Александр Мостовой: «Видел, что Соболева травят, но это не от большого ума. За что его травить? У людей не все в порядке с головой»
Александр Мостовой считает, что Александр Соболев не заслужил травли за неприличный жест.
«Я видел, что Александра Соболева травят, но это не от большого ума. За что его травить? Одно дело – просто говорить, что он натворил, а другое дело – травить. Но это у людей не все в порядке с головой.
Позже все забудется, но Соболеву надо вынести урок из всего этого», – сказал бывший игрок сборной России.
Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦♂️
Соболева удалили за, кхм, жест Майкла Джексона. Певец говорил, что он просто «раб ритма»
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У меня есть знакомая, которая постоянно опаздывает, и аргументирует это фразой "ну я просто такой человек, ничего не могу с этим поделать" - да можешь, и Соболев может, просто не хочет, а другие должны смотреть и терпеть, видимо
Этого вполне достаточно. Травлей могут заниматься только совсем обиженные жизнью, несчастные люди.
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После всего, что я постоянно читаю о Мостовом, это прозвучало интересно.
-Василий Иванович, что-то меня Гондурас беспокоит
- А ты не чеши