Месси перейдет в «Интер Майами». Лео и клуб МЛС достигли принципиальной договоренности

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Гильем Балаге Интер Майами Футбол

Лионель Месси принял решение о будущем и выбрал новый клуб.

По данным журналиста Гильема Балаге, аргентинец перейдет в «Интер Майами».

Журналист The Independent Мигель Дилейни сообщает, что Месси  достиг принципиальной договоренности с клубом из МЛС.

El Partidazo de COPE также сообщает о выборе Лео в пользу «Интер Майами» и добавляет, что игрок сообщил «Барсе», что не вернется.

Ранее сообщалось, что Месси получил конкретные предложения от «Аль-Хилаля» и «Интер Майами». «Барселона» также предпринимала попытки вернуть форварда.

Срок контракта Месси с «ПСЖ» истекает 30 июня, он станет свободным агентом. Статистика нападающего, которому в июне исполнится 36 лет, доступна здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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177 комментариев

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TAGAY
Ответ Ебздрогыч
Когда же уже закончится этот сериал?
не ной! закончится сериал "переход Лео" начнется другого игрока. каждый год одно и тоже, и сериал и нытье фанатов от усталости новостей про переход
+144
-11
+133
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Егор Скляров
вот когда напишет Романо, а не el pidoraso тогда и поговорим
он рил единственный, кто ещё ничего не постил
+84
-5
+79
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Cearvm
Печально, если так. Класса хватало еще на парочку сезонов в Барсе.
+64
-22
+42
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Ебздрогыч
Когда же уже закончится этот сериал?
+53
-23
+30
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Bigbadaboom
Трухнул с Роном и Бензом посоперничать?
+47
-17
+30
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Axmat Cecenov
Ответ rigobersong
Ну хоть не в пустыню:)
А, какая разница? В СА сейчас даже собирается более конкуретный чемпионат, и он сильнее чем МЛС
+30
-9
+21
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diegorezao
Ответ Axmat Cecenov
А, какая разница? В СА сейчас даже собирается более конкуретный чемпионат, и он сильнее чем МЛС
ригоберке главное не к арабам чтобы потом восхвалять выбор Месси и говорить что там круто, ведь он уже льет помои на пустыню столько времени сколько там играет Рон)
+22
-4
+18
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Франческо Тортик
Месси в ПСЖ сезон 22/23:
- 21 гол
- 20 ассистов

Персофаны Месси: Топ-лига, гоат, зе бест, лучший в истории, прошел футбол, всем все доказал и т.д.

Ибрагимович в ПСЖ сезон 15/16:
- 50 голов
- 19 ассистов

Персофаны Месси в 2016г: Лига1 УГ, Там одни слабаки, Месси будет класть по 100 голов за сезон и т.д.
+30
-13
+17
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Sergey Kuznetsov
Ответ Ебздрогыч
Когда же уже закончится этот сериал?
эта музыка будет вечной (с)
+15
-1
+14
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diegorezao
Ответ Barca_mania
даже финал ЛЧ ещё не сыгран, почему уже все делают выводы. Месси будет в Барсе ещё увидете.
а финал лч как то влияет на трансферы?
+10
0
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diegorezao
Ответ Bigbadaboom
Трухнул с Роном и Бензом посоперничать?
Я как фан Реала и поклонник Рона, очень ждал что Месси перейдет к Арабам, думал хоть напоследок лет между ними искорка будет на сезончик два. но раз Майами значит Майами
+10
-2
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AnMe
Вечером будет в СА. Потом в АПЛ, потом в РПЛ. Задолбали уже.
+9
-2
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wmfrxwf5rq
Только Месси не забудьте сказать об этом
+7
-2
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Сикарио
Ответ Barca_mania
даже финал ЛЧ ещё не сыгран, почему уже все делают выводы. Месси будет в Барсе ещё увидете.
Финал, который ты прогнозировал? Барса - ПСЖ?
+7
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mr kovalsky
Ответ Экспертное мнение
А зачем ему соперничать с какими-то не чемпионами мира?)) Сказал бы Канте, и то за умного сошел бы)
А че он в псж играл с лорьянами? Там же нет чемпионов мира, кринжовое мнение
+7
-3
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Сикарио
Ответ Франческо Тортик
Месси в ПСЖ сезон 22/23: - 21 гол - 20 ассистов Персофаны Месси: Топ-лига, гоат, зе бест, лучший в истории, прошел футбол, всем все доказал и т.д. Ибрагимович в ПСЖ сезон 15/16: - 50 голов - 19 ассистов Персофаны Месси в 2016г: Лига1 УГ, Там одни слабаки, Месси будет класть по 100 голов за сезон и т.д.
главные лицемеры футбола: Гвардиола, Хаве, Лапорта, Мессе и прочая каталонская шушера включая барсаглоров из Богучан ))
+18
-14
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Артём Горбенко
Ответ Bigbadaboom
Трухнул с Роном и Бензом посоперничать?
ох уж это принципиальное соперничество пенсионеров в чемпионате бензоколонки))
все трое (если новости про Месси - правда) поехали на заслуженную пенсию, я бы тоже между пустыней со специфическими нравами и Флоридой выбрал бы второе, даже учитывая потерю в кэше
+4
0
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Vinnipukh Vinni
Ответ Екн Лор
Таким образом МЛС войдёт в топ-5 лиг мира по версии персофанов
Никуда она не войдёт, это лишь тупые подколы дурачков.
Просто Месси закончил карьеру футболиста.
+4
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persx
Правильно, если так. Лебединая песня на ЧМ уже спета, дать прежнее качество европейским топ-клубам в мире победившего прессинга Лео уже не сможет. Пора заканчивать потихоньку.
+3
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Mr.Trol
Майами и США, конечно, намного приятнее чем СА.
+3
0
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Однажды в Космосе
Полная информация лжи. Так к слову. На официальном сайте другом было написано что Лео уже подписал контракт с Барселоной
+4
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PINHEAD
Ответ Егор Скляров
вот когда напишет Романо, а не el pidoraso тогда и поговорим он рил единственный, кто ещё ничего не постил
Я не пойму - у спорцовиков иконка этого Романо в коридоре стоит? Как там Мбаппе в Реале херевехгоу поживает?
+4
-2
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
даже финал ЛЧ ещё не сыгран, почему уже все делают выводы. Месси будет в Барсе ещё увидете.
Какое отношение трансфер свободного агента в клуб МЛС имеет финал ЛЧ, чудик?
Кстати, мы же про финал «Барселона» - «ПСЖ», который ты предсказывал, говорим, верно? )))
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Moscwow
Ответ Очевидное невероятное
Опять обидел тебя чемпион мира гений Месси?
Ты о ком? Я знаю сына Негрейры и Катара Лионоля Месси, а гения и чемпиона не знаю
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pit4er
Тут Роналду чморят за второе место в пустыне, что же будет, если Месси останется с Майами на последнем месте в восточной конференции МЛС.

С одной стороны, не так уж плохо получить акции клуба перед футбольным бумом в США из-за скоро ЧМ, с другой – в МЛС сезон в разгаре, отдохнуть не выйдет, и шейхи дают сразу кэш, и статус самого высокооплачиваемого игрока заберёт у португальца
+4
-2
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