«Соболева надо было на 10 матчей дисквалифицировать, руководство «Спартака» башку должно оторвать. Парень без тормозов, полное неувжение». Экс-тренер ЦСКА Костылев о форварде
Экс-тренер ЦСКА Геннадий Костылев осудил жест Александра Соболева в московском дерби.
В матче 28-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) форвард красно-белых показал неприличный жест защитнику армейцев Виллиану Роше, схватившись за пах. Роша повторил его жест, и главный арбитр матча Сергей Карасев удалил с поля обоих игроков.
На заседании КДК РФС красная карточка Виллиана Роши была отменена. Соболев получил четырехматчевую дисквалификацию.
«Роша точно не виноват. Он просто показал то, что увидел сам. И сделал это в направлении судьи. Вот и все. Так что отменить удаление – справедливый момент.
Поведение Соболева же – не от большого ума. Не понимаю, откуда у него появилась эта нагловатость. Думаю, 4 матча мало для такого. Надо было давать 10 матчей.
На 25 тысяч показывает такие жесты. Парень просто без тормозов и не имеет на это права. Полное неуважение. На тебя же смотрят зрители. Это во дворе некрасиво делать, а на таком уровне тем более.
Руководство вообще должно за такое башку оторвать. Он ведь подставил весь клуб. Здесь речь даже не о дисциплине – кто он такой, чтобы наплевать на такое количество людей?» – сказал бывший тренер ЦСКА.
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