Непомнящий про Глушенкова: «Сильнейший российский футболист после Аршавина. К Батракову и Кисляку никаких вопросов, но никто давно не играл так вдохновенно, как Максим»
Валерий Непомнящий впечатлен Максимом Глушенковым.
«Зенит» находится на своем уровне со всех точек зрения. Проблем с психологией и качеством игры нет. Если Глушенков будет дальше так играть, его никто не сможет сдержать. Его настроение – важный аспект в успехах «Зенита». Когда он в ударе, то представляет грозную силу.
Он сильнейший российский футболист после Аршавина. Батраков много забивает, Кисляк хорошо справляется со своими функциями. К ним нет никаких вопросов. Но никто давно не играл так вдохновенно, как Глушенков», – сказал бывший главный тренер «Томи».
Как вам дерби?14372 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости