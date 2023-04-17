Мостовой о ретроматче «Спартака» с «Динамо»: «Много лет меня никто не привлекал, я с радостью согласился»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Олег Романцев Вторая лига Ротор Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой доволен приглашением на ретроматч между «Спартаком» и «Динамо».

1 мая на «Волгоград Арене» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве пройдет игра, реконструирующая встречу клубов 2 мая 1943 года.

«Когда эта идея прозвучала, я с удовольствием откликнулся. Много лет меня никто не привлекал, поэтому я с радостью согласился.

Рад снова сыграть под руководством Олега Ивановича [Романцева], которого давно не видел и не слышал», – заявил экс-хавбек «Спартака».

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50 комментариев

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Николай Корягин
Внимание! Мостового куда-то позвали!! Это не учебная тревога!
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Гамарджоба Генацвале
Это я почему раньше такой злой был? Это потому что меня не звали никуда и не привлекали, а теперь я сразу добреть начну, может и лицензию какую-нибудь получу. Ты с работы приходишь, а она лежит, радует тебя.
+83
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Михо
Потом откажется, скажет оказалось проезд нужно самому оплачивать
+58
-6
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Spaten
Ответ NIK7478
Надо понимать, что болельщики, в большинстве своем, относятся негативно к Мостовому, как к человеку! Поэтому особо никто его не видеть не хочет, не слышать, не читать его интервью. И в этом во всём виноват сам Мостовой. Это тебе к сведению.
Ты за всех не говори
+24
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Ира15577
Очень рада, что Александра пригласили!!! И очень плохо, что много лет его никуда не звали!! Хоть бы о болельщиках подумали!! Уверена, что многие хотели бы Мостового видеть на различных матчах звезд, а некоторых сомнительных личностей!
+22
-6
+16
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Ира15577
Ответ NIK7478
Надо понимать, что болельщики, в большинстве своем, относятся негативно к Мостовому, как к человеку! Поэтому особо никто его не видеть не хочет, не слышать, не читать его интервью. И в этом во всём виноват сам Мостовой. Это тебе к сведению.
Настоящие болельщики относятся хорошо к Александру, так как помнят как шикарно он играл. За это можно простить некоторые сомнительные его высказывания! Надо просто быть добрее и философски к ним относится!!! У всех гениев это есть!!!
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Циник Петербургский
Ретроматч по такому поводу - это сильно! Молодцы!
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crazy_elky
Прям перед матчем отзовут приглашение, скажут что обнаружили отсутствие лицензии )
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Пирс Морган
Царя позвали, вот это да
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Dexter Dallas
Ответ as45
Кстати, а почему его никуда не приглашали-то? Один из сильнейших отечественных футболистов. Кого же звать ещё, как не его?
Как-то звали год назад. Но он трубку не поднимал.
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Viktor Martunov
Ответ Ира15577
Настоящие болельщики относятся хорошо к Александру, так как помнят как шикарно он играл. За это можно простить некоторые сомнительные его высказывания! Надо просто быть добрее и философски к ним относится!!! У всех гениев это есть!!!
Играл не хуже, а может и лучше Баджо, Дель Пьеро, Пирло.
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Жан Поль Бельманда
Как-то жалко стало его
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as45
Кстати, а почему его никуда не приглашали-то? Один из сильнейших отечественных футболистов. Кого же звать ещё, как не его?
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Valentin Kompaneytsev
Играл великолепно. В год дебюта в чемпионате стал чемпионом. Пришёл, увидел победил.
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Dexter Dallas
Даже телефон работал и даже сам царь поднял. Ничоси
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По щекам хлещет Лоза
Перед матчем Олегу Романцеву нужно будет чеканить мяч, чтобы Царь определил квалификацию тренера
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Артур Багдасарян
хороший дядька
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over_mars
я тут давеча подумал, а что если у Мостового в Виго была кличка Царь только лишь по той причине, что в каждом его интервью еще там прослеживалось его чсв, и ему ее дали просто иронично.. мы же не знаем, если бы мы знали, но мы не знаем
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Viktor Martunov
Про папу совсем забыл Мостовой, ну хорошо хоть не привлекали, с законом значит дружит.
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Ира15577
Ответ svft
какой же Мостовой непривлекательный!
Очень привлекательный и с чувством юмора!!
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blaugrano
За столько лет никто не соизволил доставить паланкин с дюжиной рабов к хоромам царя...
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Сибирский литовец
Ответ svft
какой же Мостовой непривлекательный!
Вы просто не умеете его готовить )
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vladimirych
Ответ Ира15577
Очень рада, что Александра пригласили!!! И очень плохо, что много лет его никуда не звали!! Хоть бы о болельщиках подумали!! Уверена, что многие хотели бы Мостового видеть на различных матчах звезд, а некоторых сомнительных личностей!
👍
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Gremlin
Ответ Dexter Dallas
Даже телефон работал и даже сам царь поднял. Ничоси
Ему почтовым голубем письмо прислали, окошко то он по весне не закрыл.
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ЦСКА1960
Мостовой не держит себя в форме, будет на поле как мешок выглядеть. Посмеемся с его выступления, сколько он там мяч начеканит.
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