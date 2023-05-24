Александр Мостовой: «Видел, что Соболева травят, но это не от большого ума. За что его травить? У людей не все в порядке с головой»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Александр Мостовой Александр Соболев Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой считает, что Александр Соболев не заслужил травли за неприличный жест.

«Я видел, что Александра Соболева травят, но это не от большого ума. За что его травить? Одно дело – просто говорить, что он натворил, а другое дело – травить. Но это у людей не все в порядке с головой.

Позже все забудется, но Соболеву надо вынести урок из всего этого», – сказал бывший игрок сборной России.

Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦‍♂️

Соболева удалили за, кхм, жест Майкла Джексона. Певец говорил, что он просто «раб ритма»

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105 комментариев

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S. A.
Это он ещё не видел комментарии на спортсе про себя
+105
-4
+101
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Никита Давыдкин
Как там Быстров Соболева назвал? Ааа, полным идиотом. А Орлов как? Вообще выродком. Полистай 5 минут ленту и полный набор таких высказываний увидишь
Какая же это травля? Это признание очевидных фактов. Удивительно, что так долго эта тема вообще замалчивалась...
+101
-36
+65
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Никита Давыдкин
Ответ Owen_the_Simple
Да в чём травля-то заключается? Ему на телефон звонят, преследуют, отменяют? Чушь какая.
Как там Быстров Соболева назвал? Ааа, полным идиотом. А Орлов как? Вообще выродком. Полистай 5 минут ленту и полный набор таких высказываний увидишь
+73
-34
+39
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donatodonatore
Всё правильно. Молодец. У Соболева не всё в порядке с головой. Категорически согласен.
+30
-11
+19
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Owen_the_Simple
Да в чём травля-то заключается? Ему на телефон звонят, преследуют, отменяют? Чушь какая.
+55
-40
+15
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Dynamite
Если человек на протяжении долгого времени регулярно делает неадекватные вещи, не вижу проблемы в том, что ему на это указывают. Иначе он будет делать их ещё больше. Или вы предлагаете на это просто закрывать глаза?
У меня есть знакомая, которая постоянно опаздывает, и аргументирует это фразой "ну я просто такой человек, ничего не могу с этим поделать" - да можешь, и Соболев может, просто не хочет, а другие должны смотреть и терпеть, видимо
+13
-3
+10
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Никита Давыдкин
Ответ Owen_the_Simple
Составили оценочные суждения о его публичном "перфомансе". Можно соглашаться, можно не соглашаться, можно вообще не читать. Это травля?
Ну то есть оскорблять человека - это оценочные суждения? Или что? Я просто не понимаю такой ментальной гимнастики
+17
-13
+4
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alexsem69
Ответ S. A.
Это он ещё не видел комментарии на спортсе про себя
😂😂😂
+6
-2
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Полуэктов Пётр
Соболев неадекватно повел себя, очень некрасиво. Получил заслуженную красную + получит дисквал + возможно еще внутри клуба наказание.
Этого вполне достаточно. Травлей могут заниматься только совсем обиженные жизнью, несчастные люди.
+7
-3
+4
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archangel3000
По-моему сайт спортивных новостей превратился в передачу «пусть говорят» на дистанционке))) один про другого одно сказал, другой ответил и понеслась))
+3
0
+3
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Alda
Ответ Никита Давыдкин
Ну то есть оскорблять человека - это оценочные суждения? Или что? Я просто не понимаю такой ментальной гимнастики
Его же не оскаробляют просто так, высказываются про его действия на протяжении всего матча, про его поведение
+8
-5
+3
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suka1989
Ответ S. A.
Это он ещё не видел комментарии на спортсе про себя
Думаю видел )
+4
-1
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Никита Давыдкин
Признание очевидных фактов - это сказать, что каждый назвавший его дураком, выродком, идиотом и тд и тп сам не лучше, нет?
Вы будете под прямую трансляцию, с указанием вашей фамилии на спине, трясти хреном, обхватив его двумя руками, брызгать слюнями, вывалив язык? И всё это неоднократно на протяжении только одной игры. Тот, кто это делает, явно достоин тех эпитетов, коими его наградили. Такого дикого, животного поведения на футбольном поле у нас ещё не было. Не надо ли это пресечь, желательно навсегда?
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Aleksey Yashin
Горе от небольшого ума. И в том числе не от большого ума Соболева
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dimitrii36
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
вот цена неакцентированного наступа от газпрома
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Dead88 Poets
Ответ Никита Давыдкин
Как там Быстров Соболева назвал? Ааа, полным идиотом. А Орлов как? Вообще выродком. Полистай 5 минут ленту и полный набор таких высказываний увидишь
и в чем травля ? человек на всю страну делает идиотский ( скотский,) поступок его называют идиотом !!! можешь объяснить в чем травля ?
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Пылесос
У людей не все в порядке с головой
========
После всего, что я постоянно читаю о Мостовом, это прозвучало интересно.
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Owen_the_Simple
Ответ Алексей Минин
И в чем они не правы?
Вы не понимаете. Все должны войти в Сашино положение и хвалить, сопереживать его страданиям от того, что отдельные члены общества общества не оценили его творческий порыв другим членом в адрес Роши и назвали "дурачком". Трагедия! Трагедия разыгрывается на наших глазах! Художника-акциониста губят!
+2
0
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Никита Давыдкин
Ответ Архитектор Мендисабаль
Какая же это травля? Это признание очевидных фактов. Удивительно, что так долго эта тема вообще замалчивалась...
Признание очевидных фактов - это сказать, что каждый назвавший его дураком, выродком, идиотом и тд и тп сам не лучше, нет?
+9
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Полуэктов Пётр
Ответ nmnackjbxkasbk
т. е. болельщики зенита и цска
А вам вот эти оскорбления приносят радость и душевный покой? Для чего они?
+2
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Алексей Минин
Ответ Никита Давыдкин
Как там Быстров Соболева назвал? Ааа, полным идиотом. А Орлов как? Вообще выродком. Полистай 5 минут ленту и полный набор таких высказываний увидишь
И в чем они не правы?
+2
0
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Алексей Минин
Ответ Owen_the_Simple
Вы не понимаете. Все должны войти в Сашино положение и хвалить, сопереживать его страданиям от того, что отдельные члены общества общества не оценили его творческий порыв другим членом в адрес Роши и назвали "дурачком". Трагедия! Трагедия разыгрывается на наших глазах! Художника-акциониста губят!
Ага, "гроссмейстера бьют" :)
+2
0
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Катя СПб
Ответ Виктор Войнов
И то верно. За что Соболева травить ? Может у него причинное место чешется и он бедный мучается
Напомнили анекдот:
-Василий Иванович, что-то меня Гондурас беспокоит
- А ты не чеши
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muslim95
Дзюба, Соболев, Мостовой, Карпин, Быстров, Евсеев, Шалимов, хамы и неадекваты и что их объединяет? Правильно, СПАРТАК.
+2
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Spartacus Pro
Вот это поворот! Ну, Мостовой, молодец! Заслужил!
+2
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