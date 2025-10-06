У Депая украли паспорт в Бразилии. Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов пропустит матч с Мальтой

У Мемфиса Депая украли паспорт в Бразилии.

31-летний нападающий «Коринтианс » должен был прилететь в расположение сборной Нидерландов, однако пока не смог этого сделать. Лучший бомбардир в истории нидерландской команды заявил, что у него украли паспорт в Бразилии, передает Reuters.

Таким образом, Депай пропустит гостевой матч квалификации ЧМ-2026 против Мальты, который пройдет 9 октября. 12-го состоится домашняя игра с Финляндией.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) заявил , что Депай «делает все возможное, чтобы приехать как можно скорее».

«Это досадно прежде всего для Мемфиса, но и для нас тоже. Естественно, хочется начинать сборы в полном составе.

Но есть не зависящие от нас обстоятельства. Надеемся, что он сможет присоединиться к нам как можно скорее», – сказал тренер сборной Нидерландов Роналд Куман.