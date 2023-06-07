Месси о переходе в «Интер Майами»: «Будь дело в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами деньги Футбол

Лионель Месси заявил, что переходит в «Интер Майами» не из-за денег.

Ранее аргентинский футболист подтвердил, что присоединится к клубу из МЛС.

– В какой степени финансовый аспект был важен в вашем решении? Было даже высказано мнение, что вы могли бы играть в «Барселоне» бесплатно. Это правда?

– По правде говоря, финансовые вопросы никогда не были для меня проблемой или препятствием. Мы [с «Барсой»] сейчас даже не обсуждали контракт. Не было официального, письменного, подписанного предложения, еще ничего не было, и мы не знали, получится ли это сделать или нет. Было намерение, но мы не могли продвинуться, даже формально не говорили о деньгах.

Если бы дело было в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще. [Сумма по контракту с «Аль-Хилалем»] казалась мне очень большими деньгами, и правда в том, что мое решение было принято по другим причинам, а не из-за денег, – сказал Месси.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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130 комментариев

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Alex Slobodskikh
Человек выбрал комфорт.
Можно его понять. Финансово он обеспечил уже себя и пару своих поколений вперёд.
В Аравии снова дуэль с Роналду, постоянные сравнения, ожидания. За пару лет в ПСЖ он устал жить под постоянным давлением .
Барса, как бы красиво это не звучало, - тоже много чего обязующий клуб, и шанс просто провалиться к конце карьеры в родном клубе - так себе вариант.
А окончание карьеры на чиле на пляже Майами - идеальный вариант.
+71
-15
+56
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Отец Абду
Ребят, нужно принять одно: Месси никому ничего не должен. Он должен делать то, что для своей семьи...

Во первых, некоторым фанатам Барсы и хейтерам, которые ставят Месси виноватым: вы не видели что было в 2021 - году? Месси слепо доверял клубу и Лапорте, они врали до последнего дня, чтобы потом пинать его как собаку, в то время когда все клубы уже сделали большие покупки и остался только ПСЖ...

Барса не даёт никаких гарантий, так чего он снова будет так ждать? Дождаться августа, чтобы не сложилось и он вынуждено выбрать другой вариант, который ему не по душе? Надо помнить, у него есть семья, трое детей и жена и нельзя брать детей, жену и каждые два года уезжать в другую страну из за халатности руководителей Барсы. Месси прав просит гарантий!

Во вторых, МЛС лучшая лига? Нет. Многие знают, что Месси хотел год или два поиграть в Барсе... Но из за бездействия Лапорта, он вынужден принять решение поскорее и принял наилучший вариант для своей семьи. Он единственный футболист, который выиграл всевозможные значимые титулы и награды в мире футбола. Если Майами для него хороший вариант, то удачи ему!

P.S. и тем которые говорят, что Месси выбрал деньги... То вы сильно ошибаетесь. Он отклонил контракт на 1 млрд:)
+50
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+33
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Los Galácticos
Будет забавно если все таки Месси выиграет ЗМ, и впервые в истории футбола представит его в MLS лиге перед американскими болельщиками.
+27
-9
+18
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Н.Ф.
Ответ Роман
С переходом в МЛС заканчивают в футбол.
Златан после МЛС чемпионат Италии выиграл.
+13
-2
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Alex Alex
100% жена попросила
в Маями большая аргентинская диаспора
+10
-1
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Oleg
Ответ Los Galácticos
Будет забавно если все таки Месси выиграет ЗМ, и впервые в истории футбола представит его в MLS лиге перед американскими болельщиками.
Скорее всего этим отъездом Месси досрочно дарит ЗМ Холанду.
Норвег достоин, ну а для Месси после 18.12.2022 эти цацки уже не важны, тем более у него итак 7 ЗМ что недосягаемо.
+12
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Zeus - Майнкрафт
Как фанат Месси - мне очень грустно и обидно, но как фанату Барсы - не особо, ведь это значит что проект Хави все таки будет жить, и новые игроки, в том числе Бернарду Силва, скорее всего присоединятся...
+9
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Кирилл Павлюченко
Пеле тоже в своё время в Космос поехал - поднимать тамошний соккер. Вот и Месси двинул по его стопам.
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Nicolas Erfe
Человек очень интровертный, всегда был таким. Два года в Париже в не своей тарелке, а в США у него давно дом, бизнес, да и по климату родину напоминает. Все ясно, человек уже хочет пенсии. Оставим и его, и Роналду, и Бензема в прошлом. Увы, их время прошло.
+5
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ZaSvabody
Достойное решение взрослого человека, для которого семья и моральные принципы дороже денег и даже карьеры.
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Garikus89
Объявляется неделя экспертов МЛС, которые ни матча из этой Лиги не видели, но точно в курсе, что она прям норм (в ФНЛ уровень чуть выше в среднем).
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e_kot
Ответ bel01
Худший вариант из трёх возможных. Никто не убедит меня в обратном. В Саудии растущий чемпионат, противоборство с кр, плюс самый роскошный контракт в истории спорта по деньгам. В Барсе - слава и новые весомые титулы. Майами - не то, не сё. Очень расстроен этой новостью. Наверняка шерше ля фам - жена единственная, кто выиграла от такого поворота событий.
С точки зрения маркетинга - Месси в США это очень круто, а Месси в Аравии🤷
Он хорошо заработает на рекламе, может Адидас запустит новую линейку, как Найк с Джорданом
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Партизанен
Врёт господин Месси, сейчас в США на рекламе больше заработает чем в Аравии.
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VictorVallecano
Ответ London.is.blue
Жена захотела, Лео поехал. Мужик 🤝 Дети растут, будет возможность больше пожить для себя в прекрасном городе. А высокий уровень останется в сборной.
"Жена захотела, Лео поехал. Мужик"

Ахахах. Будь то же с Роналду, писали бы, что он каблук.
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Пепси пеналдувич
Удачи Лео! Спасибо за все! Ты был Легендой.
Да топ футболл закончился, но ты заслужил.
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udiekemen
Ответ cektor
Великие не играют в чемпионате верблюдов …
Великие играют в МЛС??🗿это уже что-то с чем-то кнш
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Акира_1
Месси уже достаточно поднял на других шейхах из ПСЖ, так что теперь может комфортно играть в США и жить там в своё удовольствие. 🤔
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Roman Araslanov
А здесь нет что-ли? Зарплата в клубе, рекламные контракты, должность посла ЧМ и т.п это всё деньги, причём не маленькие
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London.is.blue
Ответ udiekemen
Великие играют в МЛС??🗿это уже что-то с чем-то кнш
Пеле играл в МЛС)
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Victorito
Ответ cektor
Великие не играют в чемпионате верблюдов …
Не болей, дружище
+6
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e_kot
Ответ FedyaFedya
Ну что, фанаты барсы, вернулся Месси?)
Уже подумала, чем займешь свою жизнь, когда Месси уйдет на пенсию?
+1
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Рома Голованов
Ответ Zeus - Майнкрафт
Как фанат Месси - мне очень грустно и обидно, но как фанату Барсы - не особо, ведь это значит что проект Хави все таки будет жить, и новые игроки, в том числе Бернарду Силва, скорее всего присоединятся...
Во, прям точно мои эмоции описал.
+1
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Jazzzz
Ой, да что ты звездишь))
Рынок сша - идеальная почва для денег в долгосрочной перспективе. А к саудитам за реальными большими деньгами можно и попозже сгонять. Лео, браво👏🏻
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distress of ignorance
Ответ Link 5?5?
Как же я завидую людям с двузначным IQ
У тебя даже 10 не наберется, чтоли? 🥲
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Руслан Мусагалиев
Ответ London.is.blue
Жена захотела, Лео поехал. Мужик 🤝 Дети растут, будет возможность больше пожить для себя в прекрасном городе. А высокий уровень останется в сборной.
Каблук )))
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