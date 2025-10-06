Матч-директор ФИФА: «Израиль перешел все границы, но позиция ФИФА сегодня зависит от США, Инфантино старается дружить с Трампом. Политики контролируют футбол»

Матч-директор ФИФА полагает, что позиция США влияет на ситуацию с Израилем.

Ранее стало известно , что совет Международной федерации футбола не обсуждал вопрос о возможном отстранении израильских команд, а президент организации Джанни Инфантино заявил , что ФИФА «не может решать геополитические проблемы».

«Возможно, УЕФА хочет исключить Израиль из официальных турниров, но все упирается в позицию ФИФА.

Позиция ФИФА сегодня зависит от США. Все знают, что США – главный и по сути единственный союзник Израиля. Больше сторонников у Израиля не осталось. Он перешел все границы.

Неприятно, что все так происходит. Политики контролируют футбол. Мы уже привыкли к этому. Инфантино старается дружить с Трампом , поэтому ФИФА ориентируется на позицию США», – сказал матч-директор ФИФА Алишер Никимбаев.