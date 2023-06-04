Сперцян – лучший полузащитник сезона РПЛ. У хавбека «Краснодара» 10+11 в 28 матчах

Теги премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян признан лучшим полузащитником Мир РПЛ.

Хавбек «Краснодара» получил приз по итогам сезона на премии «Winline Герои РПЛ».

В 28 матчах чемпионата России 22-летний игрок забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

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15 комментариев

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Копирайтер Заремы
Ответ Egobrain
редко смотрю Краснодар в целом, Сперцян хорош и, наверное, по делу хотя характера ему, как и команде в целом, не хватает
С другой стороны,нужно иметь характер,чтоб в мягкотелой команде 10+11 сделать
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laudrup
Летом наверняка уедет в чемпионат топ-7.
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Roman
Немного непонятно, как допустим сравнивать Сперцяна с Барриосом там или Карпукасом. Ввели бы тогда награду атакующего полузащитник и опорника
+5
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+2
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Egobrain
редко смотрю Краснодар
в целом, Сперцян хорош и, наверное, по делу
хотя характера ему, как и команде в целом, не хватает
+6
-4
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Амин Чич
Сперцян, Гризмян, армяне шумят в Европе
+2
0
+2
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Egobrain
Ответ Roman
Немного непонятно, как допустим сравнивать Сперцяна с Барриосом там или Карпукасом. Ввели бы тогда награду атакующего полузащитник и опорника
вот да, премия на пофиг какая-то
+3
-1
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Alex_V69
Ответ Egobrain
редко смотрю Краснодар в целом, Сперцян хорош и, наверное, по делу хотя характера ему, как и команде в целом, не хватает
Скорее основательности, фундаментальности.
+2
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Egobrain
Ответ Копирайтер Заремы
С другой стороны,нужно иметь характер,чтоб в мягкотелой команде 10+11 сделать
вообще не связанные вещи. чистого мастерства у него достаточно
а наглядность нехватки характера - матч со Спартаком. вот у Сперцяна гол+пас, а команда с 0-2 проиграла
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Rafael Sarkisian
Соглашусь, что непонятно как сравнивать Эдика и ребят из Питера. В любом случае набить 10+10 это очень круто, тем более команда даже не в топ-5,тем более в 22 года. В любом случае нужно поблагодарить Галицкого, клуб, город и уезжать в топ-6 для развития
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reteka
Хорен Баграмян - лучший из армян.
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Максим Солодушенков
Ответ Roman
Немного непонятно, как допустим сравнивать Сперцяна с Барриосом там или Карпукасом. Ввели бы тогда награду атакующего полузащитник и опорника
они смотрят на то как выглядит команда с ним и без него+статистику смотрят, а там все понятно, Сперцян лучший)
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