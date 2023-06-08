Месси об уходе из «Барсы»: «Меня сделали «плохим парнем» из кино, но все обстояло иначе. Сожалею, что не простился с болельщиками так, как я заслуживаю»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Хави Андрес Иньеста Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

Лионель Месси сожалеет, что не смог попрощаться с болельщиками «Барселоны» на «Камп Ноу».

«Это было действительно тяжело. Одна из причин [отказа от возвращения в «Барселону»], которую я уже объяснял, – это то, что я не хотел проходить через все это снова. Это была очень неприятная ситуация. Мы приехали с ожиданием нового сезона, предстоящих тренировок, начала школьных занятий у детей.

Когда все было готово к подписанию, в одночасье это стало невозможным, и мне сказали, что я должен покинуть клуб. Мне пришлось торопиться, принимать решение в спешке и пройти через все то, через что я прошел – это было тяжело.

Для меня [в «Барселоне»] все было прекрасно. Мне там нравилось. Поскольку я ушел странным образом, я хотел бы попрощаться, как Бускетс сейчас, как Жорди [Альба], как Хави, Иньеста... Я бы хотел уйти так. Возможность попрощаться с болельщиками – это прекрасно. Была пандемия, и людей на стадион не допускали, но мне хотелось бы знать, что у нас с болельщиками все хорошо. Поэтому я был бы очень рад снова услышать свое имя на «Камп Ноу», хотя я знаю, что любовь вечна и взаимна.

Моя семья оживленно восприняла все, что они услышали, но в то же время реальность такова, что мы все еще не знали, что может произойти – но, очевидно, они с нетерпением ждали возвращения. Мы никогда не хотели уезжать оттуда, было очень тяжело, но они поддерживают меня. Это решение принято всей семьей, а не только мной.

И хотя я был взволнован, как я уже говорил ранее, я воспринимал новости и утечки с энтузиазмом, когда они были позитивными. Я не слишком радовался, потому что не знал, что произойдет, и всегда помнил о том, что случилось со мной – я говорил своим детям и семье, что мы собираемся вернуться в Барселону, но в итоге этого не случилось. Так что я ждал решения, но спокойно.

Немного [больно] из-за того, что я не смог попрощаться так, как мне бы этого хотелось. И как, я думаю, я этого заслуживал. Как игроки, которых я назвал, тоже заслуживали – и сделали это. Я бы хотел уйти таким образом. С другой стороны, там царил полный беспорядок. Меня сделали «плохим парнем» из фильма, и это мне тоже не очень понравилось, потому что все обстояло не так. Поэтому я хотел бы в какой-то момент по-настоящему попрощаться с людьми, с которыми мы жили, наслаждались и так много преодолели. Мы провели вместе много лет, и я хотел бы попрощаться как следует», – сказал форвард.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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61 комментарий

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TaR
Часто говорят что Реал очень грубо обращался со своим звездами - с Раулем, с Кастльясом… Но Барселона мощно переплюнула всех, поступив так с возможно лучшим игроков в истории футбола
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Ебздрогыч
Никто из болельщиков Барселоны не скажет ни одного плохого слова про Месси, он лучший игрок клуба за всю историю! И его скромность, отсутствие непомерного эго проявляется даже сейчас: он не захотел ломать и без того шаткое финансовое положение клуба ради своего прихода, когда пришлось бы опять продавать игроков. А красивые проводы ему всегда организовать успеют.
+34
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Никита Смолов
К Лапорте вопросов стало еще больше.
+27
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kos.vohrt
Месси красавчик. И как игрок, и как человек.
+16
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VERBLYUD
Из всех игроков, которые провели в клубе 10+ лет, хуже всех попрощались с Месси, хотя он заслуживал лучшее прощание...
+13
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Философ Востока
В своё время Роналдиньо не дали достойно попрощаться с болельщиками, хотя он был одним из тех, кто возродил Барсу. Сейчас Месси, а ведь он лучший игрок в истории Барсы наряду с Кройфом.
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Егор Егор
Ответ Никита Смолов
К Лапорте вопросов стало еще больше.
А к предыдущему президенту вопросов вообще не прибавилось?
К Лапорте пока два вопроса - зачем все эти обещания насчет Месси и сможет ли он вытянуть клуб. И то первое спокойно объясняется президентской гонкой - по-моему это уже классика жанра, где просто надо больше популизма навалить.
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<CRISTIANO>
Лапорта говорил, что денег нет, заставлял переподписывать контракты ветеранов и лидеров клуба, а потом приходили Рафинья и Ферран за охрененные деньги для того у кого их нет.
Потом заставили всеми способами свалить ветеранов, у которых были огромные контракты, но и тут денег на Месси не нашлось.
Вечные какие-то рычаги, мутки и всякие Негрейры.

От любимого клуба уже не пахнет, а воняет и не один год.
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Ready FoR WaR
Когда он будет заканчивать карьеру, я надеюсь ему организуют прощание на Камп Ноу независимо от того в каком клубе он заканчивает.
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Altim
Ответ atomio
почему я никогда таких слов не слышал от португальского инстаблогера? там только одни я-я-я-я-я и тупые цитаты стэтхэма. Просто даже чисто по человечески Месси более симпатичен, нежели переспелый фрукт, который наоборот, набросил на вентилятор на всех в своем вью.
У меня другой вопрос -почему ты тут о нём вспоминаешь? Он тут ни к селу ник городу.
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DJLCD
Ответ Ебздрогыч
Никто из болельщиков Барселоны не скажет ни одного плохого слова про Месси, он лучший игрок клуба за всю историю! И его скромность, отсутствие непомерного эго проявляется даже сейчас: он не захотел ломать и без того шаткое финансовое положение клуба ради своего прихода, когда пришлось бы опять продавать игроков. А красивые проводы ему всегда организовать успеют.
Игроков так и так надо продавать, ничего не поменялось.. просто вместо Месси придет кто-то другой, и, очевидно, игрок худшего качества
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FNT
Вообще Барселона сейчас в таком состоянии еще и из-за того, что платила Леониду совершенно непомерную зарплату в течение последних лет. Не вопрос, он имел право ее просить, но не надо тогда изображать из себя агнца. Классический пример крестика и трусов.
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Михо
барса всегда будет писаться с маленькой буквы. Это ж надо было так постараться, дважды обосраться перед лучшим игроком в своей истории🤦🏻‍♂️
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Artur Pokachevski
Деньги для меня не главное-сказал человек, которому заплатили полмиллиарда за 5 лет)
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Val Smith
Ответ Егор Егор
А к предыдущему президенту вопросов вообще не прибавилось? К Лапорте пока два вопроса - зачем все эти обещания насчет Месси и сможет ли он вытянуть клуб. И то первое спокойно объясняется президентской гонкой - по-моему это уже классика жанра, где просто надо больше популизма навалить.
Что бы избрали, неожиданно да?
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<CRISTIANO>
Когда Месси играл за Барсу, то и в страшном сне не представлял, что с ним так поступят.
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Антон
Ответ Artur Pokachevski
Деньги для меня не главное-сказал человек, которому заплатили полмиллиарда за 5 лет)
"На самом деле я хороший. Всё было не так." Ну расскажи как. Теперь-то тебе чего стесняться. Будет потом к 50 годам мемуары писать, как он работал за еду, переводил бабушек через дорогу, и его за это били кнутом.
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Тофик Гафаров
Ответ Ебздрогыч
Никто из болельщиков Барселоны не скажет ни одного плохого слова про Месси, он лучший игрок клуба за всю историю! И его скромность, отсутствие непомерного эго проявляется даже сейчас: он не захотел ломать и без того шаткое финансовое положение клуба ради своего прихода, когда пришлось бы опять продавать игроков. А красивые проводы ему всегда организовать успеют.
так это шаткое финансовое положение не от его ли "скромной" зарплаты в том числе???
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Alek88
я в шоке от всей этой ситуации. лапорта, конечно, редкостный клоун
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Zidan GOAT
Пытается сделать из себя мученика,хотя все помнят, как он обдирал до ниточки родной клуб, выбивая себе зарплату в 100-120 Лимонов в год
Но плохой только Роналду, который отказался он денег за последний год контракта с МЮ и уехал в Аравию, запоминайте
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Михаил Хромаков
Ответ TaR
Часто говорят что Реал очень грубо обращался со своим звездами - с Раулем, с Кастльясом… Но Барселона мощно переплюнула всех, поступив так с возможно лучшим игроков в истории футбола
да как бы и вопросов этих не возникни не замути они снова эту шумиху с возвращением
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OldRedWhite
Ответ kos.vohrt
Месси красавчик. И как игрок, и как человек.
И как бизнесмен !
Предпочел акции американского ФК ,
деньгам арабского ФК !
С его помощью Интер безусловно и доходы увеличит и акции подорожают в разы .
Молодец, кроме шуток !
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versus_
Тут пишут, что Лапорта кинул Месси. А я скажу, что Месси сейчас кинули Хави с Лапортой.
У них был план привлечь Месси, но они знали, что денег на это у клуба нет. Тогда Хави стал контактировать с Лео, зажег его идеей, все это слили в медиа и довели до того, что болельщики в Барселоне уже видели его в команде. А когда дошло дело в действий, Хави стал выступать, что Месси сам должен решать, это будет его решение. Смысл был в том, чтобы Месси в созданной ситуации было неудобно отказываться. Тут уж Лео просек, что наполовину угодил в капкан и решил выбраться.
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Velirpa
ждём Месси на "Исповеди" у Бори Корчевникова на втором канале.
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Raindrop Drop Top
Недоговаривают с обоих сторон, остается куча вопросов на которые так никто и не ответит
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