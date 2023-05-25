Абаскаль просит «Спартак» купить опорника. Цену на Глебова считают высокой

Гильермо Абаскаль просит «Спартак» подписать опорного полузащитника.

По данным Metaratings.ru, обозначил руководству клуба необходимость покупки опорника.

Ранее сообщалось, что « » согласовал с тренером кандидатуру хавбека « » . Футболист фигурирует в списке вариантов на усиление центра поля.

Однако в «Спартаке» считают цену Глебова высокой, хоть стороны и продолжают переговоры. Также в клубе рассматривают альтернативные варианты на позицию опорного полузащитника среди кандидатов из России и иностранцев.

В этом сезоне 23-летний Глебов провел за «Ростов» 37 матчей, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 млн евро.

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