Матч-директор ФИФА: «Израиль перешел все границы, но позиция ФИФА сегодня зависит от США, Инфантино старается дружить с Трампом. Политики контролируют футбол»
Матч-директор ФИФА полагает, что позиция США влияет на ситуацию с Израилем.
Ранее стало известно, что совет Международной федерации футбола не обсуждал вопрос о возможном отстранении израильских команд, а президент организации Джанни Инфантино заявил, что ФИФА «не может решать геополитические проблемы».
«Возможно, УЕФА хочет исключить Израиль из официальных турниров, но все упирается в позицию ФИФА.
Позиция ФИФА сегодня зависит от США. Все знают, что США – главный и по сути единственный союзник Израиля. Больше сторонников у Израиля не осталось. Он перешел все границы.
Неприятно, что все так происходит. Политики контролируют футбол. Мы уже привыкли к этому. Инфантино старается дружить с Трампом, поэтому ФИФА ориентируется на позицию США», – сказал матч-директор ФИФА Алишер Никимбаев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
