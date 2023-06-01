Александр Мостовой: «Я бы пошел тренировать «Динамо», если меня туда пригласят. Вот как получу бумажку, буду рассматривать достойные варианты»
Александр Мостовой заявил, что согласился бы возглавить «Динамо».
«Конечно, я бы пошел тренировать «Динамо», если меня туда пригласят. Но пока мне, бывшему футболисту, нужно чему-то еще учиться, получить бумажку. Вот как получу, буду рассматривать достойные варианты, в том числе и «Динамо». Не думаю, что спартаковское прошлое на это как-то бы повлияло. Сейчас такие вещи мало кого интересуют. И мало кто об этом помнит.
Меня в «Спартак» ни разу не приглашали, ни на одно мероприятие, даже в гости. Хотя я играл за этот клуб. В данный момент всем нужны только деньги. А какая-то там честь, традиции – они интересны только болельщикам, но никак не функционерам больших клубов», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Реально каждую неделю его разрывает на эту тему
Думается, что этого явно недостаточно...
Детское восприятие Мостовым бумажек закрывает все возможные двери в его жизни и карьере.
Захочет он допустим жениться на девушке - а там опять бумажки. Квартиру купить - снова они. ))))
Как можно быть таким неадекватом