Карим Бензема близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

Французский нападающий официально уходит из « » по окончании сезона. Мадридцы опубликовали заявление.

должен продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии. Футболист отправится в страну на следующей неделе.

Если все пойдет по плану, то Бензема в среду станет игроком « », который выиграл чемпионат Саудовской Аравии в этом сезоне. Команду тренирует Нуну Эшпириту Санту.

Ранее стало известно, что 35-летний форвард в новом клубе заработает 200 млн евро за 2 года.

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