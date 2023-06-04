Винисиус попрощался с Бензема: «Винзема, Бензвини – называйте нашу связку как хотите. Результат всегда был один: голы, смех и титулы. Спасибо за все, легенда»

Винисиус попрощался с Каримом Бензема, который уходит из «Реала».

«Бензвини, Винзема... Называйте [нашу связку] как хотите. Результат всегда был один и тот же: голы, смех, титулы и, прежде всего, постоянный процесс обучения.

Когда слишком застенчивый мальчик из Сан-Гонсалу приехал в Мадрид в 2018 году, ты был первым, кто поприветствовал меня. Я никогда не забуду.

Я рос вместе с тобой. Мы вместе побеждали в Испании, Европе и мире. И я аплодировал твоему «Золотому мячу» с большой гордостью.

Сегодня мы расстались с этим «дуэтом тьмы» в реальной жизни, но у меня всегда будут наши видео – как вдохновение и воспоминания о незабываемом времени. , нам будет очень тебя не хватать.

Спасибо за все, легенда!» – написал бразилец в соцсетях.

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