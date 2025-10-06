  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матч-директор ФИФА: «Израиль перешел все границы, но позиция ФИФА сегодня зависит от США, Инфантино старается дружить с Трампом. Политики контролируют футбол»
10

Матч-директор ФИФА: «Израиль перешел все границы, но позиция ФИФА сегодня зависит от США, Инфантино старается дружить с Трампом. Политики контролируют футбол»

Матч-директор ФИФА полагает, что позиция США влияет на ситуацию с Израилем.

Ранее стало известно, что совет Международной федерации футбола не обсуждал вопрос о возможном отстранении израильских команд, а президент организации Джанни Инфантино заявил, что ФИФА «не может решать геополитические проблемы».

«Возможно, УЕФА хочет исключить Израиль из официальных турниров, но все упирается в позицию ФИФА.

Позиция ФИФА сегодня зависит от США. Все знают, что США – главный и по сути единственный союзник Израиля. Больше сторонников у Израиля не осталось. Он перешел все границы.

Неприятно, что все так происходит. Политики контролируют футбол. Мы уже привыкли к этому. Инфантино старается дружить с Трампом, поэтому ФИФА ориентируется на позицию США», – сказал матч-директор ФИФА Алишер Никимбаев.

Как вам дерби?14372 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
logoсборная Израиля по футболу
logoФИФА
Политика
logoДжанни Инфантино
logoвысшая лига Израиль
Биньямин Нетаньяху
logoУЕФА
logoДональд Трамп
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев про Израиль и ФИФА: «Лицемерие 2.0. Здесь они в политику не лезут, а там лезут. Вот такая сегрегация»
63вчера, 12:14
Колосков о ФИФА: «Не отстранить Израиль – политическое решение, не красящее Инфантино. Там агрессия против пяти стран, но никто на это не обращает внимание. Двойные стандарты»
124 октября, 17:26
Депутат Валуев о неотстранении Израиля: «Это другое для них»
64 октября, 17:21
Ловчев о лидерах Европы: «Шавки, мне стыдно за то, кого там себе выбирают. Нас вернут, если мы будем сильными, с которыми будут считаться и побаиваться. Инфантино – та же шавка»
864 октября, 14:10
Вячеслав Колосков: «Израиль – агрессор, в отличие от России. Его неотстранение – очередные двойные стандарты от ФИФА»
1484 октября, 11:33
Главные новости
Жена удаленного Моуриньо в матче с «Реалом»: «Покидаю «Бернабеу», прежде чем меня продолжат грабить 🤣🤡»
623 минуты назадФото
У Депая украли паспорт в Бразилии. Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов пропустит матч с Мальтой
1258 минут назад
Министр по делам веры и общин Миатта Фанбулле: «Невилл прав, нас пытаются разделить. 15 лет уровень жизни не менялся, и из-за этого появляются попытки внести раскол, обвинить других»
1258 минут назад
«Спартак» обратился в ЭСК из-за пенальти ЦСКА и неназначенного 11-метрового за фол на Умярове
51сегодня, 20:26
Непомнящий про Глушенкова: «Сильнейший российский футболист после Аршавина. К Батракову и Кисляку никаких вопросов, но никто давно не играл так вдохновенно, как Максим»
18сегодня, 20:22
Быстров об игре Соболева: «Мне противно смотреть, не нравится, когда человек ходит пешком. Я бы на Шилова лучше смотрел»
13сегодня, 19:44
Депутат Андерсон о словах Невилла про флаги: «Просто заткнись. Мужчины среднего возраста, о которых ты говоришь, – те же самые мужчины, которые платили тебе зарплату»
49сегодня, 19:38
Шнякин про Сперцяна и Ндонга: «Какой расизм? Тестостероновые мужики бьются. Терпи, это входит в стоимость билета, тебя будут провоцировать, ты приехал в чужую лигу»
52сегодня, 18:59
«Сперцян – черный русский! Происходящее неправильно, он не мог так сделать». Ари про обвинения игрока «Краснодара» в расизме
25сегодня, 18:49
Мостовой про «Динамо»: «Почему Карпину надо время давать? Личке никто не дал, хотя он чуть первое место не занял. Мне дайте тогда тоже лет пять и большой контракт»
60сегодня, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
Гурцкая о «Спартаке»: «Малышев был обречен, и Жданов тоже потеряет позиции. Хачатурянц может прийти, но только если с деньгами, а за свои деньги там сами будут управлять так, как считают нужным»
229 минут назад
Юлиан Дракслер: «Месси – лучший футболист всех времен, но и Неймар после перехода в «ПСЖ» – это было нечто уникальное и безумное»
240 минут назад
«Айнтрахт» оценил Узуна в 80 млн евро. 19-летним лучшим бомбардиром клуба интересуются в АПЛ
643 минуты назад
«Интер» может летом купить Атуболу. Вратарь «Фрайбурга» отбил 5 пенальти подряд в Бундеслиге
2сегодня, 20:13
Победитель ЧМ по легкой атлетике Грессье: «Обменял бы медаль на футболку Зидана в любой день! И его футболка будет висеть в красивой рамке у меня в тренажерном зале. Это Грааль»
сегодня, 20:12
Гурцкая о ничьей «Зенита» с «Акроном»: «Лишнее доказательство, что Семак не управляет командой и не в форме. Такие ошибки допускать нельзя. Отсутствие основного состава – проблема»
3сегодня, 19:56
Мостовой про Станковича: «Удивлюсь, если его уберут. Но из «Спартака» еще никто расстроенным не уезжал, все – богатые, довольные и здоровые»
11сегодня, 19:52
Павел Погребняк: «ЦСКА впечатляет, это однозначно претендент на чемпионство. Армейцы показывают такой футбол, что на них хочется ходить»
2сегодня, 19:51
«Говорят, Сперцяну 10 матчей дисквалификации дадут. Ощущение, что «Краснодар» хотят выбить из колеи, поэтому и раскручивают это». Стипиди о расистском скандале
10сегодня, 19:29
Экс-судья Федотов о пенальти «Локомотива»: «Решение Левникова просто необъяснимое, грубейшая ошибка, после которой счет стал 2:2»
11сегодня, 19:25