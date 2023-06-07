Месси перейдет в «Интер Майами». Лео и клуб МЛС достигли принципиальной договоренности
Лионель Месси принял решение о будущем и выбрал новый клуб.
По данным журналиста Гильема Балаге, аргентинец перейдет в «Интер Майами».
Журналист The Independent Мигель Дилейни сообщает, что Месси достиг принципиальной договоренности с клубом из МЛС.
El Partidazo de COPE также сообщает о выборе Лео в пользу «Интер Майами» и добавляет, что игрок сообщил «Барсе», что не вернется.
Ранее сообщалось, что Месси получил конкретные предложения от «Аль-Хилаля» и «Интер Майами». «Барселона» также предпринимала попытки вернуть форварда.
Срок контракта Месси с «ПСЖ» истекает 30 июня, он станет свободным агентом. Статистика нападающего, которому в июне исполнится 36 лет, доступна здесь.
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он рил единственный, кто ещё ничего не постил
- 21 гол
- 20 ассистов
Персофаны Месси: Топ-лига, гоат, зе бест, лучший в истории, прошел футбол, всем все доказал и т.д.
Ибрагимович в ПСЖ сезон 15/16:
- 50 голов
- 19 ассистов
Персофаны Месси в 2016г: Лига1 УГ, Там одни слабаки, Месси будет класть по 100 голов за сезон и т.д.
все трое (если новости про Месси - правда) поехали на заслуженную пенсию, я бы тоже между пустыней со специфическими нравами и Флоридой выбрал бы второе, даже учитывая потерю в кэше
Просто Месси закончил карьеру футболиста.
Кстати, мы же про финал «Барселона» - «ПСЖ», который ты предсказывал, говорим, верно? )))
С одной стороны, не так уж плохо получить акции клуба перед футбольным бумом в США из-за скоро ЧМ, с другой – в МЛС сезон в разгаре, отдохнуть не выйдет, и шейхи дают сразу кэш, и статус самого высокооплачиваемого игрока заберёт у португальца