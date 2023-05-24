Глава КДК о Соболеве: «Мы живем в России, и у нас есть понимание, что его жест означает. Ему нужно подумать, как себя вести дальше»
Артур Григорьянц назвал оскорбительным жест Александра Соболева, показанный Виллиану Роше.
В матче 28-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) форвард красно-белых Александр Соболев показал защитнику армейцев Виллиану Роше неприличный жест, схватившись за пах, после чего Роша сделал то же самое, объясняя судьям, как его оскорбил соперник. Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил с поля обоих игроков.
По итогам заседания КДК РФС красная карточка Роше была отменена. Соболев получил дисквалификацию на 4 матча.
– С точки зрения общей этики и общих норм жест Соболева оскорбителен. Он означает, прежде всего, действие непристойного характера одного человека в отношении другого.
– Жесты Криштиану Роналду и Диего Симеоне не являются такими же?
– Нет. Мы живем в России, и у нас есть понимание, что означает жест, показанный Соболевым.
– Можно ли сказать, что конфликт Соболева и Роши яйца выеденного не стоит?
– Нет, это серьезная история. Соболеву нужно подумать, как себя вести дальше. Как и другим футболистам на этом примере, – сказал глава КДК РФС.
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«Ротенберг про яйца спокойно говорил. Роналду и Симеоне бренчали бубенцами на весь мир в ЛЧ. А Соболева дисквалифицировали – это яйцемерно». Уткин о форварде «Спартака»
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а вот это, без всяких шуток, топ вопрос
и по существу, и смешно