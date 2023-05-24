Александр Мостовой считает, что Александр Соболев не заслужил травли за неприличный жест.

«Я видел, что травят, но это не от большого ума. За что его травить? Одно дело – просто говорить, что он натворил, а другое дело – травить. Но это у людей не все в порядке с головой.

Позже все забудется, но Соболеву надо вынести урок из всего этого», – сказал бывший игрок сборной России.

Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦‍♂️

Соболева удалили за, кхм, жест Майкла Джексона. Певец говорил, что он просто «раб ритма»

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