Дзюба получил приз самому медийному игроку РПЛ: «Я просто марионетка в руках Слуцкого»
Артем Дзюба признан самым медийным футболистом Мир РПЛ.
Успехи форварда «Локомотива» были отмечены на премии «Winline Герои РПЛ».
«Это очень важно, для Леонида Викторовича [Слуцкого] – особенно, потому что он сейчас у нас ютубер, очень медийный человек, и я просто марионетка в его руках, вот и все», – сказал нападающий о своем партнере по шоу «Ну так нельзя, ###».
«Зашел в палату к душевнобольным». Новое шоу Слуцкого и Дзюбы, где ### («блин») звучит 217 раз!
####, ####, ### и ####. Рецензия на новое шоу Слуцкого и Дзюбы
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