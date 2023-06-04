Бензема отправится в Саудовскую Аравию на следующей неделе. Контракт с «Аль-Иттихадом» может быть подписан в среду
Карим Бензема близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.
Французский нападающий официально уходит из «Реала» по окончании сезона. Мадридцы опубликовали заявление.
Карим Бензема должен продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии. Футболист отправится в страну на следующей неделе.
Если все пойдет по плану, то Бензема в среду станет игроком «Аль-Иттихада», который выиграл чемпионат Саудовской Аравии в этом сезоне. Команду тренирует Нуну Эшпириту Санту.
Ранее стало известно, что 35-летний форвард в новом клубе заработает 200 млн евро за 2 года.
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Надеюсь, «Мадрид» найдёт достойную замену Кариму!
любимый футболист моего отца. в класико против меня болел всегда исключительно из за него
Если я перечислю здесь все ошибки арбитров в пользу «Барселоны» за последние лет 20, у меня символов не хватит, чтобы оставить комментарий.
Так что данная дискуссия мне неинтересна, опускаться до уровня ГириФутбола и вступать в срач - не моё, всего доброго!