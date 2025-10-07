Главу «Бенфики» Руя Кошту за перевод 76 021 евро от «Локо» за Конти могут привлечь к ответственности в связи с нарушением санкционного законодательства (CNN Portugal)

Главу «Бенфики» Руя Кошту могут привлечь к ответственности за деньги от «Локо».

Как сообщает CNN Portugal, 53-летний президент «орлов» должен быть допрошен в связи с переводом 76 000 евро на счет клуба от «Локомотива». Это долг российской команды за защитника Хермана Конти .

Аргентинец перешел в «Локомотив» из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел за железнодорожников всего 5 матчей, летом отправился в аренду в «Колон» и потом был выкуплен . Сейчас он играет за клуб «Химнасия Ла-Плата » на правах аренды из «Расинга ».

Руй Кошта стал ответчиком в суде по делу о нарушении европейского законодательства о санкциях, применяемых к различным организациям и лицам, поддерживающим интересы России. Дело касается предполагаемых нарушений ограничительных мер, утвержденных Организацией Объединенных Наций (ООН) и/или Европейским союзом (ЕС). Его допрос был назначен еще на июль, но португалец ходатайствовал о переносе слушания.

15 июля Кошта вместе с двумя адвокатами прибыл в Центральный департамент расследований (DCIAP) в Лиссабоне. Ему предъявили обвинения вместе с бывшим исполнительным директором и вице-президентом «Бенфики» Луишем Мендешем. В DCIAP Кошта заявил, что в тот день у него было запланировано пленарное заседание с руководящими органами «Бенфики». Он попросил перенести допрос и предоставил необходимые документы.

Португальская прокуратура заявила об отмывании денег, несмотря на то, что средства напрямую перечислялись со счета российского клуба на счет «Бенфики» в Banco Comercial Português (BCP) без какого-либо посредника или сокрытия. Запрещенная транзакция на сумму 76 021 евро была обнаружена банком, и прокуратура распорядилась приостановить операцию. По распоряжению DCIAP деньги были возвращены «Локомотиву » – на счет в «Райффайзенбанк» в России.

Источник, близкий к «Бенфике», сообщил, что рассматриваемый платеж относится к первой части долга «Локомотива» за трансфер Конти в 2023 году. 30 января 2023-го, когда санкции против российских граждан и компаний уже действовали, Херман был продан в «Локомотив» за 300 000 евро.

Прокуратура заявляет, что московский клуб связан с компанией «Транстелеком» и банком ВТБ, которому принадлежит инвестиционная компания Marathon Group, контролируемая Александром Винокуровым, имя которого также фигурирует в международном санкционном списке.

Дело расследуется DCIAP с прошлого года, и, по словам стороны защиты «Бенфики» и Кошты, прокуратура намерена ходатайствовать о временном приостановлении производства после уплаты штрафа. Согласно действующему португальскому законодательству, нарушение международных ограничительных мер карается лишением свободы на срок от одного до пяти лет. Однако в случае правонарушения по неосторожности закон предусматривает выплату штрафа.