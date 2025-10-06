  • Спортс
  • «Спартак» обратился в ЭСК из-за пенальти ЦСКА в дерби и неназначенного 11-метрового за фол на Умярове
21

«Спартак» обратился в ЭСК из-за пенальти ЦСКА в дерби и неназначенного 11-метрового за фол на Умярове

«Спартак» обратился в ЭСК РФС в связи с двумя эпизодами дерби с ЦСКА.

Вчера «Спартак» на выезде уступил ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ. Московское дерби обслуживал арбитр Артем Чистяков.

Красно-белые попросили Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценить два момента.

«Обратились в ЭСК по двум эпизодам матча с ЦСКА.

На 11‑й минуте матча назначение пенальти в наши ворота за якобы нарушение со стороны Жедсона.

На 70‑й минуте неназначенный пенальти в ворота соперника после фола на Наиле Умярове», – сообщили в пресс‑службе «Спартака».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
