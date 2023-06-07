Месси о журналистах: «Многие лгут, их разоблачают, но ничего не меняется. Вмешательство в дела семьи задевает меня»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси признался, что его задевает ложь о его семье в прессе.

Ранее аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами».

«Просочилось столько всего, было много лжи. Я не могу выйти и опровергнуть все, но я вижу многих журналистов, которые лгут, их разоблачают, но ничего не происходит. На следующий день они снова лгут, и ничего не меняется.

Да, меня многое беспокоило – например, когда много говорили о моей семье, что у моего сына были проблемы, когда [на самом деле] все было наоборот. Мои дети не хотят уезжать, потому что у них все хорошо. [Меня беспокоило,] когда они [журналисты] вмешивались в дела моей семьи и говорили о чем-то, не зная, задевает ли это меня хоть немного, а больше всего – то, что они болтают и врут», – сказал форвард.

Месси о переходе в «Интер Майами»: «Будь дело в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще»

Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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32 комментария

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Фут.Боль
Обратная сторона бешеной популярности.
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revo
Ответ Теннисный абсолют
Жаль Лео Так и остался вечно вторым... Второе место по кол-ву голов в ЛЧ...Меньше кубок чем у Криша...Плюс звание самого неэффективного игрока плей-офф кубка ЛЧ последнего десятилетия. Сломался парень и в 35 лет по сути завершил..Роналду до 38 играл на топ-уровне.
Вылеты от Порту, Лиона и Аякса это топ уровень?🤣
+17
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NIK7478
Есть такая профессия - журналюга!
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Степан Кожевников
Ответ Теннисный абсолют
Жаль Лео Так и остался вечно вторым... Второе место по кол-ву голов в ЛЧ...Меньше кубок чем у Криша...Плюс звание самого неэффективного игрока плей-офф кубка ЛЧ последнего десятилетия. Сломался парень и в 35 лет по сути завершил..Роналду до 38 играл на топ-уровне.
Что ты несёшь хахахах
+8
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Игорь Климов
Ответ Теннисный абсолют
Жаль Лео Так и остался вечно вторым... Второе место по кол-ву голов в ЛЧ...Меньше кубок чем у Криша...Плюс звание самого неэффективного игрока плей-офф кубка ЛЧ последнего десятилетия. Сломался парень и в 35 лет по сути завершил..Роналду до 38 играл на топ-уровне.
Чемпион Мира, а также дважды MVP этого турнира - Лео Месси, индивидуально всю свою карьеру превосходил по скиллам и по пониманию футбола этого Португальца7, чего бы тот не выигрывал с командами, и каких бы голов не забивал.
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Родя Раскольников
Ответ Екн Лор
Как отрадно наблюдать за переобуванием персофанок, которые нам тут говорили Лео вам не "кринж")
>контракт на 1.5 млрд
>Романо подтвердил только 400 млн

Любитель футбола не может читать дальше заголовка и умножить 400 на 3 (продолжительность контракта). Разные источники называли суммы от 400 до 600, думаю 1.2 миллиарда и 1.5 это не настолько существенная разница.
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Игорь Плетосу
А кто-то в курсе вообще, что случилось с футбиком в Китае? Почему там всё заглохло с переходами и звёздными трансферами по типу Оскара, Фалькао и Халка? Не тянут конкуренцию с арабами или просто наигрались?
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Леван Мкртчян
Ответ NIK7478
Есть такая профессия - журналюга!
"Так то журналюги в иерархии стоят даже ниже мусоров" (с)
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Ростов-на-Дону
Лёня. не волнуйся!
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King_X
Ответ revo
Вылеты от Порту, Лиона и Аякса это топ уровень?🤣
18 голов в АПЛ (лучшей лиге мира) , причём в кризисном МЮ - топ уровень
Рэфшорда того же за 17 на руках носят
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NartApsua
Ответ Игорь Плетосу
А кто-то в курсе вообще, что случилось с футбиком в Китае? Почему там всё заглохло с переходами и звёздными трансферами по типу Оскара, Фалькао и Халка? Не тянут конкуренцию с арабами или просто наигрались?
Там вроде какой-то жёсткий лимит на легионеров ввели.
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therealgreenman
Ответ Игорь Плетосу
А кто-то в курсе вообще, что случилось с футбиком в Китае? Почему там всё заглохло с переходами и звёздными трансферами по типу Оскара, Фалькао и Халка? Не тянут конкуренцию с арабами или просто наигрались?
Лимит на легионеров и лимит на ЗП легионеров, но больше конечно сказался второй фактор, бешеные зарплаты там законом запретили вообщем…
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