Бушманов об интересе «Спартака» к Глебову: «Литвинов более перспективный и разносторонний игрок»

Евгений Бушманов считает, что хавбек «Спартака» Руслан Литвинов сильнее Данила Глебов.

Сообщалось, что красно-белые готовы предложить за полузащитника « » 6-7 млн евро.

«На мой взгляд, в « » есть футболисты как минимум не слабее . более перспективный игрок, чем Глебов. Не вижу смысла менять Руслана на Данила.

Литвинов более разносторонний футболист», — сказал экс-тренер «Спартака-2».

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