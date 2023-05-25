«Соболева надо было на 10 матчей дисквалифицировать, руководство «Спартака» башку должно оторвать. Парень без тормозов, полное неувжение». Экс-тренер ЦСКА Костылев о форварде

Экс-тренер ЦСКА Геннадий Костылев осудил жест Александра Соболева в московском дерби.

В матче 28-го тура Мир между « » и ЦСКА (2:1) форвард красно-белых показал неприличный жест защитнику армейцев , схватившись за пах. Роша повторил его жест, и главный арбитр матча Сергей Карасев удалил с поля обоих игроков.

На заседании КДК РФС красная карточка Виллиана Роши была отменена. Соболев получил четырехматчевую дисквалификацию.

«Роша точно не виноват. Он просто показал то, что увидел сам. И сделал это в направлении судьи. Вот и все. Так что отменить удаление – справедливый момент.

Поведение Соболева же – не от большого ума. Не понимаю, откуда у него появилась эта нагловатость. Думаю, 4 матча мало для такого. Надо было давать 10 матчей.

На 25 тысяч показывает такие жесты. Парень просто без тормозов и не имеет на это права. Полное неуважение. На тебя же смотрят зрители. Это во дворе некрасиво делать, а на таком уровне тем более.

Руководство вообще должно за такое башку оторвать. Он ведь подставил весь клуб. Здесь речь даже не о дисциплине – кто он такой, чтобы наплевать на такое количество людей?» – сказал бывший тренер .

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