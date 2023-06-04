Дуглас Сантос признан защитником сезона РПЛ. Игрок «Зенита» опередил Джикию и Мойзеса

Дуглас Сантос выиграл в номинации «Защитник сезона».

Футболист « » был назван лучшим на премии «Winline Герои РПЛ». В борьбе за награду он опередил из ЦСКА и Георгия Джикию из « ».

В этом сезоне бразилец провел 28 матчей в Мир РПЛ и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Джикия, Сантос и Мойзес номинированы на приз лучшему защитнику сезона РПЛ

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы