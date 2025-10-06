  • Спортс
Юлиан Дракслер: «Месси – лучший футболист всех времен, но и Неймар после перехода в «ПСЖ» – это было нечто уникальное и безумное»

Юлиан Дракслер отнес Лионеля Месси и Неймара к своим сильнейшим партнерам.

«Я всегда называю Месси, потому что для меня он лучший футболист всех времен.

Но я также должен отметить переход Неймара в «ПСЖ» в 2017-м – это было нечто уникальное и безумное», – сказал бывший полузащитник парижан, выступающий за «Аль-Ахли» Доха, в шоу QSL Chats.

