Месси об уходе из «ПСЖ»: «Чувства смешанные. Это были сложные годы, ЧМ повлиял на ход 2-го сезона»

Лионель Месси рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в «ПСЖ».

– Как себя чувствуешь?

– Хорошо. Чувствую себя хорошо, я спокоен после завершения сезона. Это был необычный год, потому что в середине сезона проводился чемпионат мира. Из-за этого все происходило не так, как всегда. Теперь же я думаю о матчах за сборную и об отпуске.

– Сезон завершен, ты покидаешь « », но твоя статистика в этой команде была неплохой. Что ты чувствуешь в конце этого периода?

– Чувства смешанные. Правда заключается в том, что первый год был очень тяжелым по ряду причин. В первой половине второго сезона я чувствовал себя очень, очень хорошо, мне было очень комфортно в этом клубе, в этом городе, нашей семье было хорошо.

В середине сезона прошел чемпионат мира, и он в какой-то мере повлиял на все команды. Впервые столь важный турнир проводился посреди игрового года. Думаю, это оказало заметное влияние на ход сезона.

Я ждал иного финиша, но и в целом это были сложные два года. Теперь они позади, – сказал форвард, переходящий в « » Майами.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?