Мостовой об интересе «Зенита» к местным игрокам: «Иностранцы подумывают об уходе, значит. Без них команда станет как «Спартак» и «Динамо»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Квинси Промес Дуглас Сантос Малком Иван Сергеев Сергей Пиняев Константин Тюкавин Футбол

Александр Мостовой убежден, что «Зениту» без легионеров будет сложнее бороться за титул.

– Как вы относитесь к тому, что «Зенит» может купить Тюкавина, Пиняева и Дивеева на замену иностранцам?

– С одной стороны, это предсказуемо. С другой стороны, это говорит о том, что иностранцы, которые играют в «Зените», подумывают об уходе. Если ты берешь отечественных молодых игроков, то надо ставить их в стартовый состав. Наверное, иностранцы будут уходить.

– Уход ключевых иностранцев из «Зенита» будет знаменовать начало борьбы за чемпионство?

– Конечно. Убери сейчас из «Зенита» ключевых легионеров, и команда станет такой же, как «Спартак» и «Динамо». Как можно сравнить Малкома, Промеса или Дугласа Сантоса с кем-то из россиян? Конечно, они выше уровнем.

– Как думаете, почему руководство «Зенита» не делает ставку на своих молодых игроков?

– На это я не обращаю внимания. Я всю жизнь играл за границей, и там нормально, когда воспитанники одного клуба играют за другой. Воспитанники «Реала» играют по всему миру, а в нынешнем составе там мало кто прошел через академию. Раньше в «Барселоне» играли воспитанники, а теперь нет.

У нас есть «Краснодар» – делали ставку на воспитанников, а теперь за него играет по семь легионеров. Без лимита играли бы все 11 иностранцев.

– Для ЦСКА уход Дивеева станет проблемой?

– Да, у Дивеева хороший уровень, как и у Пиняева.

– А Тюкавин?

– Чего из Тюкавина делать звезду? Обычный средний футболист.

– Он не сильнее Ивана Сергеева?

– К Сергееву у меня тоже много вопросов. Тоже средненький игрок. Смотря с чем сравнивать – с «Уфой» и «Уралом»? Выйти на замену и забить в пустые тому же «Уралу» не так уж сложно.

Смотрел матч «Локомотива» с «Зенитом» и обратил внимание на Сергеева, когда его уже заменили. Есть такие футболисты, которые могут выйти на замену, воткнуть что-то – и все, – отметил экс-хавбек сборной России.

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12 комментариев

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Ка Ман
Главное выйти на замену и кое-что воткнуть, а это главное.
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Valentin Kompaneytsev
Подлечился и подобрел. Пришло благоразумие. Окей!
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Виктор
Мостовой вроде не боксёр, а мозги отбиты напрочь.
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Ильдар Фарукшин
"Прозрел "😊
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ZenitFan
Ответ Burel
конечно.. на деньги налогоплательщиков
на деньги московских бабушек, нужно же уточнять !)
+1
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Дмитрий9779
Ответ Ростов-на-Дону
Зинит - это наш общий стыд.
Да,много стыда вас Зенит заставил испытать за свои клубы.
+10
-4
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Владислав88
Ответ Burel
конечно.. на деньги налогоплательщиков
А столичные клубына на чьи деньги банкуют? Наезжать на Зенит имеют право только краснодарские болельщики.
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Владислав88
Сергееву просто не хватает скорости. Сильно не хватает. В плане техники и футбольного интеллекта он лучший среди россиян в Зените и один из лучших среди россиян во всём РПЛ. Но низкая слишком большой минус для современного футбола.
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Андрей Андреев
Ответ Ростов-на-Дону
Зинит - это наш общий стыд.
Ну не знаю... Далеко не всем стыдно за Зенит.
+2
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Burel
Ответ Юрий719
Зенит без легионеров не останется. Миллер ещё накупит звёзд.
конечно.. на деньги налогоплательщиков
+2
-9
-7
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Ростов-на-Дону
Зинит - это наш общий стыд.
+12
-11
+1
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Юрий719
Зенит без легионеров не останется.
Миллер ещё накупит звёзд.
+6
-3
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