Малком выиграл приз лучшему нападающему сезона РПЛ. Игрок «Зенита» обошел Промеса и Чалова

Малком признан лучшим в категории «Нападающий сезона» на премии «Winline Герои РПЛ».

Футболист « » претендовал на приз наряду с из « » и из ЦСКА.

Бразилец стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 23 мяча за 27 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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