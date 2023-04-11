Мостовой об интересе «Зенита» к местным игрокам: «Иностранцы подумывают об уходе, значит. Без них команда станет как «Спартак» и «Динамо»
Александр Мостовой убежден, что «Зениту» без легионеров будет сложнее бороться за титул.
– Как вы относитесь к тому, что «Зенит» может купить Тюкавина, Пиняева и Дивеева на замену иностранцам?
– С одной стороны, это предсказуемо. С другой стороны, это говорит о том, что иностранцы, которые играют в «Зените», подумывают об уходе. Если ты берешь отечественных молодых игроков, то надо ставить их в стартовый состав. Наверное, иностранцы будут уходить.
– Уход ключевых иностранцев из «Зенита» будет знаменовать начало борьбы за чемпионство?
– Конечно. Убери сейчас из «Зенита» ключевых легионеров, и команда станет такой же, как «Спартак» и «Динамо». Как можно сравнить Малкома, Промеса или Дугласа Сантоса с кем-то из россиян? Конечно, они выше уровнем.
– Как думаете, почему руководство «Зенита» не делает ставку на своих молодых игроков?
– На это я не обращаю внимания. Я всю жизнь играл за границей, и там нормально, когда воспитанники одного клуба играют за другой. Воспитанники «Реала» играют по всему миру, а в нынешнем составе там мало кто прошел через академию. Раньше в «Барселоне» играли воспитанники, а теперь нет.
У нас есть «Краснодар» – делали ставку на воспитанников, а теперь за него играет по семь легионеров. Без лимита играли бы все 11 иностранцев.
– Для ЦСКА уход Дивеева станет проблемой?
– Да, у Дивеева хороший уровень, как и у Пиняева.
– А Тюкавин?
– Чего из Тюкавина делать звезду? Обычный средний футболист.
– Он не сильнее Ивана Сергеева?
– К Сергееву у меня тоже много вопросов. Тоже средненький игрок. Смотря с чем сравнивать – с «Уфой» и «Уралом»? Выйти на замену и забить в пустые тому же «Уралу» не так уж сложно.
Смотрел матч «Локомотива» с «Зенитом» и обратил внимание на Сергеева, когда его уже заменили. Есть такие футболисты, которые могут выйти на замену, воткнуть что-то – и все, – отметил экс-хавбек сборной России.
Миллер ещё накупит звёзд.