Лионель Месси принял решение о будущем и выбрал новый клуб.

По данным журналиста Гильема Балаге, аргентинец перейдет в «Интер Майами».

Журналист The Independent Мигель Дилейни сообщает, что Месси достиг принципиальной договоренности с клубом из .

El Partidazo de COPE также сообщает о выборе Лео в пользу «Интер Майами» и добавляет, что игрок сообщил «Барсе», что не вернется.

Ранее сообщалось, что Месси получил конкретные предложения от « » и « ». « » также предпринимала попытки вернуть форварда.

Срок контракта с «ПСЖ» истекает 30 июня, он станет свободным агентом. Статистика нападающего, которому в июне исполнится 36 лет, доступна здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?