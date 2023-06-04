Винисиус попрощался с Бензема: «Винзема, Бензвини – называйте нашу связку как хотите. Результат всегда был один: голы, смех и титулы. Спасибо за все, легенда»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус попрощался с Каримом Бензема, который уходит из «Реала».

«Бензвини, Винзема... Называйте [нашу связку] как хотите. Результат всегда был один и тот же: голы, смех, титулы и, прежде всего, постоянный процесс обучения.

Когда слишком застенчивый мальчик из Сан-Гонсалу приехал в Мадрид в 2018 году, ты был первым, кто поприветствовал меня. Я никогда не забуду. 

Я рос вместе с тобой. Мы вместе побеждали в Испании, Европе и мире. И я аплодировал твоему «Золотому мячу» с большой гордостью.

Сегодня мы расстались с этим «дуэтом тьмы» в реальной жизни, но у меня всегда будут наши видео – как вдохновение и воспоминания о незабываемом времени. Карим, нам будет очень тебя не хватать.

Спасибо за все, легенда!» – написал бразилец в соцсетях.

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46 комментариев

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Арман Бижанов
Надо было еще добавить легендарное " Не пасуйте на него, он играет против нас"
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Хозяин патриотов
Результат был всегда один: мамой клянусь, этот парень играет против нас, не пасуй ему.
+52
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+44
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Армен Онфрой
Связка была недолгая, но очень мощная, а все начиналось с «Брат, не пасуй ему, он играет против нас»
+29
-4
+25
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Акматов Мейман
Ответ deadjoker
А вот теперь и посмотрим насколько винисиус деградирует.
Что ты несёшь?
+13
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Модрич10
Мощная связка была, когда то Карим: брат не пасуй ему 😃
+11
-3
+8
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ZamoRano
Ответ Дерзкий пеликан
Жил бы в Испании, лично организовал бы движ по унижению этого нытика и симулянта. С каждой игры с поля бы со слезами убегал бы. На полном серьезё уничтожил бы его морально.
Но у сожалению ты живёшь в хацапетовке((
+9
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Александр Колосов
То, чудо, которое сотворили в 99 году в финале ЛЧ Сульшер и Шерингем вместе с МЮ, Бензема и Вини с Реалом повторили на каждой стадии плейофф прошлой весной. Хоть и не фанат сливочных, но это было легендарно. Крутая связка распалась.
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PokaNeBatya
Бензема Менди перед уходом
-бро теперь пасуй ему , он играет за нас
+6
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Берендей Ватрушкин
В Бензема?
"мы можем с мебелью заехать в твою мать" (с)
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Игорь Новиков
Ответ Арман Бижанов
Надо было еще добавить легендарное " Не пасуйте на него, он играет против нас"
Дорогого стоит - пройти путь от такой неприязни до крутейшей игры. Лучшая связка предыдущего сезон в Европе.
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711M
бензисиус
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Born is the King
Ответ Арман Бижанов
Надо было еще добавить легендарное " Не пасуйте на него, он играет против нас"
Славная была "связка")
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Хасбулат Махаев
Ответ Дерзкий пеликан
Особенно на Манчестер Сити. Бгггг
В том числе. Вини против Сити - 2+1 (5 матчей), Карим - 6+2 (9 матчей).
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Marek mgn
Ответ deadjoker
А вот теперь и посмотрим насколько винисиус деградирует.
походу ты быстрее
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Большое сердце Неймара
Ответ ZA.RMA
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PokaNeBatya
Ответ ZA.RMA
все верно, играйте в переводки дальше - ваш уровень🥰
что за цирк вы с ним тут устроили?
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Арман Бижанов
Надо было еще добавить легендарное " Не пасуйте на него, он играет против нас"
Ещё мне понравилось, застенчивый мальчик)
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Мистер Блин
Ответ deadjoker
А вот теперь и посмотрим насколько винисиус деградирует.
теперь винисиус раскроется с новой силой также , как сделал это бензема после ухода роналду. вот и все
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Сергей Перевалов
Как красиво выражается. Поэт!
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John Hater
Одни шутки про «не пасуй», юмористов местных без фантазии просто разрывает.

Даже если и были какие-то терки у них, под конец этот дует был просто восхитителен. Жаль, что это продолжалось не долго.
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brace
Результат был всегда 1 - лолы, мех и татлы.
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Сергей Орлов
Достойно.
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s. a. n. t. a.
Заголовок: «Винисиус попрощался в Бензема». Это опечатка? Или он в него и правда попрощался? Какие пикантные подробности пишет автор.
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Бронислав Каминский
Прямо в него попрощался?Жес))
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ZA.RMA
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