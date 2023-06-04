Гол Марадишвили «Ростову» во 2-м туре РПЛ признан лучшим в сезоне-2022/23. Лучший ассист отдал Акинфеев на Карраскаля в игре с «Сочи»
Гол Константина Марадишвили «Ростову» во 2-м туре Мир РПЛ признан лучшим в сезоне.
Хавбек «Локомотива» забил гол на 94-й минуте матча ударом через себя. Марадишвили посвятил гол своему отцу.
В финальном голосовании премии «Winline Герои РПЛ» Марадишвили обошел хавбеков «Спартака» Антона Зиньковского и Виктора Мозеса. Отметим, что в голосовании болельщиков больше всего голосов набрал Зиньковский.
Лучшим ассистом сезона признана голевая передача вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева на Хорхе Карраскаля в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи». В финальном голосовании Акинфеев обошел Квинси Промеса и Клаудиньо.
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