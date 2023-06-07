Месси подтвердил, что перейдет в «Интер Майами»
Лионель Месси подтвердил, что перейдет в «Интер Майами».
– Зная, что вы не вернетесь в «Барселону», спросим, куда вы отправитесь. В Саудовскую Аравию? В Майами?
– Я принял решение перейти в Майами. Я все еще не уверен, закрыта ли сделка на 100% или чего-то не хватает, но что ж, мы решили продолжить маршрут туда, – сказал футболист.
Последним клубом Месси был «ПСЖ». Форвард покинул парижский клуб свободным агентом.
Месси хочет сыграть на ЧМ-2026 и защитить трофей. «Интер Майами» привлек его возможностью оставить наследие в США (The Independent)
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Да, опять)
P.s Месси что-то плохое о МЛС или СПЛ и об игроках, которые переходили туда говорил? Например, как Роналду высмеивал Хави, за то что тот в Катар уехал?
Месси уедет в статусе чемпиона, когда у него есть предложения от топ клубов Европы. Роналду же ушёл из МЮ из-за того, что тот якобы не соответствовал его амбициям, а когда осознал, что он никому не нужен, свалил к шейхам. Один уходит поднятой головой, с гордостью, а другой опущенной головой, находясь в безысходности. Вот в чём разница.
Славная охота была в Европе...
Рано или поздно это должно было случиться
Роналду в любом возрасте 0+0 в плей-офф ЧМ.
Месси в 25 лет забивает 91 гол.
Роналду в любом возрасте не забивает и 70.
Месси в любом возрасте лучший ассистент.
Роналду в любом возрасте не умеет в тонкий пас.
Месси в любом возрасте сильнее как футболист.
Роналду в любом возрасте слабее как игрок в футбол.
и т..д...
жаль что не Барса 💔💙
но Лео в любом случае удачи, он уходит из элиты в статусе непобежденного короля
Уходит коронованным.
Мы знаем, где бы он оказался, если бы всё зависело лишь от его желания. Но всё гораздо сложнее.
Есть стойкое ощущение, что он ещё не сказал последнего слова в Европе и мы вновь увидим Лео в футболке блауграны.
Когда он прогнозирует одно,значит будет все с точностью да наоборот.