«Динамо» рассматривает назначение тренера «Црвены Звезды» Милоевича. Он выиграл чемпионат и Кубок Сербии в этом сезоне
«Динамо» может пригласить главного тренера «Црвены Звезды».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб рассматривает Милоша Милоевича в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера.
В этом сезоне Милоевич привел «Црвену Звезду» к победе в чемпионате Сербии, также при нем команда выиграла Кубок страны.
Контракт 40-летнего специалиста с клубом из Белграда действует до 30 июня этого года.
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а приглашать очереднего ноунейма , что бы он тут у нас опыта набирался, по меньшей мере глупо...Слуцкий кстати тоже неплохой вариант, т.к. ну с кем не бывает, не пошло в клубе, но футбольных идей и мозгов там не занимать...