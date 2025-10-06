Непомнящий про Глушенкова: «Сильнейший российский футболист после Аршавина. К Батракову и Кисляку никаких вопросов, но никто давно не играл так вдохновенно, как Максим»

Валерий Непомнящий впечатлен Максимом Глушенковым.

«Зенит » находится на своем уровне со всех точек зрения. Проблем с психологией и качеством игры нет. Если Глушенков будет дальше так играть, его никто не сможет сдержать. Его настроение – важный аспект в успехах «Зенита». Когда он в ударе, то представляет грозную силу.

Он сильнейший российский футболист после Аршавина . Батраков много забивает, Кисляк хорошо справляется со своими функциями. К ним нет никаких вопросов. Но никто давно не играл так вдохновенно, как Глушенков», – сказал бывший главный тренер «Томи».