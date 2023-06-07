Отец Месси пытался договориться с «Интер Майами» и «Аль-Хилалем», чтобы Лео провел первый год по контракту в «Барсе» (Diario Sport)
Отец Лионеля Месси пытался договориться о переходе игрока в «Барселону» на правах аренды.
По информации Diario Sport, приоритетом аргентинца было возвращение в «Барселону». Сообщается, что Хорхе Месси пытался договориться с «Аль-Хилалем» и «Интер Майами» о подписании контракта при условии, что Лионель проведет следующий сезон в «Барселоне», однако оба клуба были заинтересованы в том, чтобы Месси присоединился к команде сразу.
На встрече Хорхе Месси с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, состоявшейся в понедельник, обсуждались различные варианты решения проблемы. Сообщается, что сторонам удалось достичь некоторых договоренностей, но оптимальная формула, которая позволила бы осуществить трансфер, так и не была найдена.
Ранее Месси объявил, что после ухода из «ПСЖ» продолжит карьеру в «Интер Майами».
Месси о переходе в «Интер Майами»: «Будь дело в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще»
Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»
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Зарплату платит Аль Хиляль
или Месси просто не хотел играть за бесплатно?