Отец Месси пытался договориться с «Интер Майами» и «Аль-Хилалем», чтобы Лео провел первый год по контракту в «Барсе» (Diario Sport)

Отец Лионеля Месси пытался договориться о переходе игрока в «Барселону» на правах аренды.

По информации Diario Sport, приоритетом аргентинца было возвращение в «Барселону». Сообщается, что Хорхе Месси пытался договориться с « » и « » о подписании контракта при условии, что проведет следующий сезон в «Барселоне», однако оба клуба были заинтересованы в том, чтобы Месси присоединился к команде сразу.

На встрече Хорхе Месси с президентом каталонского клуба , состоявшейся в понедельник, обсуждались различные варианты решения проблемы. Сообщается, что сторонам удалось достичь некоторых договоренностей, но оптимальная формула, которая позволила бы осуществить трансфер, так и не была найдена.

Ранее Месси объявил, что после ухода из « » продолжит карьеру в «Интер Майами».

Месси о переходе в «Интер Майами»: «Будь дело в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще»

Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»

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