Мостовой о ретроматче «Спартака» с «Динамо»: «Много лет меня никто не привлекал, я с радостью согласился»
Александр Мостовой доволен приглашением на ретроматч между «Спартаком» и «Динамо».
1 мая на «Волгоград Арене» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве пройдет игра, реконструирующая встречу клубов 2 мая 1943 года.
«Когда эта идея прозвучала, я с удовольствием откликнулся. Много лет меня никто не привлекал, поэтому я с радостью согласился.
Рад снова сыграть под руководством Олега Ивановича [Романцева], которого давно не видел и не слышал», – заявил экс-хавбек «Спартака».
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