Мостовой, Титов, Павлюченко, Веретенников и Семшов сыграют в ретроматче «Динамо» – «Спартак» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Теги Спартак Денис Бояринцев Егор Титов Никита Баженов Роман Павлюченко Евгений Алдонин Андрей Чичкин Дмитрий Парфенов Андрей Тихонов Александр Ширко Павел Могилевский Алексей Мелешин Валерий Есипов Александр Точилин Дмитрий Комбаров Игорь Семшов Александр Самедов Валерий Газзаев Никита Симонян Андрей Ещенко премьер-лига Россия Ринат Дасаев РФС Первая лига Динамо Москва Александр Мостовой Дмитрий Аленичев Олег Романцев Виктор Онопко Вагиз Хидиятуллин Владимир Файзулин Александр Зернов Ротор Александр Филимонов Олег Веретенников Игорь Симутенков Альберт Борзенков Валерий Кечинов Денис Зубко Михаил Мысин Андрей Коновалов Константин Головской Николай Олеников Александр Мирзоян Дмитрий Хлестов Эрик Яхимович Валерий Бурлаченко Максим Викторович Тищенко Максим Бондаренко Александр Шмарко история Матч ТВ Футбол

В Волгограде состоится ретроматч с участием «Спартака» и сталинградского «Динамо».

1 мая на «Волгоград Арене» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве пройдет игра, реконструирующая встречу клубов 2 мая 1943 года.

«Ретростиль на матче обеспечат автобусы прошлой эпохи, на которых приедут команды, церемония обмена букетами перед игрой и стилизованная форма футболистов и арбитров.

Состав хозяев сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграют звездные ветераны красно-белых.

2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошел через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы, и стал символом возвращения разрушенного города к жизни», – говорится в сообщении РФС.

Также запланированы участие футболистов в параде трудовых коллективов Волгограда, посещение мемориального комплекса и возложение цветов на Мамаевом кургане, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и участников матча 1943 года и другие мероприятия.

Ретроматч начнется в 20:00. Прямую трансляцию проведет «Матч ТВ».

Состав «Динамо»: Виталий Абрамов, Евгений Алдонин, Максим Бондаренко, Альберт Борзенков, Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Платон Захарчук, Александр Зернов, Денис Зубко, Павел Могилевский, Михаил Мысин, Николай Олеников, Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Максим Тищенко, Александр Точилин, Андрей Чичкин, Евгений Чумаченко, Александр Шмарко, Эрик Яхимович.

Тренеры «Динамо»: Валерий Газзаев, Владимир Файзулин.

Состав «Спартака»: Дмитрий Аленичев, Никита Баженов, Денис Бояринцев, Константин Головской, Андрей Ещенко, Валерий Кечинов, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко.

Тренеры «Спартака»: Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Никита Симонян.

 

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53 комментария

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Фут.Боль
Странно,что Юры Жиркова нет. Поговаривают, что Жирков играл ещё в матче 1943года.
+70
-12
+58
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pavlenko_15
Мостовоооооой! Вот он шанс!! Расскажет, как его умоляли?
+42
0
+42
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Hitgoe Himgob
Павлюченко уж за Ротор мог сыграть
+24
-6
+18
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Hitgoe Himgob
Ответ Фут.Боль
Странно,что Юры Жиркова нет. Поговаривают, что Жирков играл ещё в матче 1943года.
У Юры и оружие с фронта осталось
+15
-3
+12
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Evincive
Неплохо бы вспомнить и составы того легендарного матча.
«Динамо» (Сталинград): Василий Ермасов (вр), Сергей Плонский, Константин Беликов (к), Александр Колосов, Георгий Шляпин, Владимир Зуев, Леонид Шеремет, Александр Моисеев, Фёдор Гусев, Иван Фролов, Савва Пиликян, Леонид Назарчук, Иванов.

«Спартак» (Москва): Анатолий Акимов (вр), Александр Леонтьев (вр), Серафим Холодков, Василий Соколов, Виктор Соколов, Анатолий Сеглин, Константин Малинин, Николай Морозов, Борис Смыслов, Георгий Глазков, Александр Оботов, Борис Соколов, Владимир Степанов, Олег Тимаков, Владимир Щагин.
Гол: 1:0 Александр Моисеев (38).
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О матче написала даже лондонская газета Times:
— Сталинград снова удивляет мир. Второе чудо Сталинграда. Если русские могут играть в футбол в Сталинграде, то это свидетельствует, что они уверены в будущем…
+9
0
+9
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Алексей Иванов
Ответ Фут.Боль
Странно,что Юры Жиркова нет. Поговаривают, что Жирков играл ещё в матче 1943года.
Не смешно
+15
-10
+5
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WelcomeBackPURE
Непонятно зачем КБ столько тренеров
+5
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V_J_I_K
Обалдеть! Мостового куда-то позвали)))
+4
-1
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Onion
Ответ Фут.Боль
Странно,что Юры Жиркова нет. Поговаривают, что Жирков играл ещё в матче 1943года.
Жирков уже тогда был капитаном
+4
-1
+3
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Кокич
Ответ pavlenko_15
Мостовоооооой! Вот он шанс!! Расскажет, как его умоляли?
Интереснее будет прочитать, как его игру прокомментирует Кассано.
+3
0
+3
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Hitgoe Himgob
Ответ Виталий
Павлюченко легенда Спартака , ну какой Ротор ?
Без Ротора он бы никогда не оказался в Спартаке. Могли бы и другого нападающего позвать. Бесчастных, Писарев, Юрана дёрнуть из Нижнего. А Рома бы за Волгоград сыграл

Почему бы Робсона не позвать, он и фанаты были бы счастливы.
+9
-7
+2
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Виталий
Ответ Hitgoe Himgob
Павлюченко уж за Ротор мог сыграть
Павлюченко легенда Спартака , ну какой Ротор ?
+8
-6
+2
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vadim_10
Ответ Hitgoe Himgob
Павлюченко уж за Ротор мог сыграть
Юрий Калитвинцев и за ротор и за московское динамо играл.
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Алексей Ненахов
Ответ pavlenko_15
Мостовоооооой! Вот он шанс!! Расскажет, как его умоляли?
Да его не выпустят , или будет помощником тренера
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beregost
Даже здесь Мостового тренером не взяли
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Сим Сим
ХОРОШАЯ задумка и повод ХОРОШИЙ. Пусть победит ХОРОШИЙ футбол.
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RAMIK
Почему Ананко то игнорят? Я понимаю конфликт с Аленичевым, но он тоже легенда.
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Даня Чебыкин
Ответ Алексей Ненахов
Да его не выпустят , или будет помощником тренера
его выпустят чтоб он НЕ БЫЛ помощником тренера.
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Павел павел
а он тайм тут тайм там помню его на стадионе смотрел на ногах плохо стоял. падал часто
молодой он тогда совсем был)
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1футбол1
Назначте хоть тут Мостового тренером!
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Zenith forever
Состав Спартака конечно поинтереснее, особенно Мостовой, которого тренирует Симонян.
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Pavol Demitra
Ответ V_J_I_K
Обалдеть! Мостового куда-то позвали)))
А что здесь такого? Там больше половины моложе его.
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Ape1sin
смешивать Ротор с московским Динамо это...странно ? маркетологи поиграли словами?
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Balt
ФК Ротор-Динамо какой-то получился. ))
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ASH11
Ответ Hitgoe Himgob
Павлюченко уж за Ротор мог сыграть
Так это не Ротор, а Динамо Сталинград. Да, и так получился набор футболистов и тренеров достаточно специфичный - некий микс из поигравших в свое время в Волгограде и динамовцев, но только московских. Каким боком тут, например, Газзаев, хоть он играл и тренировал Динамо Москва.
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