Мостовой о Глебове в «Спартаке»: «Если они хотят сместить «Зенит» с 1-го места, то стоит найти полузащитников уровня Вендела и Клаудиньо»

Александр Мостовой прокомментировал интерес «Спартака» к хавбеку «Ростова» Данилу Глебову.

«Усилил ли бы Глебов «Спартак»? Очень трудный вопрос. Нужно понимать, какие цели и задачи будут у клуба. Если «Спартак» хочет сместить « » с первого места, то им стоит найти полузащитников уровня Вендела и Клаудиньо.

В «Спартаке» есть Мартинс, который, если верить слухам, должен остаться в команде. Есть Литвинов, есть Пруцев, недавно играл Умяров...

Изменил бы игру «Спартака» так, чтобы команда стала претендовать на первое место? Очень сложный вопрос, на который я не могу дать однозначный ответ», – сказал бывший игрок « ».

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