Гол Марадишвили «Ростову» во 2-м туре РПЛ признан лучшим в сезоне-2022/23. Лучший ассист отдал Акинфеев на Карраскаля в игре с «Сочи»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Игорь Акинфеев премьер-лига Россия рейтинги Виктор Мозес Квинси Промес Антон Зиньковский Хорхе Карраскаль Клаудиньо Константин Марадишвили Сочи Футбол

Гол Константина Марадишвили «Ростову» во 2-м туре Мир РПЛ признан лучшим в сезоне.

Хавбек «Локомотива» забил гол на 94-й минуте матча ударом через себя. Марадишвили посвятил гол своему отцу.

В финальном голосовании премии «Winline Герои РПЛ» Марадишвили обошел хавбеков «Спартака» Антона Зиньковского и Виктора Мозеса. Отметим, что в голосовании болельщиков больше всего голосов набрал Зиньковский.

Лучшим ассистом сезона признана голевая передача вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева на Хорхе Карраскаля в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи». В финальном голосовании Акинфеев обошел Квинси Промеса и Клаудиньо.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей48
Акинфеев красавчик и здесь отметился!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pok_Toholo
Ещё одна ценная награда лучшему вратарю страны, притом что она даже не связана напрямую с его амплуа!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
гол через себя, пусть и красивый и важный, но стоит учитывать специфику гола и то, что такие голы редки, но случайны, а вообще, любой, но не спартаковец судя по кандидатам...я за гол Зиньковского, но мастерство Мозеса отменить невозможно, приём на грудь и пушка в девятку высочайший класс!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор
Клаудиньо в ворота Локомотива. Фантастика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий