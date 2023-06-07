Лионель Месси подтвердил, что перейдет в «Интер Майами».

– Зная, что вы не вернетесь в «Барселону», спросим, куда вы отправитесь. В Саудовскую Аравию? В Майами?

– Я принял решение перейти в Майами. Я все еще не уверен, закрыта ли сделка на 100% или чего-то не хватает, но что ж, мы решили продолжить маршрут туда, – сказал футболист.

Последним клубом Месси был «ПСЖ». Форвард покинул парижский клуб свободным агентом.

Месси хочет сыграть на ЧМ-2026 и защитить трофей. «Интер Майами» привлек его возможностью оставить наследие в США (The Independent)

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