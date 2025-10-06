  • Спортс
«Айнтрахт» оценил Узуна в 80 млн евро. 19-летним лучшим бомбардиром клуба интересуются в АПЛ

«Айнтрахт» оценил своего лучшего бомбардира Джана Узуна в 80 миллионов евро.

Интерес к 19-летнему атакующему полузащитнику сборной Турции уже проявили клубы АПЛ.

Спортивный директор «Айнтрахт» Маркус Креше будет требовать 80 млн евро за Узуна следующим летом, сообщает Флориан Плеттенберг.

Контракт Джана с клубом рассчитан до лета 2029 года, в соглашении нет суммы отступных. Transfermarkt оценивает футболиста в 18 млн евро.

Узун забил 5 мячей и сделал 3 ассиста в 6 матчах Бундеслиги, он лучший бомбардир команды и лидер по системе «гол+пас». Подробная статистика игрока – здесь.

Цифра дня: 378 млн за 5 форвардов – так продает «Айнтрахт»

За 100 млн евро из «Айнтрахта»: кто будет следующим?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
logoДжан Узун
logoАйнтрахт Франкфурт
logoСборная Турции по футболу
возможные трансферы
деньги
Маркус Креше
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
