Бензема отправится в Саудовскую Аравию на следующей неделе. Контракт с «Аль-Иттихадом» может быть подписан в среду

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

Французский нападающий официально уходит из «Реала» по окончании сезона. Мадридцы опубликовали заявление.

Карим Бензема должен продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии. Футболист отправится в страну на следующей неделе.

Если все пойдет по плану, то Бензема в среду станет игроком «Аль-Иттихада», который выиграл чемпионат Саудовской Аравии в этом сезоне. Команду тренирует Нуну Эшпириту Санту.

Ранее стало известно, что 35-летний форвард в новом клубе заработает 200 млн евро за 2 года.

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126 комментариев

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Игнотус Певерелл
заработает на безбедную старость для себя и будущих поколений
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JENNINGS
Из праймового «Реала» 2014-2018 остались только Карвахаль, Начо и Модрич, скоро вообще один Дани останется из того состава. Уходит эпоха на наших глазах :(
Надеюсь, «Мадрид» найдёт достойную замену Кариму!
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Абдул Абакаев
спасибо за футбол Карим. это было невероятно

любимый футболист моего отца. в класико против меня болел всегда исключительно из за него
+19
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Andrew Budilin
Ответ Uragan Boy
бензема очень хитрый подленький типок. и кстати с этой повязкой на кисте рук которую он не снимает больше 10 ти лет это дешевый понт..Помню сколько раз бензема на эту бинтованную руку падал с высоты и не разу больно ему не было, что доказывает что это повязка для понтика
Так он в интервью говорил, что после того как она появилась он начал много забивать, и оставил на счастье как примету, это вроде не секрет был
+19
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JENNINGS
Ответ Экспертное мнение
Супер-атакующее трио Чакыр-Кашшаи-Клаттенбург был бесподобен, эх... уходит эпоха, уходят легенды((
Но не так бесподобно, как трио Эвребё-Штарк-Айтекин
+26
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VuNePonimaete
Ответ JENNINGS
Из праймового «Реала» 2014-2018 остались только Карвахаль, Начо и Модрич, скоро вообще один Дани останется из того состава. Уходит эпоха на наших глазах :( Надеюсь, «Мадрид» найдёт достойную замену Кариму!
Кросс еще. а Начо тоже уйдет скорее всего
+14
-2
+12
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ShamilK
Было ли такое, что действующий обладатель ЗМ переходил в такую лигу? Футбол видимо меняется. Я не удивлюсь, если теперь молодые звезды будут переходить туда в погоне за огромными деньгами
+12
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Wayne Gretzky 99
Ответ Игнотус Певерелл
заработает на безбедную старость для себя и будущих поколений
Себе и внукам уже давно на безбедную старость заработал, без арабов. Но денег много не бывает, как правило.
+10
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JENNINGS
Ответ Экспертное мнение
Ты что-то напутал, Эвребе известная легенда Челси удаливший Абидаля)) а Реал в золотые времена судей в каждом финале и матче плей-офф забивал из офсайда.
Но при этом тот факт, что норвежец не поставил 5 очевиднейших пенальти в ворота «Барселоны», мы это аккуратненько опустим, потому что невыгодно, да? Ведь удаление, ни на что не повлиявшее, главнее да?!
Если я перечислю здесь все ошибки арбитров в пользу «Барселоны» за последние лет 20, у меня символов не хватит, чтобы оставить комментарий.
Так что данная дискуссия мне неинтересна, опускаться до уровня ГириФутбола и вступать в срач - не моё, всего доброго!
+11
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Jason Williams
Ответ Экспертное мнение
Ты что-то напутал, Эвребе известная легенда Челси удаливший Абидаля)) а Реал в золотые времена судей в каждом финале и матче плей-офф забивал из офсайда.
Сектанты бчк уже Эвребе перестали признавать, какой ужас)
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dpv
Я капец какой хейтер сливочных. Но этот парень заслужил отличную пенсию. Респект как футболисту за то что делал.
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Екн Лор
Ответ Луизао фром мексика
худший обладатель зм в истории, как этот алжирский эмигрант выиграл 🤦‍♀️🤦‍♀️
Худший обладатель был в 2021 с 3 местом в Ла Лиге, вылетом в 1/8 ЛЧ и 0 голов в полуфинале-финале Копы. И даже по гол+пас уступил с отрывом Лёве
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Roman
Ответ Uragan Boy
бензема очень хитрый подленький типок. и кстати с этой повязкой на кисте рук которую он не снимает больше 10 ти лет это дешевый понт..Помню сколько раз бензема на эту бинтованную руку падал с высоты и не разу больно ему не было, что доказывает что это повязка для понтика
А причем тут его бинт ? Говорили и не раз, что футболисты очень суеверный, он вроде как хорошо играл с этим бинтом и из-за суеверия его не снимает . И только тебя это удивляет. Потрудись, найти инфу по этому поводу, и не будешь выглядеть глупо
+3
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JENNINGS
Ответ VuNePonimaete
Кросс еще. а Начо тоже уйдет скорее всего
Крооса не было в сезоне 2013/14
+4
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Verhovn
Ответ dpv
Я капец какой хейтер сливочных. Но этот парень заслужил отличную пенсию. Респект как футболисту за то что делал.
Да Бенз всем всё доказал. Карьера - дай бог каждому.
+3
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Жэд Кэлэд
Ответ ShamilK
Было ли такое, что действующий обладатель ЗМ переходил в такую лигу? Футбол видимо меняется. Я не удивлюсь, если теперь молодые звезды будут переходить туда в погоне за огромными деньгами
Во-первых, не было такого, чтоб обладателю ЗМ в следующем году исполнилось уже 35.
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Bohdan Kravets
Ответ VuNePonimaete
Кстати, почти все 9 игроков основной команды (Кроме Каземиро) за последнее два ТО покинули клуб бесплатно 😂Перес вновь оказался гением
Так написал, будто бесплатно уходят молодые Винисиус, Камавинга и Вальверде, а не игроки, пик которых прошел.
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Jason Williams
Ответ Barca_mania
Месси поедет в Барсу выигрывать ЛЧ напоследок.
Барса и выигрывать ЛЧ это антонимы
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Павел Мельников
Ответ Verhovn
Нормально. Откуда пришёл, туда и ушёл. В том смысле, что он там в доску свой)
Бензема из берберских народов, у них даже язык не арабский.
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Uragan Boy
Ответ Andrew Budilin
Так он в интервью говорил, что после того как она появилась он начал много забивать, и оставил на счастье как примету, это вроде не секрет был
что ж тогда бензема не забивал нормально и не играл нормально все эти годы с этой повязкой??? не считая последние два года?)))))
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STILETT
Ответ Uragan Boy
бензема очень хитрый подленький типок. и кстати с этой повязкой на кисте рук которую он не снимает больше 10 ти лет это дешевый понт..Помню сколько раз бензема на эту бинтованную руку падал с высоты и не разу больно ему не было, что доказывает что это повязка для понтика
Для какого понтика? Ты бы хоть инфу для начала проверил. Во-первых, это как фиксатор, чтобы не было рецидива старой травмы кисти руки и она выполняет защитную функцию. Во-вторых, у многих футболистов есть свои приметы и свои талисманы. И, когда Бензема играл с лангеткой, то он стал много забивать. После восстановления, он решил её оставить, и, как видим, это помогает ему и психологически и с точки зрения защиты кисти. Вон, Суарес постоянно какую-то ленту на правую руку наматывает. Ему это тоже помогает. Кто-то со спущенными гетрами играет. Да у каждого свои приметы.
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nazim1990
у саудитов компашка собирается - Рони , Бензик , скоро и Рамос с Месси подтянутся , а там и Бускетс с Альбой
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Гасан Исмаилов
Ответ Uragan Boy
бензема очень хитрый подленький типок. и кстати с этой повязкой на кисте рук которую он не снимает больше 10 ти лет это дешевый понт..Помню сколько раз бензема на эту бинтованную руку падал с высоты и не разу больно ему не было, что доказывает что это повязка для понтика
так ты видел его палец во время церемонии зм?
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akopyan.a@stluce.ru
Роналду, Месси (скорее всего), Бензема. Арабы решить добить старушку Европу.
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Vitto
Ответ Hilperico
Называйте арабов денежными мешками, но американцы делали то же самое для раскрутки МЛС...
Таких денег никто никогда не платил.
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