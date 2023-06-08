Месси об уходе из «Барсы»: «Меня сделали «плохим парнем» из кино, но все обстояло иначе. Сожалею, что не простился с болельщиками так, как я заслуживаю»

Лионель Месси сожалеет, что не смог попрощаться с болельщиками «Барселоны» на «Камп Ноу».

«Это было действительно тяжело. Одна из причин [отказа от возвращения в «Барселону»], которую я уже объяснял, – это то, что я не хотел проходить через все это снова. Это была очень неприятная ситуация. Мы приехали с ожиданием нового сезона, предстоящих тренировок, начала школьных занятий у детей.

Когда все было готово к подписанию, в одночасье это стало невозможным, и мне сказали, что я должен покинуть клуб. Мне пришлось торопиться, принимать решение в спешке и пройти через все то, через что я прошел – это было тяжело.

Для меня [в «Барселоне»] все было прекрасно. Мне там нравилось. Поскольку я ушел странным образом, я хотел бы попрощаться, как сейчас, как Жорди [ ], как , ... Я бы хотел уйти так. Возможность попрощаться с болельщиками – это прекрасно. Была пандемия, и людей на стадион не допускали, но мне хотелось бы знать, что у нас с болельщиками все хорошо. Поэтому я был бы очень рад снова услышать свое имя на «Камп Ноу», хотя я знаю, что любовь вечна и взаимна.

Моя семья оживленно восприняла все, что они услышали, но в то же время реальность такова, что мы все еще не знали, что может произойти – но, очевидно, они с нетерпением ждали возвращения. Мы никогда не хотели уезжать оттуда, было очень тяжело, но они поддерживают меня. Это решение принято всей семьей, а не только мной.

И хотя я был взволнован, как я уже говорил ранее, я воспринимал новости и утечки с энтузиазмом, когда они были позитивными. Я не слишком радовался, потому что не знал, что произойдет, и всегда помнил о том, что случилось со мной – я говорил своим детям и семье, что мы собираемся вернуться в Барселону, но в итоге этого не случилось. Так что я ждал решения, но спокойно.

Немного [больно] из-за того, что я не смог попрощаться так, как мне бы этого хотелось. И как, я думаю, я этого заслуживал. Как игроки, которых я назвал, тоже заслуживали – и сделали это. Я бы хотел уйти таким образом. С другой стороны, там царил полный беспорядок. Меня сделали «плохим парнем» из фильма, и это мне тоже не очень понравилось, потому что все обстояло не так. Поэтому я хотел бы в какой-то момент по-настоящему попрощаться с людьми, с которыми мы жили, наслаждались и так много преодолели. Мы провели вместе много лет, и я хотел бы попрощаться как следует», – сказал форвард.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?