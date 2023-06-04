Малком выиграл приз лучшему нападающему сезона РПЛ. Игрок «Зенита» обошел Промеса и Чалова
Малком признан лучшим в категории «Нападающий сезона» на премии «Winline Герои РПЛ».
Футболист «Зенита» претендовал на приз наряду с Квинси Промесом из «Спартака» и Федором Чаловым из ЦСКА.
Бразилец стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 23 мяча за 27 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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