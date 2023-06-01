«Динамо» рассматривает назначение тренера «Црвены Звезды» Милоевича. Он выиграл чемпионат и Кубок Сербии в этом сезоне

«Динамо» может пригласить главного тренера «Црвены Звезды».

Как сообщает « », московский клуб рассматривает Милоша Милоевича в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера.

В этом сезоне Милоевич привел « » к победе в чемпионате Сербии, также при нем команда выиграла Кубок страны.

Контракт 40-летнего специалиста с клубом из Белграда действует до 30 июня этого года.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы