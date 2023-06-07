Месси о переходе в «Интер Майами»: «Будь дело в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще»
Лионель Месси заявил, что переходит в «Интер Майами» не из-за денег.
Ранее аргентинский футболист подтвердил, что присоединится к клубу из МЛС.
– В какой степени финансовый аспект был важен в вашем решении? Было даже высказано мнение, что вы могли бы играть в «Барселоне» бесплатно. Это правда?
– По правде говоря, финансовые вопросы никогда не были для меня проблемой или препятствием. Мы [с «Барсой»] сейчас даже не обсуждали контракт. Не было официального, письменного, подписанного предложения, еще ничего не было, и мы не знали, получится ли это сделать или нет. Было намерение, но мы не могли продвинуться, даже формально не говорили о деньгах.
Если бы дело было в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще. [Сумма по контракту с «Аль-Хилалем»] казалась мне очень большими деньгами, и правда в том, что мое решение было принято по другим причинам, а не из-за денег, – сказал Месси.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Можно его понять. Финансово он обеспечил уже себя и пару своих поколений вперёд.
В Аравии снова дуэль с Роналду, постоянные сравнения, ожидания. За пару лет в ПСЖ он устал жить под постоянным давлением .
Барса, как бы красиво это не звучало, - тоже много чего обязующий клуб, и шанс просто провалиться к конце карьеры в родном клубе - так себе вариант.
А окончание карьеры на чиле на пляже Майами - идеальный вариант.
Во первых, некоторым фанатам Барсы и хейтерам, которые ставят Месси виноватым: вы не видели что было в 2021 - году? Месси слепо доверял клубу и Лапорте, они врали до последнего дня, чтобы потом пинать его как собаку, в то время когда все клубы уже сделали большие покупки и остался только ПСЖ...
Барса не даёт никаких гарантий, так чего он снова будет так ждать? Дождаться августа, чтобы не сложилось и он вынуждено выбрать другой вариант, который ему не по душе? Надо помнить, у него есть семья, трое детей и жена и нельзя брать детей, жену и каждые два года уезжать в другую страну из за халатности руководителей Барсы. Месси прав просит гарантий!
Во вторых, МЛС лучшая лига? Нет. Многие знают, что Месси хотел год или два поиграть в Барсе... Но из за бездействия Лапорта, он вынужден принять решение поскорее и принял наилучший вариант для своей семьи. Он единственный футболист, который выиграл всевозможные значимые титулы и награды в мире футбола. Если Майами для него хороший вариант, то удачи ему!
P.S. и тем которые говорят, что Месси выбрал деньги... То вы сильно ошибаетесь. Он отклонил контракт на 1 млрд:)
в Маями большая аргентинская диаспора
Норвег достоин, ну а для Месси после 18.12.2022 эти цацки уже не важны, тем более у него итак 7 ЗМ что недосягаемо.
Он хорошо заработает на рекламе, может Адидас запустит новую линейку, как Найк с Джорданом
Ахахах. Будь то же с Роналду, писали бы, что он каблук.
Да топ футболл закончился, но ты заслужил.
Рынок сша - идеальная почва для денег в долгосрочной перспективе. А к саудитам за реальными большими деньгами можно и попозже сгонять. Лео, браво👏🏻