«Интер» может купить вратаря, отразившего пять подряд пенальти в Бундеслиге.

Миланский клуб проявляет интерес к 23-летнему Ноа Атуболу из «Фрайбурга », сообщает Флориан Плеттенберг.

«Интер » изучает условия сделки, которая может быть заключена следующим летом. Встречи и переговоры между сторонами запланированы.

Контракт Атуболу с «Фрайбургом» рассчитан до лета 2027 года. Тренер Юлиан Нагельсманн пригласил Ноа в сборную Германии.

Напомним, что вратарь отбил пять пенальти подряд – это рекорд чемпионатов Германии. Подробная статистика Атуболу – здесь .

Он взял 5 пенальти подряд – рекорд Бундеслиги. Хочет быть первым темнокожим вратарем сборной Германии