Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси объяснил, почему не присоединится к «Барселоне» этим летом.

«Правда заключается в том, что мне очень хотелось вернуться, но, учитывая то, как я уходил из команды, через что пришлось пройти, мне не хотелось сталкиваться с этим снова: ждать, что будет дальше, оставлять свое будущее в чьих-то руках. Я хотел принять решение самостоятельно, принимая во внимание свои потребности, потребности семьи.

Я слышал, что Ла Лига приняла все необходимые решения, все было готово для моего возвращения, но многое еще должно было случиться. Я слышал, что «Барселоне» нужно было продавать игроков или снижать им зарплату, и, честно говоря, мне не хотелось оказаться в такой ситуации.

Меня за время в «Барселоне» уже обвиняли во многих вещах, не имевших отношения к действительности, и я немного устал от этого и не хотел снова с этим столкнуться.

Когда я уходил, Ла Лига тоже была согласна меня зарегистрировать, но в итоге этого сделано не было. Я боялся, что все повторится. Тогда мне пришлось долгое время жить в парижском отеле вместе с семьей, с детьми, которыми надо ходить в школу.

Мне хотелось принять решение самому, вот почему возвращения в «Барселону» не произошло. Я бы очень этого хотел, но это было невозможно.

К тому же сейчас я хочу покинуть центр внимания в какой-то мере, больше думать о своей семье. Последние два года у нашей семьи прошли так плохо, что я был не рад. У меня был потрясающий месяц с победой на ЧМ-2022, но в остальном это был сложный период. Я хочу снова наслаждаться своей жизнью, временем с семьей, детьми. Вот почему я решил не переходить в «Барселону», – сказал форвард.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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49 комментариев

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Cruel Snake
Мощные президенты у "сине-гранатовых" . Один клуб довёл до того, что ему пришлось уйти. Другой говорил и много, во время предвыборной компании, что оставит его, недавно что вернёт. В итоге а-ля #########
+54
-7
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Барсик Юрана
Великий человек
+56
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cektor
Привет лапорте
+29
-9
+20
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JURAVLI
Это возвращение было бы лишним. Хави строит новую команду, незачем цепляться за прошлое.
+17
-2
+15
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eao79rus
Ответ Барсик Юрана
Кринж бы уволил последнюю уборщицу, чтобы подписать себя любимого
А этот "Кринж", он сейчас с тобой в одной комнате?
+20
-6
+14
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ZaSvabody
Ответ bel01
Барселоне надо и так продавать игроков и снижать некоторым зарплату. Переход Лео и его игра за небольшую зп тут что-то критически не изменили бы. Зато мы бы все полюбовались его гением ещё сезон - другой. МЛС - это пенсия, не более того.
Он же объяснил, что не хочет быть в ситуации, когда игроки будут думать, что это из-за него им урезают зарплаты и выгоняют из команды. Ни одному нормальному человеку не хочется быть в такой ситуации.
+10
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Барсик Юрана
Он сейчас под верблюдом
Ты рядом с ним?
+7
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Александр Богданов
В этом плане все правильно сделал, не наступил дважды на те же грабли нищебродов из Барсы. Если те конечно вообще хотели его подписать, а не блефовали
+11
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Этот Райола хочет денег
Это правильно. В Барсе от него были бы большие ожидания, серьезное давление, "сделай праздник как 10 лет назад". На другом континенте не будет давления и чрезмерных ожиданий, но при этом уровень партнеров неплохой, болельщики будут на руках носить, да и семье больше времени сможет уделять.
+5
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Mr.Trol
Удачи, гений! Уход из большого футбола на пике это то, чего заслуживает гений. По сути останется только Копа.
+6
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truboprovodchik2019
Ответ зак
не сказал, не хочу мешать своему клубу развиваться и тратился на меня, а обвиняет его что мучают, неблагодарный человек и даже сказал что недоволен ПСЖ, да чего же неблагодарный человек..
этот комментарий можно печатать и прям в палату мер и весов, просто эталонный в свой неадекватности
+3
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mr kovalsky
Ответ Cruel Snake
Мощные президенты у "сине-гранатовых" . Один клуб довёл до того, что ему пришлось уйти. Другой говорил и много, во время предвыборной компании, что оставит его, недавно что вернёт. В итоге а-ля #########
Очевидно, это была пыль в глаза болельщикам барселоны, чтобы хоть как то повысить свой кредит доверия. Зачем Хави Месси, если он уже собрал топ команду с мощным прессингом?
+6
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Штаны Габора Кирая
Ответ eao79rus
А этот "Кринж", он сейчас с тобой в одной комнате?
Кринж, видимо, не просто сидит в его комнате, но ещё и говорит ему что именно нужно писать в комментариях.
+3
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Misunderstood
По сути взял всё, что хотел и мог (ну может в ЛЧ с ПСЖ что-то повесомее можно было показать), может позволить себе решать как лучше для личной жизни, но как и с Каримом не покидает ощущение, что рановато эти двое уезжают.

P.S. Прикиньте каково это играть в нынешнем ПСЖ, что игрок калибра Месси решил ехать в США.

Ну хоть в фифе в режиме сезоны онлайн может не 9 игроков из 10 буду теперь за псж играть
+3
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Антон
Ответ Misunderstood
По сути взял всё, что хотел и мог (ну может в ЛЧ с ПСЖ что-то повесомее можно было показать), может позволить себе решать как лучше для личной жизни, но как и с Каримом не покидает ощущение, что рановато эти двое уезжают. P.S. Прикиньте каково это играть в нынешнем ПСЖ, что игрок калибра Месси решил ехать в США. Ну хоть в фифе в режиме сезоны онлайн может не 9 игроков из 10 буду теперь за псж играть
Да ладно, Месси уже все самое важное в футболе взял. После ЧМ ему уже не надо ничего доказывать. Можно и отдохнуть и спокойно форму поддерживать до следующей Копы, а может и до ЧМ-26.
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Extrim
Успехов Лео, но видимо пребыванте в ПСЖ было для него не совсем радостным, как и то что он очевидно не доверяет ни Тебасы ни Лапортычу
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Фан Рубина
Даже не находясь в клубе, приносит пользу тем, что экономит зарплатку.
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bel01
Барселоне надо и так продавать игроков и снижать некоторым зарплату.
Переход Лео и его игра за небольшую зп тут что-то критически не изменили бы.
Зато мы бы все полюбовались его гением ещё сезон - другой.
МЛС - это пенсия, не более того.
+1
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Будет прикол, если он возьмёт Копу 24 из МЛС
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Куруш
Ответ Extrim
Успехов Лео, но видимо пребыванте в ПСЖ было для него не совсем радостным, как и то что он очевидно не доверяет ни Тебасы ни Лапортычу
Ну а кто бы на его месте доверял?
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Altim
говнище.... я расстроился.
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Mamontilo
Ответ MrWillSee
Че у них там в семье интересно?
Порядок
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Терминатор///Айлбибекович
Но поклонники кринжа все равно будут с упорством твердолобых недофанатов будут ныть о какой то жадности((.Если бы дело было в деньгах,то Лео поехал бы играть за приз верблюжей колючки в аравию..Надеюсь,что Лео все таки хотя бы через год приедетв Барсу(хотя бы на один сезон)
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ARIGAMI ARIGAMI
Я же говорил, а барсофаны не верили :)
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Михаил Зобнин
Хорошо сказал
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