«Айнтрахт» оценил Узуна в 80 млн евро. 19-летним лучшим бомбардиром клуба интересуются в АПЛ
«Айнтрахт» оценил своего лучшего бомбардира Джана Узуна в 80 миллионов евро.
Интерес к 19-летнему атакующему полузащитнику сборной Турции уже проявили клубы АПЛ.
Спортивный директор «Айнтрахт» Маркус Креше будет требовать 80 млн евро за Узуна следующим летом, сообщает Флориан Плеттенберг.
Контракт Джана с клубом рассчитан до лета 2029 года, в соглашении нет суммы отступных. Transfermarkt оценивает футболиста в 18 млн евро.
Узун забил 5 мячей и сделал 3 ассиста в 6 матчах Бундеслиги, он лучший бомбардир команды и лидер по системе «гол+пас». Подробная статистика игрока – здесь.
Цифра дня: 378 млн за 5 форвардов – так продает «Айнтрахт»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
