Эктор Бельерин: «Я покупаю подержанную одежду и обувь. Нас бомбардируют рекламой, создающей ложное ощущение необходимости. Надо давать вещам хорошую жизнь, а потом – новую жизнь»

Эктор Бельерин рассказал про готовность защищать окружающую среду.

Защитник «Бетиса » стал лауреатом премии BBC Green Sport Awards, отмечающей заслуги спортсменов в борьбе с климатическими изменениями и участие в различных экологических инициативах.

«Я считаю, что с властью приходит ответственность. Каждый раз, когда тебе подсовывают микрофон, появляется шанс поговорить об актуальных проблемах, запустить дискуссию.

Я давно покупаю подержанную одежду и обувь. Помню, однажды мне понадобилось шесть месяцев, чтобы решиться купить пару туфель, которые я увидел в магазине рядом с парковкой. И я ношу их почти все время. Речь о том, чтобы дать используемым вещам хорошую жизнь, а когда закончишь – дать им и новую жизнь.

Нас постоянно бомбардируют рекламой, которая создает ложное ощущение необходимости», – отметил бывший футболист «Арсенала».