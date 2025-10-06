Гурцкая о ничьей «Зенита» с «Акроном»: «Лишнее доказательство, что Семак не управляет командой и не в форме. Такие ошибки допускать нельзя. Отсутствие основного состава – проблема»

Тимур Гурцкая раскритиковал «Зенит» за ничью с «Акроном» (1:1).

«То, что произошло в матче с «Акроном», лишний раз показывает, что Семак не управляет командой, потому что в таких матчах нельзя терять очки.

Если у вас большой отрыв, то перед отпуском может быть что угодно. Но сейчас, когда вы не занимаете первое место и у вас сидят на хвосте, такие ошибки допускать нельзя.

«Зенит» остановился после быстрого гола, потому что посчитал себя победителем матча. То, что у «Зенита» нет основного состава, – это проблема Семака.

У «Зенита» и «Спартака» тренеры, которые, обладая хорошим набором игроков, не имеют основного состава. Семак не в форме, игроки вытаскивают игру», – заявил агент в эфире шоу «Это футбол, брат!».