэтому он и получил такую дисквалификацию. Состоялась показательная порка, но, наверное, все логично. Футбол смотрят и дети, и женщины – такие жесты показывать нельзя.

Надеялся, что Саша получит меньшую дисквалификацию. С другой стороны, хорошо, что дали не шесть матчей», – сказал бывший вратарь сборной России.

Соболев забанен на 4 матча, красная Роши отменена: КДК изучил жесты дерби со всех ракурсов

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Заголовок и текст типа отличаются заметно)
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
аххаха! Прочитал заголовок, хотел уже потроллить Нигматулина! Ан нет. Троллить надо автора, кто выложил эту заметку. 👎
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Chepaylo
Гнать в шею тех кто так извращает смысл сказанного в заголовках
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Magmi
Ответ Контрольный выстрел
Русланчик, в общем то, никогда не блистал умом.
Советую прочитать текст полностью, а не только заголовок
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Ответ Magmi
Советую прочитать текст полностью, а не только заголовок
Это не требуется сверхразумам для написания дефолтного комента :)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
валя_стакан
Ответ Честный контроль
Почему все бывшие когда-либо пробовавшие тарасовский борщ,становятся по жизни неадекватами? Может их на наркоту ,да на бромантан всех поголовно проверять, как Дасаева и Титова.
Там заголовок не совсем соответствует сказанному Нигматулиным, автор новости Анна Сунцова слишком на причиндалах зациклилась.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Про Рошу вспомнилось: мальчик жестами показал, что его зовут Хуан
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Егоров
Позор автору новости
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Павлов
Как точно подмечено. Не в бровь а в глаз.
Русские пречиндалы могут поразить. Так что соболёк и тут нагнул эту бразильскую обезьянку
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pueblo
Если ссылаться на "женщин и детей", то в этом нет никакой разницы в жестах. Не смог Роша на словах объяснить судье, то должен отбывать дискву и учить русский.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
donatodonatore
Футбол смотрят и дети, и женщины. А тут раз и причиндал и не понимаешь то ли это матч ТВ толи на порнхаб переключил. Выгнать эту порнозвезду из Спартака да и вообще из футбола. Недавно футболист АПЛ полгода извинялся за то что кота ударил, а этому деятелю по итогу сезона ещё и денег добавят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Andrew Chepaylo
Гнать в шею тех кто так извращает смысл сказанного в заголовках
Анна Сунцова со Спортс тупо скопипастила автора с Чемпионат. 🙂
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Торна
Ответ Честный контроль
Тепееерь вместо ромбика на груди у всех спартаговцев будут красоваться яйца с переломанным 21 пальцем дельфина на груди!
Достаточно фото Федотова нанести. Не отличишь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Равиль Дубов
Ответ Magmi
Советую прочитать текст полностью, а не только заголовок
Я сначала тоже так подумал, но потом прочитал твой комментарий. Мнение изменилось)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Торна
Сколько Рошу ни корми, а у Соболя больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Стукачев
Показ одинаковый, а наказания разные почему? Почему такое отношение к нашим игрокам, мы что не в России играем, пусть учат русский язык,а то он хотел показать. Не справедливое наказание.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Виллиан Роша на КДК:
Шел по полю
Видел чудо
Там дельфин
Нырял в штрафную
Я ему сказал - нахал!
Он мне ... помахал)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
вот так и создаются из ничего срачи в коментах. человек говорит одно, а в заголовок выносят абсолютно другое.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
werowolf-gears
Вспомнил как Руслан комментировал на матче Наполи Милан (это был дебютный сезон Доннаруммы). Был настолько плохо, что аж хорошо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий