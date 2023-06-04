Дзюба получил приз самому медийному игроку РПЛ: «Я просто марионетка в руках Слуцкого»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия рейтинги Футбол

Артем Дзюба признан самым медийным футболистом Мир РПЛ.

Успехи форварда «Локомотива» были отмечены на премии «Winline Герои РПЛ».

«Это очень важно, для Леонида Викторовича [Слуцкого] – особенно, потому что он сейчас у нас ютубер, очень медийный человек, и я просто марионетка в его руках, вот и все», – сказал нападающий о своем партнере по шоу «Ну так нельзя, ###».

«Зашел в палату к душевнобольным». Новое шоу Слуцкого и Дзюбы, где ### («блин») звучит 217 раз!

####, ####, ### и ####. Рецензия на новое шоу Слуцкого и Дзюбы

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
В марионетках в руках Артём разбирается
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Уайт
"На лицах отметки что все они марионетки" - специальный приз Дзюбе от группы "Король и Шут".
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Новиков
Это что у нас за новый игрок такой Артём Дхюба???)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sgi
Начал работать над наградой еще с того самого видео
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Рыбаков
Знакомтесь это "Артëм Дхюба".
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вертушка Чака
Артём Дхюба, это альтер эго Артёма Дзюбы. Тот, который не др.чит и не ворует деньги из шкафчиков.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
награда по делу, по медийности ему равных нет....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Тихонов
Насчёт медийности Дзюба вне конкуренции!))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
manchester united
а еще худшее трансфер в истории Турецкой Суперлиги, полный провал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
ты не буратино, Тёма, а петрушка с рукой в ####!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий