Месси о журналистах: «Многие лгут, их разоблачают, но ничего не меняется. Вмешательство в дела семьи задевает меня»

Лионель Месси признался, что его задевает ложь о его семье в прессе.

Ранее аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами».

«Просочилось столько всего, было много лжи. Я не могу выйти и опровергнуть все, но я вижу многих журналистов, которые лгут, их разоблачают, но ничего не происходит. На следующий день они снова лгут, и ничего не меняется.

Да, меня многое беспокоило – например, когда много говорили о моей семье, что у моего сына были проблемы, когда [на самом деле] все было наоборот. Мои дети не хотят уезжать, потому что у них все хорошо. [Меня беспокоило,] когда они [журналисты] вмешивались в дела моей семьи и говорили о чем-то, не зная, задевает ли это меня хоть немного, а больше всего – то, что они болтают и врут», – сказал форвард.

Месси о переходе в «Интер Майами»: «Будь дело в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще»

Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»

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