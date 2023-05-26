Мостовой о Глебове в «Спартаке»: «Если они хотят сместить «Зенит» с 1-го места, то стоит найти полузащитников уровня Вендела и Клаудиньо»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Александр Мостовой Клаудиньо Вендел Данил Глебов Футбол

Александр Мостовой прокомментировал интерес «Спартака» к хавбеку «Ростова» Данилу Глебову.

«Усилил ли бы Глебов «Спартак»? Очень трудный вопрос. Нужно понимать, какие цели и задачи будут у клуба. Если «Спартак» хочет сместить «Зенит» с первого места, то им стоит найти полузащитников уровня Вендела и Клаудиньо.

В «Спартаке» есть Мартинс, который, если верить слухам, должен остаться в команде. Есть Литвинов, есть Пруцев, недавно играл Умяров...

Изменил бы игру «Спартака» Глебов так, чтобы команда стала претендовать на первое место? Очень сложный вопрос, на который я не могу дать однозначный ответ», – сказал бывший игрок «Спартака».

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6 комментариев

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Ебздрогыч
Тренер без лицензии пока не готов делать оценочные суждения
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Нечего Глебову делать в Спартаке. Ему и в Ростове хорошо .
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Alex Chernov
Они? Все ясно Санек, потому тебя и выпускают ветераны на минуту всего.. 🙃
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Тиджани Бабангида
Удивительно,что такой однозначный эксперт не может дать однозначный ответ
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Этот Райола хочет денег
Может Пепу на пару ближайших матчей дать порулить гению тренерского цеха?
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