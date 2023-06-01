«Динамо» рассматривает назначение тренера «Црвены Звезды» Милоевича. Он выиграл чемпионат и Кубок Сербии в этом сезоне

Теги премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Динамо Москва Спорт-Экспресс Футбол

«Динамо» может пригласить главного тренера «Црвены Звезды».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб рассматривает Милоша Милоевича в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера.

В этом сезоне  Милоевич привел «Црвену Звезду» к победе в чемпионате Сербии, также при нем команда выиграла Кубок страны.

Контракт 40-летнего специалиста с клубом из Белграда действует до 30 июня этого года.

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64 комментария

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Гоша Петров
Ответ Esgarot
Да уж...
Как понять да уж,тоже самое было перед назначением Николича в Локо,писали всякую муть,ну вот реально ты знаешь как он тренирует что ли?Чемпионат и кубок Сербии это мало за сезон?Он должен был Лигу чемпионов выиграть или что?
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Pucheslav
Теперь будут выбирать между сербами Бувача и юмористами Яровинского, мда
+18
-2
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Владимир Баранов
Только не бегемота Лёню.
+23
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lazzziale
я уже несколько дней назад. уже предлогал следующее, но все же повторюсь...считаю. что можно легко дать возможность на несколько ближайших лет пригласить Кержакова...все равно в ближайшие лет 5-6 нам в Европе ничего не светит, даже если СВО завтра завершится...
а приглашать очереднего ноунейма , что бы он тут у нас опыта набирался, по меньшей мере глупо...Слуцкий кстати тоже неплохой вариант, т.к. ну с кем не бывает, не пошло в клубе, но футбольных идей и мозгов там не занимать...
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Esgarot
Ответ Гоша Петров
Как понять да уж,тоже самое было перед назначением Николича в Локо,писали всякую муть,ну вот реально ты знаешь как он тренирует что ли?Чемпионат и кубок Сербии это мало за сезон?Он должен был Лигу чемпионов выиграть или что?
Имелось в виду, что он не пойдёт к нам. Для чего ему непонятный клуб без каких-либо перспектив?)) но ты уже успел поставить минус?))
+10
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Ярик01
Дубль в Сербии и Божович делал.
+11
-6
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Александр
Ответ box2box2
Динаме нужно рассмотреть перевод в любители с последующей ликвидацией
Когда уже таких как ты ликвидируют
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Владимир Баранов
Ответ Саша Пушкин
Главное согласовать назначение нового тренера со смотрителем динамовского маяка. А по хорошему, пока норма динамовцами по маяку не выполнена, нет особой разницы, кого назначать. Очевидно же.
Такие , как ты , кроме маяка и дна можете что- то другое придумать, или с мозгами совсем плохо.
+10
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Abriel
Ответ Саша Пушкин
Так вы там сначала счетчик обнулите, да ото дна оттолкнитесь, а потом приходите и поговорим.
там на 100 лет припасено
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justbored
Ответ box2box2
Динаме нужно рассмотреть перевод в любители с последующей ликвидацией
а вы там по второй лиге не соскучились?
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Penarol
Ответ Саша Пушкин
Главное согласовать назначение нового тренера со смотрителем динамовского маяка. А по хорошему, пока норма динамовцами по маяку не выполнена, нет особой разницы, кого назначать. Очевидно же.
Ответ на комментарий
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Рагнар Лодброк
Отлично ,забираем , ещё бы игроков из ЦЗ)
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fatov65@mail.ru
Хватит истерик. Не угадать тут. Хуже не будет точно,а кандидатура очень интересная
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justbored
ну какой-то серб должен выстрелить. не этот, так следующий ))
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Данил Кублицкий
Мы решили всех сербов попробовать ???
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Александр Комиссаров
Ответ Александр Комиссаров
Почему именно сербы на радаре,один серб себя уже показал, почему не доверить нашему тренеру,к примеру тому же Алпатову,Динамо нечем не рескует,пригласив серба не факт что команда заиграет и сербу надо знакомиться с командой и опять меня все,а Алпатов давно в команде,помогал Шварцу и помогал псевдо тренеру,Бувач дай нашс Алпатову
Менять
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Александр Комиссаров
Ответ Причёска Бэйла
Комментарий удален модератором
Кто бы говорил о вылетах,вам лучше знать о вылетах,за всю историю вашего клуба
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Andrew Petrov
Сербский тренер в футболе это как китайский в баскетболе🤔плинтус угловоевич..
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Kit244098
Фигня это всё. Милоевич просто Звезду на новый контракт разводит. Динамо сербами уже сыто по горло))
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красавчики, вот это назначение поинтереснее Слуцкого будет...
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Дмитрий Тараканов
да хоть мауриньо, с таким руководством бесполезняк
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Max9999
Ответ Румато Асторский
Палыч? ))
Гораздо старее. Лет под 90.
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Румато Асторский
Ответ Max9999
Нужно старого наглухо человека. Типа Адамаса Голодца только гораздо старее. Чтобы засыпал на лавке постоянно и говорил : я слишком стар для этого дерьма. Есть варианты?
Палыч? ))
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валя_стакан
Ответ brig_Mercury
Тогда уж Евсеева, гулять, так с музыкой. Одни интервью будут огонь. Вообще нормальный вариант с иностранцами молодыми пробовать, просто для разнообразия идей и подходов. Нельзя сейчас выключаться из европейских тенденций, иначе совсем отстанем в развитии. В отличие от многих команд чемпионата, у Динамо есть для этого ресурс.
Вот на своем Цска и пробуй модные тенденции, а Динамо уже достали эти иностранные временщики едущие за легким баблом.
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Max9999
Нужно старого наглухо человека. Типа Адамаса Голодца только гораздо старее. Чтобы засыпал на лавке постоянно и говорил : я слишком стар для этого дерьма. Есть варианты?
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