Винисиус попрощался с Бензема: «Винзема, Бензвини – называйте нашу связку как хотите. Результат всегда был один: голы, смех и титулы. Спасибо за все, легенда»
Винисиус попрощался с Каримом Бензема, который уходит из «Реала».
«Бензвини, Винзема... Называйте [нашу связку] как хотите. Результат всегда был один и тот же: голы, смех, титулы и, прежде всего, постоянный процесс обучения.
Когда слишком застенчивый мальчик из Сан-Гонсалу приехал в Мадрид в 2018 году, ты был первым, кто поприветствовал меня. Я никогда не забуду.
Я рос вместе с тобой. Мы вместе побеждали в Испании, Европе и мире. И я аплодировал твоему «Золотому мячу» с большой гордостью.
Сегодня мы расстались с этим «дуэтом тьмы» в реальной жизни, но у меня всегда будут наши видео – как вдохновение и воспоминания о незабываемом времени. Карим, нам будет очень тебя не хватать.
Спасибо за все, легенда!» – написал бразилец в соцсетях.
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-бро теперь пасуй ему , он играет за нас
"мы можем с мебелью заехать в твою мать" (с)
Даже если и были какие-то терки у них, под конец этот дует был просто восхитителен. Жаль, что это продолжалось не долго.