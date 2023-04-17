Мостовой, Титов, Павлюченко, Веретенников и Семшов сыграют в ретроматче «Динамо» – «Спартак» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
В Волгограде состоится ретроматч с участием «Спартака» и сталинградского «Динамо».
1 мая на «Волгоград Арене» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве пройдет игра, реконструирующая встречу клубов 2 мая 1943 года.
«Ретростиль на матче обеспечат автобусы прошлой эпохи, на которых приедут команды, церемония обмена букетами перед игрой и стилизованная форма футболистов и арбитров.
Состав хозяев сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграют звездные ветераны красно-белых.
2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошел через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы, и стал символом возвращения разрушенного города к жизни», – говорится в сообщении РФС.
Также запланированы участие футболистов в параде трудовых коллективов Волгограда, посещение мемориального комплекса и возложение цветов на Мамаевом кургане, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и участников матча 1943 года и другие мероприятия.
Ретроматч начнется в 20:00. Прямую трансляцию проведет «Матч ТВ».
Состав «Динамо»: Виталий Абрамов, Евгений Алдонин, Максим Бондаренко, Альберт Борзенков, Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Платон Захарчук, Александр Зернов, Денис Зубко, Павел Могилевский, Михаил Мысин, Николай Олеников, Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Максим Тищенко, Александр Точилин, Андрей Чичкин, Евгений Чумаченко, Александр Шмарко, Эрик Яхимович.
Тренеры «Динамо»: Валерий Газзаев, Владимир Файзулин.
Состав «Спартака»: Дмитрий Аленичев, Никита Баженов, Денис Бояринцев, Константин Головской, Андрей Ещенко, Валерий Кечинов, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко.
Тренеры «Спартака»: Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Никита Симонян.
«Динамо» (Сталинград): Василий Ермасов (вр), Сергей Плонский, Константин Беликов (к), Александр Колосов, Георгий Шляпин, Владимир Зуев, Леонид Шеремет, Александр Моисеев, Фёдор Гусев, Иван Фролов, Савва Пиликян, Леонид Назарчук, Иванов.
«Спартак» (Москва): Анатолий Акимов (вр), Александр Леонтьев (вр), Серафим Холодков, Василий Соколов, Виктор Соколов, Анатолий Сеглин, Константин Малинин, Николай Морозов, Борис Смыслов, Георгий Глазков, Александр Оботов, Борис Соколов, Владимир Степанов, Олег Тимаков, Владимир Щагин.
Гол: 1:0 Александр Моисеев (38).
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О матче написала даже лондонская газета Times:
— Сталинград снова удивляет мир. Второе чудо Сталинграда. Если русские могут играть в футбол в Сталинграде, то это свидетельствует, что они уверены в будущем…
Почему бы Робсона не позвать, он и фанаты были бы счастливы.
молодой он тогда совсем был)