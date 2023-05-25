Абаскаль просит «Спартак» купить опорника. Цену на Глебова считают высокой

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Данил Глебов Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль просит «Спартак» подписать опорного полузащитника.

По данным Metaratings.ru, Абаскаль обозначил руководству клуба необходимость покупки опорника.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал с тренером кандидатуру хавбека «Ростова» Данила Глебова. Футболист фигурирует в списке вариантов на усиление центра поля.

Однако в «Спартаке» считают цену Глебова высокой, хоть стороны и продолжают переговоры. Также в клубе рассматривают альтернативные варианты на позицию опорного полузащитника среди кандидатов из России и иностранцев.

В этом сезоне 23-летний Глебов провел за «Ростов» 37 матчей, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 млн евро.

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29 комментариев

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Ебздрогыч
Ну это же самая простая задача: идете в чемпионат Франции, выбираете команды с 5-7 места и ниже, выбираете огромного африканца опорно-собаку, у которой через год-полтора заканчивается контракт и торгуетесь. В любом случае будет дешевле и лучше чем Глебов.
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Spartakus1984
Опорник нужен не бокс ту бокс,коих 5 челон уже,а именно,кто может отбирать мячи,Глебов может обирать?,Мало видел матчей его.Я лично вижу мощного чернокожего на этой позиции,цепкого и выносливого.(Мартинс таковым к сожалению не оказался).
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justbored
Ответ Артем Гладских
Хоть и я фан ростова. Считаю 10 мультов за Глебова много . Я бы его оценил в 6 мультов.
денежный воротила сказал своё веское ))
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Peter Parker
Учитывая, сколько стоит потенциальный новый игрок, уместно было бы разогнать текущий медштаб и за 10-ую часть этой суммой найти новый, да еще и с психологом в придачу. Глебова рассматривают, потому что Умяров уже не пойми сколько лечится и еще будет лечится. Точно такая же ситуация с непонятным лечением была и с Масловым. И если этих коновалов не поменять, то список будет пополняться и дальше.
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mnogokotin-
Ответ Ебздрогыч
Ну это же самая простая задача: идете в чемпионат Франции, выбираете команды с 5-7 места и ниже, выбираете огромного африканца опорно-собаку, у которой через год-полтора заканчивается контракт и торгуетесь. В любом случае будет дешевле и лучше чем Глебов.
какой смысл с текущим лимитом покупать бездарных паспортистов? )
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bedLaM
неделю назад тот же сайт писал, что на опорнике настаивает спортдир)) что за вбросы?))
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Peter Parker
Либо Коваленко, либо уже никого из Рпл.
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Peter Parker
Интересно выходит. Вчера Абаскаль хотел нападающего, а Эшуорт опорного/защитника. Сегодня пишут, что Абаскаль хочет опорного.
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Александр Быкович
Уже писал в прошлом посте про Глебова.Ростов очень тренерская команда,из таких команд лучше вообще никого не покупать очень высокая вероятность промахнуться.Да и за 6-10 лямов можно и африканца из лиги 1 посмотреть.Вообще вложение в пустоту с этим глебовым!У нас таких как Глебов 5 человек,ни лучше ни хуже!
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mnogokotin-
Ответ Назар Игорь
Как обычно купят подешевле какой-нибудь шлак. А скупой платит дважды.
ну да, нет бы сразу за 20 30 40 лямов купили бы и всё )
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natetinain
Ответ Peter Parker
Интересно выходит. Вчера Абаскаль хотел нападающего, а Эшуорт опорного/защитника. Сегодня пишут, что Абаскаль хочет опорного.
ага. а эшуорт настаивает на нападающем и категорически против покупки глебова.
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mnogokotin-
Ответ Spartakus1984
Опорник нужен не бокс ту бокс,коих 5 челон уже,а именно,кто может отбирать мячи,Глебов может обирать?,Мало видел матчей его.Я лично вижу мощного чернокожего на этой позиции,цепкого и выносливого.(Мартинс таковым к сожалению не оказался).
ага, мартинса ждали для этого (
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Ответ Spartakus1984
Крайних защитников точно не будет в новом сезоне.Есть Хлус и Тавареш,думаю им дадут шанс
правильно, защитников брать вряд ли будут...
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Spartakus1984
Ответ mnogokotin-
опорник, левый защ, 10ку и напа на замену шамару )
Крайних защитников точно не будет в новом сезоне.Есть Хлус и Тавареш,думаю им дадут шанс
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Spartakus1984
Ответ Ебздрогыч
Ну это же самая простая задача: идете в чемпионат Франции, выбираете команды с 5-7 места и ниже, выбираете огромного африканца опорно-собаку, у которой через год-полтора заканчивается контракт и торгуетесь. В любом случае будет дешевле и лучше чем Глебов.
Вряд ли поедут,или на трансфермаркт его цена 10 млн,но в реальности окажется 20.
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Igor909
Ответ Ебздрогыч
Ну это же самая простая задача: идете в чемпионат Франции, выбираете команды с 5-7 места и ниже, выбираете огромного африканца опорно-собаку, у которой через год-полтора заканчивается контракт и торгуетесь. В любом случае будет дешевле и лучше чем Глебов.
Ага, наподобие Батиста Менди из Реймса
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Apol
Ответ Ебздрогыч
Ну это же самая простая задача: идете в чемпионат Франции, выбираете команды с 5-7 места и ниже, выбираете огромного африканца опорно-собаку, у которой через год-полтора заканчивается контракт и торгуетесь. В любом случае будет дешевле и лучше чем Глебов.
Идея хорошая, но время не то
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Spartakus1984
Ответ Назар Игорь
Как обычно купят подешевле какой-нибудь шлак. А скупой платит дважды.
Кто тратит не свои деньги,тот не экономит.Вам то не знать умники
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bedLaM
Ответ mnogokotin-
ну да, нет бы сразу за 20 30 40 лямов купили бы и всё )
и ЗП 10ку, не может Спартак в покупки:(
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Владимир Молявин
Если нужен тренеру опорник, то надо брать, без вариантов.
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Ильдар Фарукшин
Если Рыжий решил пусть так и будет. Валере оставим. Это его корова 😊
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ну раз такие пляски, то опорником нужно брать легионера безусловно, среди наших игроков мы усиления не найдём...
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Артем Алмазов
Абаскаль сошёлся во мнении с Эшуортом. ВОТ ЭТО ДА. Держите в курсе.
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