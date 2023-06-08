Неймар ради «Барсы» готов снизить зарплату. Трансфер возможен из-за срыва переговоров с Месси – клуб хочет подписать топ-звезду в атаку

Теги ПСЖ МЛС Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Интер Майами Футбол

Неймар хочет вернуться в «Барселону» после шести сезонов в «ПСЖ».

Как пишет Diario Sport, после неудачи в переговорах о возвращении Лионеля Месси каталонский клуб намерен активировать план Б.

«Барселона» уверена, что одобренного Ла Лигой лимита зарплат хватит для подписания звезд топ-уровня, поэтому анализирует рынок. Цель клуба – трансфер звезды, которая будет делать разницу.

Хави строил планы на сезон с учетом возможного возвращения Месси и даже намеревался поменять схему. Тренер разговаривал с Лео и был уверен, что аргентинец станет важным звеном в атаке «Барсы» со следующего сезона. Однако после решения Месси о переходе в «Интер Майами» клубу придется искать иные варианты усиления атаки.

В числе игроков, которых предложили «Барсе», есть Неймар. Ради возвращения в каталонский клуб бразилец готов снизить зарплату.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» выставил Неймара на трансфер второе лето подряд.

За «Барселону» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. До этого он играл в бразильском «Сантосе».

В минувшем сезоне у него 18 голов и 16 результативных передач в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь.

Неймар снова взбесил «ПСЖ» – уехал на «Ф-1» вместо празднования титула

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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90 комментариев

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fedyatext
Ответ DolJun
по деньгам из звезд в атаку барса может себе позволить только кокорина)
Впринципе кпд будет такой же, как и у атаки челси. Вполне достойно
+77
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+72
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БляхаджинсКарпина
Будет максимально смешно, если они подпишут Неймара не подписав Месси))
+75
-9
+66
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William Austin
закончился один сериал, теперь тизер нового
+23
-1
+22
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Бестрофейник 19/20
Ответ DolJun
по деньгам из звезд в атаку барса может себе позволить только кокорина)
Чем не топ-звезда?)
+27
-6
+21
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Милан37
Продадут пол состава что бы танцору Неймару зп платить 🤦‍♂️🤡 ...
+25
-8
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fedyatext
Ответ DolJun
местные кулес наконец признали на кого они равняются или при чем тут челси, федя?)
Ну равнятся на середняк, который через сезончик будет боротся за золото чемпионшипа, такое, должунчик). Удивляют что такие фанаты как ты делают на ветках топ клубов и топ тренеров)
+18
-1
+17
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LIBerly
Месси не смогли подписать, а Неймара смогут? Лапорта до конца ТО будет байками кормить фанатов, а потом скажет: "Не успели закрыть сделку, контракт лежал на столе..."
+18
-3
+15
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Radik_2.0
Ответ filippa
а смех то в чем ?
Ну типа на легенду Месси бабки не нашли, а на Неймара, у которого тоже на маленькая зп, нашли, ухахаха
+14
-3
+11
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Flylink
Ответ LIBerly
Месси не смогли подписать, а Неймара смогут? Лапорта до конца ТО будет байками кормить фанатов, а потом скажет: "Не успели закрыть сделку, контракт лежал на столе..."
Дело не в деньгах, а в исполнении плана жизнеспособности от Барсы, для подписания с кем-нибудь контрактов, Барсе нужно продавать игроков, Месси не хотел ждать этого, плюс ко всему не факт, что такие продажи будут, но в отличии от Месси, у Неймара время есть(контракт с ПСЖ). Но по факту, эта новость все равно абсурдна и в такое развитие событий очень слабо верится.
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fedyatext
Ответ DolJun
ну так к чему ты тогда приплел сюда челси если мы обсуждаем блауграновый середняк и автобусника чави?)
Хотел узнать, что фанат 12 места делает на этой ветке). Хотя что тебе еще остается, с такими то психологическими травмами)
+9
-1
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ariuntrius
Ответ Милан37
Продадут пол состава что бы танцору Неймару зп платить 🤦‍♂️🤡 ...
Неймар сильнее любого игрока в атаке, да и 90% случаях в любом другом топ клубе скажем честно
+8
-1
+7
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filippa
Ответ БляхаджинсКарпина
Будет максимально смешно, если они подпишут Неймара не подписав Месси))
а смех то в чем ?
+12
-6
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Игорь М.
Ответ DolJun
по деньгам из звезд в атаку барса может себе позволить только кокорина)
Тем летом взяли Левандовского за 50 миллионов, хотя Челси купил Лукаку за 115. Барса взяла Кунде за 50, Челси Фофана за 80+. Продолжать?)
+7
-1
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rigobersong
Мне прислали видео со дня рождения Должуна:))

https://youtu.be/-gJksjFmsZI
+10
-5
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Igor Pivovarov
Ответ fedyatext
Ну равнятся на середняк, который через сезончик будет боротся за золото чемпионшипа, такое, должунчик). Удивляют что такие фанаты как ты делают на ветках топ клубов и топ тренеров)
Должун: дорога ярости
+5
-1
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бек саидов
Ответ DolJun
ну так к чему ты тогда приплел сюда челси если мы обсуждаем блауграновый середняк и автобусника чави?)
Середняк на 12 месте. На луне что ли живёшь?
+5
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psa.1207
Если на Месси денег нет, откуда на Неймара возьмутся?
+3
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Demoznq
Пойду приготовлю попкорн, нужно подождать пока комментарии настоятся
+3
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alik055
Обмен на Дембеле?
+2
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Неймар подходит Барселоне
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Добрый Ретроград
Придёт Неймар и возьмут на пару с Лёвой ЛЧ. Месси жаба задавит.
+11
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BurBon
Ну за 10 м он играть не будет, по этому новость ни о чем. Никуда он не уйдет, у него там супер контракт и он уже доигрывает.
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Igor Pivovarov
Роналдиньо и Ривалдо пусть подписывают!
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psa.1207
Ответ Dmitry Koway
там не было денег, сколько хотел Леонель. скорее так
Ну, у Неймара зп тоже не маленькая. Плюс за трансфер придётся платить. Да и денег для Барсы Месси мог сконвертить больше.
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Igor Pivovarov
Ответ DolJun
ну так к чему ты тогда приплел сюда челси если мы обсуждаем блауграновый середняк и автобусника чави?)
Не расстраивайся, Должуня. Твои волны хейта спишем на чрезвычайную ситуацию, но и на твоей улице еще перевернется фура с чукотскими сладостями.
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