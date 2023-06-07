Месси об уходе из «ПСЖ»: «Чувства смешанные. Это были сложные годы, ЧМ повлиял на ход 2-го сезона»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в «ПСЖ».

– Как себя чувствуешь?

– Хорошо. Чувствую себя хорошо, я спокоен после завершения сезона. Это был необычный год, потому что в середине сезона проводился чемпионат мира. Из-за этого все происходило не так, как всегда. Теперь же я думаю о матчах за сборную Аргентины и об отпуске.

– Сезон завершен, ты покидаешь «ПСЖ», но твоя статистика в этой команде была неплохой. Что ты чувствуешь в конце этого периода?

– Чувства смешанные. Правда заключается в том, что первый год был очень тяжелым по ряду причин. В первой половине второго сезона я чувствовал себя очень, очень хорошо, мне было очень комфортно в этом клубе, в этом городе, нашей семье было хорошо.

В середине сезона прошел чемпионат мира, и он в какой-то мере повлиял на все команды. Впервые столь важный турнир проводился посреди игрового года. Думаю, это оказало заметное влияние на ход сезона.

Я ждал иного финиша, но и в целом это были сложные два года. Теперь они позади, – сказал форвард, переходящий в «Интер» Майами.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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21 комментарий

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falkao2013
Зато теперь на сайте появится ветка MLS)
+39
-3
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Оригинальный Ник
Ответ Barca_mania
заметил, что Месси в интервью всегда объективно оценивает ситуацию, никакого эго и волчьих цитаток. Месси поступил очень мудро, выбрал наилучший вариант.
Да, ещё бы персофаны поучились объективности у своего кумира, было бы идеально
+19
-6
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Barca_mania
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заметил, что Месси в интервью всегда объективно оценивает ситуацию, никакого эго и волчьих цитаток.
Месси поступил очень мудро, выбрал наилучший вариант.
+33
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fede valverde
Эх, а я уже давно начала откладывать деньги на поезду в Барселону, чтобы своими глазами увидеть последний матч Месси за неё
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Красная стрела
Он может сделать любой выбор. Как-то его оценивать-смешно. Он выиграл всё. Если больше нет больших амбиций- это вполне нормально. Вон наши ногомячеры. Не то что турнир, выиграют два матча и уже перегорают😂словно звезды, которые выиграли всё. А Месси в бешеном режиме почти 20 лет. Мы ему можем только спасибо сказать.
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Гамарджоба Генацвале
Кто брал у него интервью? Должен же быть кто-то в противовес Пирсу Моргану.
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Ебздрогыч
Месси заслужил спокойствие, игру в свое удовольствие в чудесном месте, где с него перестанут спрашивать за сиюминутный результат и обвинять во всем, если вдруг его не добиться. И то, как за него билась Барса, у которой не было по факту шансов с их финансами, сауды с умопомрачительными деньгами и американцы, которые под него меняют даже финансовую модель лиги с выделением денег от адидаса (редчайший случай для американцев, у которых бизнес - это святое) только показывает величие Месси
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Добрый Ретроград
«Это были сложные годы, чувства смешные»
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Антон Фалафель
Всё ладно, но уходить в последнюю команду млс, такое себе.
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Роман
Использовать ПСЖ как тренировочную базу.
Теперь очередь МЛС
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AnMe
Начало сезона шикарное было. Дикий спад после ЧМ на очень многих командах сказался. А эти еще и в финале отыграли овертайм (киллиан лео), что существенно видно на состоянии команды, ибо самые важные игроки. Надеюсь больше такого не будет.
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kodgong
а в первом выиграли все?))
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Temp LC
Ответ Экспертное мнение
По факту, у Месси на столе лежало предложение от ПСЖ на 40 млн и он мог остаться в Европе. Но есть ощущение, что все эти годы Месси держался в футболе ради трофеев в сборной, теперь его ничего не мотивирует как защита этих трофеев, поэтому в спокойном режиме будет готовиться к Копе и ЧМ.
Быстро же ты переобулся, дружище.
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