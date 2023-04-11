Мостовой об интересе «Зенита» к местным игрокам: «Иностранцы подумывают об уходе, значит. Без них команда станет как «Спартак» и «Динамо»

Александр Мостовой убежден, что «Зениту» без легионеров будет сложнее бороться за титул.

– Как вы относитесь к тому, что « » может купить Тюкавина, Пиняева и Дивеева на замену иностранцам?

– С одной стороны, это предсказуемо. С другой стороны, это говорит о том, что иностранцы, которые играют в «Зените», подумывают об уходе. Если ты берешь отечественных молодых игроков, то надо ставить их в стартовый состав. Наверное, иностранцы будут уходить.

– Уход ключевых иностранцев из «Зенита» будет знаменовать начало борьбы за чемпионство?

– Конечно. Убери сейчас из «Зенита» ключевых легионеров, и команда станет такой же, как « » и « ». Как можно сравнить , или Дугласа Сантоса с кем-то из россиян? Конечно, они выше уровнем.

– Как думаете, почему руководство «Зенита» не делает ставку на своих молодых игроков?

– На это я не обращаю внимания. Я всю жизнь играл за границей, и там нормально, когда воспитанники одного клуба играют за другой. Воспитанники «Реала» играют по всему миру, а в нынешнем составе там мало кто прошел через академию. Раньше в «Барселоне» играли воспитанники, а теперь нет.

У нас есть «Краснодар» – делали ставку на воспитанников, а теперь за него играет по семь легионеров. Без лимита играли бы все 11 иностранцев.

– Для ЦСКА уход Дивеева станет проблемой?

– Да, у Дивеева хороший уровень, как и у Пиняева.

– А Тюкавин?

– Чего из Тюкавина делать звезду? Обычный средний футболист.

– Он не сильнее Ивана Сергеева?

– К Сергееву у меня тоже много вопросов. Тоже средненький игрок. Смотря с чем сравнивать – с «Уфой» и «Уралом»? Выйти на замену и забить в пустые тому же «Уралу» не так уж сложно.

Смотрел матч «Локомотива» с «Зенитом» и обратил внимание на Сергеева, когда его уже заменили. Есть такие футболисты, которые могут выйти на замену, воткнуть что-то – и все, – отметил экс-хавбек сборной России.