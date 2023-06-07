Месси об уходе из «ПСЖ»: «Чувства смешанные. Это были сложные годы, ЧМ повлиял на ход 2-го сезона»
Лионель Месси рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в «ПСЖ».
– Как себя чувствуешь?
– Хорошо. Чувствую себя хорошо, я спокоен после завершения сезона. Это был необычный год, потому что в середине сезона проводился чемпионат мира. Из-за этого все происходило не так, как всегда. Теперь же я думаю о матчах за сборную Аргентины и об отпуске.
– Сезон завершен, ты покидаешь «ПСЖ», но твоя статистика в этой команде была неплохой. Что ты чувствуешь в конце этого периода?
– Чувства смешанные. Правда заключается в том, что первый год был очень тяжелым по ряду причин. В первой половине второго сезона я чувствовал себя очень, очень хорошо, мне было очень комфортно в этом клубе, в этом городе, нашей семье было хорошо.
В середине сезона прошел чемпионат мира, и он в какой-то мере повлиял на все команды. Впервые столь важный турнир проводился посреди игрового года. Думаю, это оказало заметное влияние на ход сезона.
Я ждал иного финиша, но и в целом это были сложные два года. Теперь они позади, – сказал форвард, переходящий в «Интер» Майами.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Месси поступил очень мудро, выбрал наилучший вариант.
Теперь очередь МЛС