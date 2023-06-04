Сперцян – лучший полузащитник сезона РПЛ. У хавбека «Краснодара» 10+11 в 28 матчах
Эдуард Сперцян признан лучшим полузащитником Мир РПЛ.
Хавбек «Краснодара» получил приз по итогам сезона на премии «Winline Герои РПЛ».
В 28 матчах чемпионата России 22-летний игрок забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.
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в целом, Сперцян хорош и, наверное, по делу
хотя характера ему, как и команде в целом, не хватает
а наглядность нехватки характера - матч со Спартаком. вот у Сперцяна гол+пас, а команда с 0-2 проиграла