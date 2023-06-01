Александр Мостовой: «Я бы пошел тренировать «Динамо», если меня туда пригласят. Вот как получу бумажку, буду рассматривать достойные варианты»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой заявил, что согласился бы возглавить «Динамо».

«Конечно, я бы пошел тренировать «Динамо», если меня туда пригласят. Но пока мне, бывшему футболисту, нужно чему-то еще учиться, получить бумажку. Вот как получу, буду рассматривать достойные варианты, в том числе и «Динамо». Не думаю, что спартаковское прошлое на это как-то бы повлияло. Сейчас такие вещи мало кого интересуют. И мало кто об этом помнит.

Меня в «Спартак» ни разу не приглашали, ни на одно мероприятие, даже в гости. Хотя я играл за этот клуб. В данный момент всем нужны только деньги. А какая-то там честь, традиции – они интересны только болельщикам, но никак не функционерам больших клубов», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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35 комментариев

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Lisnil
Что ж с ним будет, когда «получит бумажку» и его все равно никуда не позовут? Разверзнется ад
+27
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+27
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psycho
Ответ Экспертный диван
Без бумажки ты....., а с бумажкой - Мостовой.
без бумажки ты мостовой, а с бумажкой тренер
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Faust Doc
Не свезло канеш Динамо что у Саньки бумажки ещё нет...
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Экспертный диван
Без бумажки ты....., а с бумажкой - Мостовой.
+6
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+6
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Владимир Данилов
Ответ Moffo
Если заставить себя представить что Мостовой просто так круто троллит, то это какой-то недостижимый уровень. Пора в Челси метить.
Там наверняка разрешение на работу надо получать, а у Мостового этой бумажки нет. Хотя человек 20 лет в футбол играл.
+4
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+4
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Moffo
Если заставить себя представить что Мостовой просто так круто троллит, то это какой-то недостижимый уровень. Пора в Челси метить.
+3
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Rosberg005
Без бумажки ты еженедельный нытик, а с бумажкой тренер.

Реально каждую неделю его разрывает на эту тему
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Легенда питерского Зенита
Спасибо, что не с Зенита хочешь начать
+3
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ответ Lisnil
Что ж с ним будет, когда «получит бумажку» и его все равно никуда не позовут? Разверзнется ад
и оттуда позовут тренировать их сборную
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fussballer
Ответ Владимир Данилов
Там наверняка разрешение на работу надо получать, а у Мостового этой бумажки нет. Хотя человек 20 лет в футбол играл.
По некоторым данным - 25 лет.
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Direct free kick
Ответ Дмитрий9779
Родной клуб не должен пройти мимо такого специалиста.
ЦСКА
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Konstantin Zorin
Саша, начни тренировать детей и, можно не дожидаясь бумажки. Да, и бесплатно.
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</c/>
красавчик конечно, в такой сложный проект готов с головой окунуться, считаю, Динамо надо брать!
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valderoma
Что есть у Александра, чтобы получать достойные предложения? - Только харизма и опыт игрока.
Думается, что этого явно недостаточно...
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LoveGreguar
Ответ Владимир Данилов
Там наверняка разрешение на работу надо получать, а у Мостового этой бумажки нет. Хотя человек 20 лет в футбол играл.
Шикарно. ))))
Детское восприятие Мостовым бумажек закрывает все возможные двери в его жизни и карьере.
Захочет он допустим жениться на девушке - а там опять бумажки. Квартиру купить - снова они. ))))
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ciao.ragazzi.2519
он не понимает что играть и тренировать это разное ? понятно что играл на уровне
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abdumalik hasanov
очень хотелось бы посмотреть на тренера Мостовой, как получится? думаю примерно как у Гари Невила.
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Владимир Данилов
Когда решил побыстрее обнулить динамовский счётчик.
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валя_стакан
Чувствую это еще не худший вариант будет
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Petran_grek
давай царь у тебя получится!
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Aleks Abkhalimov
Ответ fussballer
Динамо Ставрополь вполне подходящий вариант для начала тренерской карьеры.
Решил окончательно похоронить футбол в Ставрополье?
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Трент Резнор
Динамо вздрогнуло
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Агалар
без бумажки ты букашка, а бумажкой Мостовой.
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fussballer
Динамо Ставрополь вполне подходящий вариант для начала тренерской карьеры.
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Aleks Abkhalimov
Чему то там учиться, занавес.
Как можно быть таким неадекватом
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