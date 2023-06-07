Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»

Лионель Месси объяснил, почему не присоединится к «Барселоне» этим летом.

«Правда заключается в том, что мне очень хотелось вернуться, но, учитывая то, как я уходил из команды, через что пришлось пройти, мне не хотелось сталкиваться с этим снова: ждать, что будет дальше, оставлять свое будущее в чьих-то руках. Я хотел принять решение самостоятельно, принимая во внимание свои потребности, потребности семьи.

Я слышал, что приняла все необходимые решения, все было готово для моего возвращения, но многое еще должно было случиться. Я слышал, что «Барселоне» нужно было продавать игроков или снижать им зарплату, и, честно говоря, мне не хотелось оказаться в такой ситуации.

за время в «Барселоне» уже обвиняли во многих вещах, не имевших отношения к действительности, и я немного устал от этого и не хотел снова с этим столкнуться.

Когда я уходил, Ла Лига тоже была согласна меня зарегистрировать, но в итоге этого сделано не было. Я боялся, что все повторится. Тогда мне пришлось долгое время жить в парижском отеле вместе с семьей, с детьми, которыми надо ходить в школу.

Мне хотелось принять решение самому, вот почему возвращения в «Барселону» не произошло. Я бы очень этого хотел, но это было невозможно.

К тому же сейчас я хочу покинуть центр внимания в какой-то мере, больше думать о своей семье. Последние два года у нашей семьи прошли так плохо, что я был не рад. У меня был потрясающий месяц с победой на , но в остальном это был сложный период. Я хочу снова наслаждаться своей жизнью, временем с семьей, детьми. Вот почему я решил не переходить в «Барселону», – сказал форвард.

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