Вратарь «Интера» о Месси: «Клуб не готов к Лео. У нас временный стадион, люди могут просто выйти на поле, ограждений нет»

Теги МЛС Лионель Месси Ник Марсман Интер Майами Футбол

Вратарь «Интер» Майами считает, что клуб не соответствует уровню Лионеля Месси.

«Его переход – это здорово, но я просто не думаю, что наш клуб сейчас к этому готов. У нас временный стадион, люди могут просто выходить на поле. Ограждений нет, например.

Когда мы идем от тренировочного поля к стадиону, нет никаких систем безопасности. Но я надеюсь, что он перейдет», – сказал Ник Марсман до объявления о трансфере аргентинского нападающего.

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11 комментариев

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Барсик Юрана
Зато каждый матч стадион будет забит полностью
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Фанат спорта01
Ответ Фанат Лионеля Месси
Да и последнее место в МЛС оптимизма не добавляет
в прошлом году были в плей-офф
в американском спорте команда которая на дне в этом году может стать чемпионом уже через 1-2года.
действующий чемпион Лос Анжелес не попал в плей-офф в 2021 году,а в 2022 стал чемпионом.
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Эдик Татыкьян
у команды будет новый вратарь))
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Фанат Лионеля Месси
Да и последнее место в МЛС оптимизма не добавляет
+8
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Paolo Rossi
Ответ Фанат Лионеля Месси
Да и последнее место в МЛС оптимизма не добавляет
6 очков им до зоны плей-офф
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Vinnipukh Vinni
Ответ Фанат спорта01
в прошлом году были в плей-офф в американском спорте команда которая на дне в этом году может стать чемпионом уже через 1-2года. действующий чемпион Лос Анжелес не попал в плей-офф в 2021 году,а в 2022 стал чемпионом.
Но также в американском спорте есть масса команд, которые десятилетиями не могут пробиться в плей-офф или вылетают в первом раунде, если менджмент допускает ошибки.
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