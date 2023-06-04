Дзюба получил приз самому медийному игроку РПЛ: «Я просто марионетка в руках Слуцкого»

Артем Дзюба признан самым медийным футболистом Мир РПЛ.

Успехи форварда « » были отмечены на премии «Winline Герои РПЛ».

«Это очень важно, для Леонида Викторовича [Слуцкого] – особенно, потому что он сейчас у нас ютубер, очень медийный человек, и я просто марионетка в его руках, вот и все», – сказал нападающий о своем партнере по шоу «Ну так нельзя, ###».

«Зашел в палату к душевнобольным». Новое шоу Слуцкого и Дзюбы, где ### («блин») звучит 217 раз!

####, ####, ### и ####. Рецензия на новое шоу Слуцкого и Дзюбы

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