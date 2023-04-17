Мостовой о ретроматче «Спартака» с «Динамо»: «Много лет меня никто не привлекал, я с радостью согласился»

Александр Мостовой доволен приглашением на ретроматч между «Спартаком» и «Динамо».

1 мая на «Волгоград Арене» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве пройдет игра, реконструирующая встречу клубов 2 мая 1943 года.

«Когда эта идея прозвучала, я с удовольствием откликнулся. Много лет меня никто не привлекал, поэтому я с радостью согласился.

Рад снова сыграть под руководством Олега Ивановича [ ], которого давно не видел и не слышал», – заявил экс-хавбек « ».