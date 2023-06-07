Лионель Месси заявил, что переходит в «Интер Майами» не из-за денег.

Ранее аргентинский футболист подтвердил, что присоединится к клубу из .

– В какой степени финансовый аспект был важен в вашем решении? Было даже высказано мнение, что вы могли бы играть в «Барселоне» бесплатно. Это правда?

– По правде говоря, финансовые вопросы никогда не были для меня проблемой или препятствием. Мы [с «Барсой»] сейчас даже не обсуждали контракт. Не было официального, письменного, подписанного предложения, еще ничего не было, и мы не знали, получится ли это сделать или нет. Было намерение, но мы не могли продвинуться, даже формально не говорили о деньгах.

Если бы дело было в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще. [Сумма по контракту с «Аль-Хилалем»] казалась мне очень большими деньгами, и правда в том, что мое решение было принято по другим причинам, а не из-за денег, – сказал .

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