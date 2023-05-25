Абаскаль просит «Спартак» купить опорника. Цену на Глебова считают высокой
Гильермо Абаскаль просит «Спартак» подписать опорного полузащитника.
По данным Metaratings.ru, Абаскаль обозначил руководству клуба необходимость покупки опорника.
Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал с тренером кандидатуру хавбека «Ростова» Данила Глебова. Футболист фигурирует в списке вариантов на усиление центра поля.
Однако в «Спартаке» считают цену Глебова высокой, хоть стороны и продолжают переговоры. Также в клубе рассматривают альтернативные варианты на позицию опорного полузащитника среди кандидатов из России и иностранцев.
В этом сезоне 23-летний Глебов провел за «Ростов» 37 матчей, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 млн евро.
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