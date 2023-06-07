Отец Месси пытался договориться с «Интер Майами» и «Аль-Хилалем», чтобы Лео провел первый год по контракту в «Барсе» (Diario Sport)

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Хорхе Месси Интер Майами Футбол

Отец Лионеля Месси пытался договориться о переходе игрока в «Барселону» на правах аренды.

По информации Diario Sport, приоритетом аргентинца было возвращение в «Барселону». Сообщается, что Хорхе Месси пытался договориться с «Аль-Хилалем» и «Интер Майами» о подписании контракта при условии, что Лионель проведет следующий сезон в «Барселоне», однако оба клуба были заинтересованы в том, чтобы Месси присоединился к команде сразу.

На встрече Хорхе Месси с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, состоявшейся в понедельник, обсуждались различные варианты решения проблемы. Сообщается, что сторонам удалось достичь некоторых договоренностей, но оптимальная формула, которая позволила бы осуществить трансфер, так и не была найдена.

Ранее Месси объявил, что после ухода из «ПСЖ» продолжит карьеру в «Интер Майами».

Месси о переходе в «Интер Майами»: «Будь дело в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще»

Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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14 комментариев

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<~Inter~>
Ну там же не идиоты сидят.Платить такие деньги игроку и отдавать его в аренду
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-3
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Большой Сэми
Ответ Антон Фалафель
Схема от бати: ал-хиляль берет Месси, отдает в аренду барсе и платит всю зарплату👍
Интер Майами покупает, отдает Барсе в аренду
Зарплату платит Аль Хиляль
+14
0
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Ебздрогыч
Давайте вы мне будете платить за то, чтобы я работал на другой работе?
+13
-4
+9
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Антон Фалафель
Схема от бати: ал-хиляль берет Месси, отдает в аренду барсе и платит всю зарплату👍
+6
-2
+4
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ <~Inter~>
Ну там же не идиоты сидят.Платить такие деньги игроку и отдавать его в аренду
Ну естественно отец Месси обговорил это, идиотов сейчас нет!
+4
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Aleksandr Danilov
При всем уважении к Лео, я не понимаю, для чего эти пафосные речи о Барсе. Очевидно, что он не собирался играть за маленькие деньги в Барсе, хотя она его вырастила и сделала величайшим. Так же, очевидно, что Лапорта и Хави не особо горели желанием его подписывать.
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Этот Райола хочет денег
Ну это за гранью конечно. Ты на мне женись, содержи, но первый год я буду жить со своим любимым бывшим. Не против?
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Фанат спорта01
то есть в аренду барса могла его взять а с зарплатой в 1$ как у Алвеса не могла?
или Месси просто не хотел играть за бесплатно?
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Герман Ткаченко
Может Бате стоит уже внуками заняться.
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Iamliam
Напрашиваются параллели с Бэкхемом. Он подписал контракт с ЛАГэлэкси, провел 1,5 сезона за них, а потом уехал в аренду в Милан, поиграл в аренде, потом снова за Гэлэкси, а в конце концов перешел на несколько месяцев в ПСЖ за символическую оплату. Думаю как-то так же получится и у Месси. Он точно еще сыграет за Барсу, вопрос только когда.
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mancunian82
Барсуки ещё и на чужом х…. хотели покататься 🤣🤣🤣
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