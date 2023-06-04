Дуглас Сантос признан защитником сезона РПЛ. Игрок «Зенита» опередил Джикию и Мойзеса
Дуглас Сантос выиграл в номинации «Защитник сезона».
Футболист «Зенита» был назван лучшим на премии «Winline Герои РПЛ». В борьбе за награду он опередил Мойзеса Барбозу из ЦСКА и Георгия Джикию из «Спартака».
В этом сезоне бразилец провел 28 матчей в Мир РПЛ и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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