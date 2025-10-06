«Интер» может летом купить Атуболу. Вратарь «Фрайбурга» отбил 5 пенальти подряд в Бундеслиге
«Интер» может купить вратаря, отразившего пять подряд пенальти в Бундеслиге.
Миланский клуб проявляет интерес к 23-летнему Ноа Атуболу из «Фрайбурга», сообщает Флориан Плеттенберг.
«Интер» изучает условия сделки, которая может быть заключена следующим летом. Встречи и переговоры между сторонами запланированы.
Контракт Атуболу с «Фрайбургом» рассчитан до лета 2027 года. Тренер Юлиан Нагельсманн пригласил Ноа в сборную Германии.
Напомним, что вратарь отбил пять пенальти подряд – это рекорд чемпионатов Германии. Подробная статистика Атуболу – здесь.
Он взял 5 пенальти подряд – рекорд Бундеслиги. Хочет быть первым темнокожим вратарем сборной Германии
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
