Гол Марадишвили «Ростову» во 2-м туре РПЛ признан лучшим в сезоне-2022/23. Лучший ассист отдал Акинфеев на Карраскаля в игре с «Сочи»

Гол Константина Марадишвили «Ростову» во 2-м туре Мир РПЛ признан лучшим в сезоне.

Хавбек « » забил гол на 94-й минуте матча ударом через себя. Марадишвили посвятил гол своему отцу.

В финальном голосовании премии «Winline Герои РПЛ» обошел хавбеков « » Антона Зиньковского и . Отметим, что в голосовании болельщиков больше всего голосов набрал .

Лучшим ассистом сезона признана голевая передача вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева на Хорхе Карраскаля в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи». В финальном голосовании Акинфеев обошел Квинси Промеса и Клаудиньо.

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