Пропалестинская акция «Атлетика» перед игрой с «Мальоркой» не попала в ТВ-трансляцию – вместо нее показывали обстановку вне стадиона. В соцсетях осудили телевизионщиков: «Это какая-то порнография»

Пропалестинскую акцию «Атлетика» перед игрой с «Мальоркой» не показали по ТВ.

Бывший капитан женской сборной Палестины Хани Тхалджие, группа из 11 палестинских беженцев, оказавшихся в Стране Басков, и представители UNRWA (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) вышли на поле «Сан-Мамеса», «чтобы фанаты «Атлетика » смогли выразить свою солидарность», как говорилось в предматчевом анонсе.

La Razon сообщает, что мероприятие было встречено трибунами с восторгом, однако в ТВ-трансляцию не попало – в это время демонстрировались кадры, сделанные за пределами стадиона, а также зрители, аплодировавшие «непонятно кому».

Отмечается, что в соцсетях были как посты с осуждением такого подхода («Кто-то должен это расследовать, это какая-то порнография», «У них нет стыда», «Чего ожидать от фашистов вроде Тебаса?»), так и наоборот («Вы без стыда смешиваете политику и спорт только тогда, когда вам выгодно», «Они так же прячут кадры с акций, посвященных жертвам терроризма баскских сепаратистов... а, таких акций не бывает»).