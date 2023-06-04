Малком выиграл приз лучшему нападающему сезона РПЛ. Игрок «Зенита» обошел Промеса и Чалова

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия рейтинги Квинси Промес Малком Федор Чалов Футбол

Малком признан лучшим в категории «Нападающий сезона» на премии «Winline Герои РПЛ».

Футболист «Зенита» претендовал на приз наряду с Квинси Промесом из «Спартака» и Федором Чаловым из ЦСКА.

Бразилец стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 23 мяча за 27 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Паровоз19
ничего не знаю. у спортса в фентези и малком и промес полузащитники
+21
-1
+20
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Доктор Верховцев
Ответ Паровоз19
ничего не знаю. у спортса в фентези и малком и промес полузащитники
Тащемта и у Зенита Малком ПЗ.
+7
0
+7
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Доктор Верховцев
Это... как его... Малком номинальный полузащитник.
+7
-1
+6
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Назар Игорь
Он же и лучший игрок чемпионата, без вариантов.
+4
-3
+1
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voka25
Однозначно.
+1
0
+1
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reteka
Вообще-то Малком правый вингер. Нападающие в Зените Сергеев и Кассьера.
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неудивительно абсолютно, лучший бомбардир как правило получает звание лучшего....
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Сергей Хрищанович
Ответ reteka
Вообще-то Малком правый вингер. Нападающие в Зените Сергеев и Кассьера.
Ну, Промес получается тоже не нападающий
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