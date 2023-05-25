«Соболева надо было на 10 матчей дисквалифицировать, руководство «Спартака» башку должно оторвать. Парень без тормозов, полное неувжение». Экс-тренер ЦСКА Костылев о форварде

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации КДК РФС Геннадий Костылев Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Экс-тренер ЦСКА Геннадий Костылев осудил жест Александра Соболева в московском дерби.

В матче 28-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) форвард красно-белых показал неприличный жест защитнику армейцев Виллиану Роше, схватившись за пах. Роша повторил его жест, и главный арбитр матча Сергей Карасев удалил с поля обоих игроков.

На заседании КДК РФС красная карточка Виллиана Роши была отменена. Соболев получил четырехматчевую дисквалификацию.

«Роша точно не виноват. Он просто показал то, что увидел сам. И сделал это в направлении судьи. Вот и все. Так что отменить удаление – справедливый момент.

Поведение Соболева же – не от большого ума. Не понимаю, откуда у него появилась эта нагловатость. Думаю, 4 матча мало для такого. Надо было давать 10 матчей.

На 25 тысяч показывает такие жесты. Парень просто без тормозов и не имеет на это права. Полное неуважение. На тебя же смотрят зрители. Это во дворе некрасиво делать, а на таком уровне тем более.

Руководство вообще должно за такое башку оторвать. Он ведь подставил весь клуб. Здесь речь даже не о дисциплине – кто он такой, чтобы наплевать на такое количество людей?» – сказал бывший тренер ЦСКА.

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12 комментариев

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Антон Фалафель
Какаято нездоровая истерия. Будто он на поле когото ножом пырнул
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КБ Сергей
Когда же они все угомоняться-то?
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svolota84
Хайп жрут не останавливаясь. Задолбали уже. В повседневной жизни дети матом ругаются, хамство вокруг сплошное. Быдло уже всевозможные критические массы перевалило.. Да даже когда Широков на сюдью любительского матча напал и то меньше шума было.. Хотя тут кликбейты лушче, поэтому сейчас каждого нафталинового эксперта достанут и мнения исспросят.. Ну посадите уже Соболева на 10 лет, чтобы публику успокоить. Моралисты хреновы)
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Александр Чернов
Когда там уже письмо трёх выйдет?красносинебелоголубоe.
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Не Подарок
Теперь уже и не знаю - Соболев по сравнению со всеми этими психами, которые как грибы полезли из всех дурдомов, просто дитя малое.
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Dmitry Orlov
Ответ Антон Фалафель
Какаято нездоровая истерия. Будто он на поле когото ножом пырнул
Действительно, никого не убил и не предал.
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maxi_wind
ребят а что случилось? Вроде Соболев что-то потрогал, не слышали?
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ТимаМанЮнайтед
Такую истерию подняли.В футболе такое бывает.Матом кроют друг друга ,судей и тд.И жесты неприличные бывали.Роналду например что то из этой серии показывал в ответ на такое же от тренера Атлетико Симеоне. И в лицо плевки . Да много чего еще. Наказали красную дали ,дисквалификация это понятно .Панику подняли как будто это фигурное катание .
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Хей-Хо, а ну пошли!
Жалобное ,лошадиное ржание,на этой неделе, переплюнуло даже привычный скулёж с болот.
Нонче кони уже не те.
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Иван Колгашкин
Ответ Dmitry Orlov
Действительно, никого не убил и не предал.
Флешбеки с Рассказоовым)
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