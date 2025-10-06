  • Спортс
У Депая украли паспорт в Бразилии. Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов пропустит матч с Мальтой

У Мемфиса Депая украли паспорт в Бразилии.

31-летний нападающий «Коринтианс» должен был прилететь в расположение сборной Нидерландов, однако пока не смог этого сделать. Лучший бомбардир в истории нидерландской команды заявил, что у него украли паспорт в Бразилии, передает Reuters.

Таким образом, Депай пропустит гостевой матч квалификации ЧМ-2026 против Мальты, который пройдет 9 октября. 12-го состоится домашняя игра с Финляндией.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) заявил, что Депай «делает все возможное, чтобы приехать как можно скорее».

«Это досадно прежде всего для Мемфиса, но и для нас тоже. Естественно, хочется начинать сборы в полном составе.

Но есть не зависящие от нас обстоятельства. Надеемся, что он сможет присоединиться к нам как можно скорее», – сказал тренер сборной Нидерландов Роналд Куман.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Reuters
logoМемфис Депай
logoРоналд Куман
происшествия
logoсборная Мальты по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoвысшая лига Бразилия
logoКоринтианс
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Финляндии по футболу
Федерация футбола Нидерландов
