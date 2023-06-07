Месси о журналистах: «Многие лгут, их разоблачают, но ничего не меняется. Вмешательство в дела семьи задевает меня»
Лионель Месси признался, что его задевает ложь о его семье в прессе.
Ранее аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами».
«Просочилось столько всего, было много лжи. Я не могу выйти и опровергнуть все, но я вижу многих журналистов, которые лгут, их разоблачают, но ничего не происходит. На следующий день они снова лгут, и ничего не меняется.
Да, меня многое беспокоило – например, когда много говорили о моей семье, что у моего сына были проблемы, когда [на самом деле] все было наоборот. Мои дети не хотят уезжать, потому что у них все хорошо. [Меня беспокоило,] когда они [журналисты] вмешивались в дела моей семьи и говорили о чем-то, не зная, задевает ли это меня хоть немного, а больше всего – то, что они болтают и врут», – сказал форвард.
Месси о переходе в «Интер Майами»: «Будь дело в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще»
Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
>Романо подтвердил только 400 млн
Любитель футбола не может читать дальше заголовка и умножить 400 на 3 (продолжительность контракта). Разные источники называли суммы от 400 до 600, думаю 1.2 миллиарда и 1.5 это не настолько существенная разница.
Рэфшорда того же за 17 на руках носят