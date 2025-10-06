Победитель ЧМ по легкой атлетике Грессье: «Обменял бы медаль на футболку Зидана в любой день! И его футболка будет висеть в красивой рамке у меня в тренажерном зале. Это Грааль»

Победитель ЧМ по легкой атлетике обменял бы медаль на футболку Зинедина Зидана.

Француз Джимми Грессье пробежал 10 000 метров за 28 минут и 55,77 секунды на турнире в Токио.

Сегодня он рассказал, что получил подарок от бывшего футболиста сборной Франции с посланием: «Для Джимми Грессье. С наилучшими пожеланиями! Браво, чемпион».

«Мы с [тренером] Дорианом Луве немного повозились, чтобы найти эту футболку, он сделал несколько постов в Instagram.

Это Грааль. И эта история показывает весь класс Зидана , потому что он сразу откликнулся на призыв в соцсетях.

И я думаю, что если бы мне предложили обменять медаль на футболку Зизу, я бы взял футболку Зизу. В любой день!

Это все-таки нечто. У меня скоро будет свой тренажерный зал в доме, и первая футболка, которую я повешу, будет не моя. Мне пофиг на собственную футболку. Там будет футболка Зидана в красивой рамке.

И я надеюсь, что однажды смогу с ним встретиться. Серьезно, нет ни одного другого спортсмена, с которым я хотел бы сфотографироваться. Мне все равно – что я буду делать с этой фотографией? Но вот Зизу...» – сказал легкоатлет.