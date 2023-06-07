Вратарь «Интера» о Месси: «Клуб не готов к Лео. У нас временный стадион, люди могут просто выйти на поле, ограждений нет»

Вратарь «Интер» Майами считает, что клуб не соответствует уровню Лионеля Месси.

«Его переход – это здорово, но я просто не думаю, что наш клуб сейчас к этому готов. У нас временный стадион, люди могут просто выходить на поле. Ограждений нет, например.

Когда мы идем от тренировочного поля к стадиону, нет никаких систем безопасности. Но я надеюсь, что он перейдет», – сказал Ник Марсман до объявления о трансфере аргентинского нападающего.

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