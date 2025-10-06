  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Непомнящий про Глушенкова: «Сильнейший российский футболист после Аршавина. К Батракову и Кисляку никаких вопросов, но никто давно не играл так вдохновенно, как Максим»
18

Непомнящий про Глушенкова: «Сильнейший российский футболист после Аршавина. К Батракову и Кисляку никаких вопросов, но никто давно не играл так вдохновенно, как Максим»

Валерий Непомнящий впечатлен Максимом Глушенковым.

«Зенит» находится на своем уровне со всех точек зрения. Проблем с психологией и качеством игры нет. Если Глушенков будет дальше так играть, его никто не сможет сдержать. Его настроение – важный аспект в успехах «Зенита». Когда он в ударе, то представляет грозную силу.

Он сильнейший российский футболист после Аршавина. Батраков много забивает, Кисляк хорошо справляется со своими функциями. К ним нет никаких вопросов. Но никто давно не играл так вдохновенно, как Глушенков», – сказал бывший главный тренер «Томи».

Как вам дерби?14372 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoМаксим Глушенков
logoАлексей Батраков
logoМатвей Кисляк
logoЛокомотив
logoЦСКА
logoАндрей Аршавин
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Непомнящий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексей Гасилин: «Батраков, Кисляк и Глушенков отдельный матч за «Ливерпуль» сыграли бы лучше Виртца на его позиции»
312 октября, 00:30
Ларин о Глушенкове: «Еще в 2019-м говорил, что Максим готов к Европе, но с тех пор предложений не было. Неправильно говорить, что его не отпускали»
121 октября, 15:41
Генич о Глушенкове: «Ларин приезжал поговорить с Максом, потому что были проблемки с Семаком. Они пообщались и все наладили. Конфетно-букетный период сейчас – следствие этого»
261 октября, 09:53
Главные новости
Пропалестинская акция «Атлетика» перед игрой с «Мальоркой» не попала в ТВ-трансляцию – вместо нее показывали обстановку вне стадиона. В соцсетях осудили телевизионщиков: «Это какая-то порнография»
114 минут назад
Жена удаленного Моуриньо в матче с «Реалом»: «Покидаю «Бернабеу», прежде чем меня продолжат грабить 🤣🤡»
624 минуты назадФото
У Депая украли паспорт в Бразилии. Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов пропустит матч с Мальтой
1259 минут назад
Министр по делам веры и общин Миатта Фанбулле: «Невилл прав, нас пытаются разделить. 15 лет уровень жизни не менялся, и из-за этого появляются попытки внести раскол, обвинить других»
1259 минут назад
«Спартак» обратился в ЭСК из-за пенальти ЦСКА и неназначенного 11-метрового за фол на Умярове
51сегодня, 20:26
Матч-директор ФИФА: «Израиль перешел все границы, но позиция ФИФА сегодня зависит от США, Инфантино старается дружить с Трампом. Политики контролируют футбол»
10сегодня, 19:59
Быстров об игре Соболева: «Мне противно смотреть, не нравится, когда человек ходит пешком. Я бы на Шилова лучше смотрел»
13сегодня, 19:44
Депутат Андерсон о словах Невилла про флаги: «Просто заткнись. Мужчины среднего возраста, о которых ты говоришь, – те же самые мужчины, которые платили тебе зарплату»
49сегодня, 19:38
Шнякин про Сперцяна и Ндонга: «Какой расизм? Тестостероновые мужики бьются. Терпи, это входит в стоимость билета, тебя будут провоцировать, ты приехал в чужую лигу»
52сегодня, 18:59
«Сперцян – черный русский! Происходящее неправильно, он не мог так сделать». Ари про обвинения игрока «Краснодара» в расизме
25сегодня, 18:49
Ко всем новостям
Последние новости
Гурцкая о «Спартаке»: «Малышев был обречен, и Жданов тоже потеряет позиции. Хачатурянц может прийти, но только если с деньгами, а за свои деньги там сами будут управлять так, как считают нужным»
230 минут назад
Юлиан Дракслер: «Месси – лучший футболист всех времен, но и Неймар после перехода в «ПСЖ» – это было нечто уникальное и безумное»
241 минуту назад
«Айнтрахт» оценил Узуна в 80 млн евро. 19-летним лучшим бомбардиром клуба интересуются в АПЛ
644 минуты назад
«Интер» может летом купить Атуболу. Вратарь «Фрайбурга» отбил 5 пенальти подряд в Бундеслиге
2сегодня, 20:13
Победитель ЧМ по легкой атлетике Грессье: «Обменял бы медаль на футболку Зидана в любой день! И его футболка будет висеть в красивой рамке у меня в тренажерном зале. Это Грааль»
сегодня, 20:12
Гурцкая о ничьей «Зенита» с «Акроном»: «Лишнее доказательство, что Семак не управляет командой и не в форме. Такие ошибки допускать нельзя. Отсутствие основного состава – проблема»
3сегодня, 19:56
Мостовой про Станковича: «Удивлюсь, если его уберут. Но из «Спартака» еще никто расстроенным не уезжал, все – богатые, довольные и здоровые»
11сегодня, 19:52
Павел Погребняк: «ЦСКА впечатляет, это однозначно претендент на чемпионство. Армейцы показывают такой футбол, что на них хочется ходить»
2сегодня, 19:51
«Говорят, Сперцяну 10 матчей дисквалификации дадут. Ощущение, что «Краснодар» хотят выбить из колеи, поэтому и раскручивают это». Стипиди о расистском скандале
10сегодня, 19:29
Экс-судья Федотов о пенальти «Локомотива»: «Решение Левникова просто необъяснимое, грубейшая ошибка, после которой счет стал 2:2»
11сегодня, 19:25