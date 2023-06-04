Дуглас Сантос признан защитником сезона РПЛ. Игрок «Зенита» опередил Джикию и Мойзеса

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия рейтинги Георгий Джикия Дуглас Сантос Мойзес Барбоза Футбол

Дуглас Сантос выиграл в номинации «Защитник сезона».

Футболист «Зенита» был назван лучшим на премии «Winline Герои РПЛ». В борьбе за награду он опередил Мойзеса Барбозу из ЦСКА и Георгия Джикию из «Спартака».

В этом сезоне бразилец провел 28 матчей в Мир РПЛ и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Ulanchik
А Джикия за что в тройке?
+33
0
+33
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Cearvm
Уровень премии фееричный, конечно. Джикия последние несколько лет едва ли просто хороший защитник, а его все по инерции везде номинируют. Страшно представить уровень остальной лиги, наверняка очень ценная награда для Сантоса (нет).
+14
0
+14
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dreamstep
Джикия вообще каким образом в этом списке? Он и в ТОП-10 защитников не должен войти.
+13
0
+13
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Александр Смирнов
Ответ Ulanchik
А Джикия за что в тройке?
за то что он даже на скамейке могуч и опасен . На поле - сломает , на скамейке - обматерит
+7
0
+7
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Бронислав Каминский
Ответ А.Э.РАСИМ
Благодаря Путину Зенит имеет возможность приглашать лучших. Питер благодарит Путина. Дай Бог здоровья Путину за то, что помог Зениту огромными вливаниями через Газпром.
Дугласа купили из второй бундеслиги...остальные клубы не имели возможности его подписать?))
+5
0
+5
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WelcomeBackPURE
Джикию даже калека без ног и без рук может опередить.
+3
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Фантом
При всем уважении к Мойзесу он Сантосу не конкурент. Джикия... это даже не смешно.
+2
-1
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Сергей Молодых
Что здесь делает Джикия?
+1
0
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Сергей Жарковский
Справедливо!👍
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Копирайтер Заремы
Ответ Ulanchik
А Джикия за что в тройке?
А как иначе #### ##### ## ### #######!
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Копирайтер Заремы
Ответ А.Э.РАСИМ
Благодаря Путину Зенит имеет возможность приглашать лучших. Питер благодарит Путина. Дай Бог здоровья Путину за то, что помог Зениту огромными вливаниями через Газпром.
Хорошо хоть не сказал, что он лично по сбп переводил
0
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