Бушманов об интересе «Спартака» к Глебову: «Литвинов более перспективный и разносторонний игрок»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Евгений Бушманов Данил Глебов Руслан Литвинов Футбол

Евгений Бушманов считает, что хавбек «Спартака» Руслан Литвинов сильнее Данила Глебов.

Сообщалось, что красно-белые готовы предложить за полузащитника «Ростова» 6-7 млн евро.

«На мой взгляд, в «Спартаке» есть футболисты как минимум не слабее Глебова. Литвинов более перспективный игрок, чем Глебов. Не вижу смысла менять Руслана на Данила.

Литвинов более разносторонний футболист», — сказал экс-тренер «Спартака-2».

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10 комментариев

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mnogokotin-
при нынешнем лимите зачем покупать это чудо за такие деньги? xddddddddd у нас сейчас 7 легов всего норм уровня )
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Arman FCSM
Ответ ТимТалер
+ Игра вверху, физика. Однозначно Литвинов лучше. НО за адекватные деньги Глебов пригодится. Харизматичный парень.
Деньги, указанные в новости, неадекватные. Мягко говоря
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Slavnov
Нет сейчас россиян,которых реально купить,способных усилить спартак,те ребята,что в спартаке либо сильнее,либо на том же уровне,ищите за границей,деньги не выкидывайте в мусорку
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Сергей Жарковский
Зарема сказала: надо брать!
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Браво Евгений, вчера снова смотрел дерби против цска, так вот, Литвинов мотор этой команды, он был везде в матче и конечно его нужно и дальше наигрывать в старте, перспективы есть!
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ТимТалер
+ верховые единоборств, физика. Однозначно Литвинов лучше. НО за адекватные деньги Глебов пригодится. Харизматичный парень.
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Ответ Oleg Olegov
Бушманов это тот бессребреник и знаток футбола, у которого в молодежке вместо Чалова, Кучаева, Бакаева, Баринова и Соболева играли Мелкадзе, Гогличиадзе и Калугин? Этому можно доверять, в перспективных он разбирается.
в своё время он работал в Спартаке 2, т.е конечно работая в сборной он набирал знакомых себе игроков и к слову, Бакаев на молодёжном уровне был так себе, прогрессировал он позже...
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Ответ Slavnov
Нет сейчас россиян,которых реально купить,способных усилить спартак,те ребята,что в спартаке либо сильнее,либо на том же уровне,ищите за границей,деньги не выкидывайте в мусорку
есть такие россияне, Пиняев, Захарян спокойно можно брать...
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