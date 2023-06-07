Месси подтвердил, что перейдет в «Интер Майами»

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Лионель Месси подтвердил, что перейдет в «Интер Майами».

– Зная, что вы не вернетесь в «Барселону», спросим, куда вы отправитесь. В Саудовскую Аравию? В Майами?

– Я принял решение перейти в Майами. Я все еще не уверен, закрыта ли сделка на 100% или чего-то не хватает, но что ж, мы решили продолжить маршрут туда, – сказал футболист.

Последним клубом Месси был «ПСЖ». Форвард покинул парижский клуб свободным агентом.

Месси хочет сыграть на ЧМ-2026 и защитить трофей. «Интер Майами» привлек его возможностью оставить наследие в США (The Independent)

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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279 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Как же так, а инсайд Барасамании? Неужели опять провалился?
+186
-18
+168
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stastzar
Чёт как-то даже грустно
+168
-14
+154
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udiekemen
Ответ Фёдор Кузнецов
Как же так, а инсайд Барасамании? Неужели опять провалился?
Лапорта сказал - Лапорта не сделал!!!)
Да, опять)
+118
-7
+111
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S H A R K
Ответ Sanan1908
А сколько издевок было от фанатов Месси в сторону Криша, а в итоге сам уехал в Сша. П.С я не фанат ни Месси ни Криша ;)
Куда же МЛС до чемпионата Саудии)))

P.s Месси что-то плохое о МЛС или СПЛ и об игроках, которые переходили туда говорил? Например, как Роналду высмеивал Хави, за то что тот в Катар уехал?
Месси уедет в статусе чемпиона, когда у него есть предложения от топ клубов Европы. Роналду же ушёл из МЮ из-за того, что тот якобы не соответствовал его амбициям, а когда осознал, что он никому не нужен, свалил к шейхам. Один уходит поднятой головой, с гордостью, а другой опущенной головой, находясь в безысходности. Вот в чём разница.
+132
-39
+93
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Отец Абду
Удачи Гений!
Славная охота была в Европе...

Рано или поздно это должно было случиться
+85
-12
+73
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евГений
Ответ stastzar
Чёт как-то даже грустно
Конец эпохи =(
+47
-6
+41
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Bazilic
Ответ Sanan1908
А сколько издевок было от фанатов Месси в сторону Криша, а в итоге сам уехал в Сша. П.С я не фанат ни Месси ни Криша ;)
Это объективно другое
+82
-45
+37
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Sanan1908
А сколько издевок было от фанатов Месси в сторону Криша, а в итоге сам уехал в Сша. П.С я не фанат ни Месси ни Криша ;)
+99
-63
+36
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Владимир Туаев
Ответ Оригинальный Ник
Кстати, я правильно понимаю, что Месси из топ лиг ушёл раньше Роналду?
Как показала практика лучше бы Роналду тоже чуть раньше ушёл!
+33
-7
+26
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ЛоуренсАравийский
Ответ Фёдор Кузнецов
Как же так, а инсайд Барасамании? Неужели опять провалился?
инсайд барсамании полностью провалился. полностью
+30
-5
+25
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Экспертное мнение
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Месси в 36 уезжает доигрывать в Млс. Роналду в 36 играет в АПЛ и становится 3 бомбардиром.
Месси в 35 лет забирает кубок мира.
Роналду в любом возрасте 0+0 в плей-офф ЧМ.

Месси в 25 лет забивает 91 гол.
Роналду в любом возрасте не забивает и 70.

Месси в любом возрасте лучший ассистент.
Роналду в любом возрасте не умеет в тонкий пас.

Месси в любом возрасте сильнее как футболист.
Роналду в любом возрасте слабее как игрок в футбол.

и т..д...
+40
-16
+24
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Оригинальный Ник
Кстати, я правильно понимаю, что Месси из топ лиг ушёл раньше Роналду?
+43
-21
+22
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Этот Райола хочет денег
Ответ stastzar
Чёт как-то даже грустно
36 лет, великая карьера, пора уходить, все норм. Тем и крут футбол, что когда гаснут одни звезды, зажигаются другие!
+24
-2
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Doug DeMuro99
ну всё
жаль что не Барса 💔💙
но Лео в любом случае удачи, он уходит из элиты в статусе непобежденного короля
+31
-13
+18
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0:4 на спотифай камп ноу
Месси в 36 уезжает доигрывать в Млс. Роналду в 36 играет в АПЛ и становится 3 бомбардиром.
+39
-27
+12
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DolJun
респект лионелю, оставил лапорту и чави с их рычагами
+19
-9
+10
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Кашшай Чакырович
Кстати если Месси отказался от 1.5 миллиарда у садуитов ,кто получается алчный гном ? Роналду ))) я боюсь если бы Месси перешёл на контракт 1.5 миллиарда ,Роналду хватил бы приступ сердечный ))) одному 400 миллионов другому 1.5 млрд те в 4 раза больше ,те даже арабы понимают ,что между ними пропасть ))) жаль конечно ,что не остался в Европе ,ведь ещё в полном порядке ,но это его судьба его выбор )уходить тоже нужно уметь во время ,а не быть посмешищем на весь мир ,обосрав свой клуб , который и сделал из него топ футболиста ,это же позор !
+16
-6
+10
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Oleg
Ответ Doug DeMuro99
ну всё жаль что не Барса 💔💙 но Лео в любом случае удачи, он уходит из элиты в статусе непобежденного короля
В 35 лет стал Чемпионом Мира, взял главный трофей в истории.
Уходит коронованным.
+25
-15
+10
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la_masia
Месси прошел футбол и решил пройти ещё и соккер.
+13
-4
+9
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JENNINGS
Ответ Фёдор Кузнецов
Как же так, а инсайд Барасамании? Неужели опять провалился?
Ахах Красавчик! Кстати, ждём его прогноза на финал ЛЧ «Барса» - «ПСЖ»
+11
-3
+8
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Глеб Кравченко
Ответ Оригинальный Ник
Кстати, я правильно понимаю, что Месси из топ лиг ушёл раньше Роналду?
Уж лучше уйти раньше, но на пике, будучи действующим чемпионом мира, а не так, как Роналду.
+17
-9
+8
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MikhaL
Отказался от 1,5 млрд от саудитов. Поступок!
+26
-19
+7
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Black UF
Я всегда наблюдал за фанатами Месси, как они насмехаются над Роналду который в 38 лет пришел в Саудовскую Лигу, а в итоге их кумир переходит в Америку в 36 лет. Чтобы вы понимал Криш 2 года назад играл в самой сложной лиге)
+17
-11
+6
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blaugrano
Пока существует вероятность, что Майами поспособствует его аренде в Барсу, прощаться с европейским этапом Месси преждевременно.
Мы знаем, где бы он оказался, если бы всё зависело лишь от его желания. Но всё гораздо сложнее.
Есть стойкое ощущение, что он ещё не сказал последнего слова в Европе и мы вновь увидим Лео в футболке блауграны.
+15
-10
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SergioRamos92
Ответ Фёдор Кузнецов
Как же так, а инсайд Барасамании? Неужели опять провалился?
Это местный черданцев
Когда он прогнозирует одно,значит будет все с точностью да наоборот.
+6
-1
+5
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