Глава КДК о Соболеве: «Мы живем в России, и у нас есть понимание, что его жест означает. Ему нужно подумать, как себя вести дальше»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации КДК РФС Артур Григорьянц Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Артур Григорьянц назвал оскорбительным жест Александра Соболева, показанный Виллиану Роше.

В матче 28-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) форвард красно-белых Александр Соболев показал защитнику армейцев Виллиану Роше неприличный жест, схватившись за пах, после чего Роша сделал то же самое, объясняя судьям, как его оскорбил соперник. Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил с поля обоих игроков.

По итогам заседания КДК РФС красная карточка Роше была отменена. Соболев получил дисквалификацию на 4 матча.

– С точки зрения общей этики и общих норм жест Соболева оскорбителен. Он означает, прежде всего, действие непристойного характера одного человека в отношении другого.

– Жесты Криштиану Роналду и Диего Симеоне не являются такими же?

– Нет. Мы живем в России, и у нас есть понимание, что означает жест, показанный Соболевым.

– Можно ли сказать, что конфликт Соболева и Роши яйца выеденного не стоит?

– Нет, это серьезная история. Соболеву нужно подумать, как себя вести дальше. Как и другим футболистам на этом примере, – сказал глава КДК РФС.

«Спартак» обжалует 4-матчевую дисквалификацию Соболева за жест в адрес Роши

«Ротенберг про яйца спокойно говорил. Роналду и Симеоне бренчали бубенцами на весь мир в ЛЧ. А Соболева дисквалифицировали – это яйцемерно». Уткин о форварде «Спартака»

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101 комментарий

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TaR
Есть ощущение что в России нам только этот жест и показывают. В основном те, кто у власти.
+81
-26
+55
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Пользователь Huawei
Не оправдывая Соболя, уверен, что всё это произошло не на ровном месте.
Все связано с его воспитанием и тд
+43
-4
+39
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Пользователь Huawei
Не оправдывая Соболя, уверен, что всё это произошло не на ровном месте.
естессно. Роша Соболя раз за разом с носом оставлял.
+33
-4
+29
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KOTOV71
" яйца выеденного не стоит"- журналист решил ,что он " оригинал"?
+28
-6
+22
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Lanc
При чем тут проживание в России? А в других странах у людей в этом месте расположено что-то другое?
+16
-1
+15
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Газонокосильщик Хави
Ответ Алексей Сигаев
Комментарий удален модератором
О, ты болел? Давно тебя не видно было
+12
-2
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Один живой
Ответ Ильдар Фарукшин
Саня Сибирский парень, что хотел то и показал. Значит надо было. Для команды плохо, надеюсь больше не повторит. А так что он за команду 100 %
чего то не похож он на сибирского. Скорее на фиксу дешевую.
+12
-2
+10
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Magmi
Ответ LifeSpartak
Может уже угомонишься?Вынес решение и сиди теперь молча,жди следующих!
Так его спросил журналист, он ответил. Вы очень агрессивны, Соболев покусал?
+13
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Дед Щукарь порожняк не гонит
блин. почему Соболева нельзя назвать мерзким, если это так? Удалять зачем?
+9
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Xm.md
Кто в теме, что у нас это означает?
+8
-3
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Удар Кержакова
Ответ LifeSpartak
Может уже угомонишься?Вынес решение и сиди теперь молча,жди следующих!
Спартак меняет всех. И владельцев, и футболистов болельщиков. Истерика на истерике
+6
-1
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nif-naf
В этой ветке походу одни болотные сидят...фу
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Дмитрий9779
Ответ nif-naf
А почему тогда болотному Кержакову за участие в оскорбительной кричалке не дали дискву????
Регламент распространяется только на оф.лиц матча.А то что сделал Кержаков на его совести.
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DenSpM
Вечер в хату, жизнь - ворам, добавил глава КДК
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Den32RU
Ответ Ростов-на-Дону
Рошу надо больше наказать, потому как он сам на этот жест напросился. А Саша Соболев, известный также как дельфин, ни в чём тут не виноват. Роша небось ещё и мечтал, чтоб Саша труселя приспустил.
Ростов не позорь Соболь
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ LifeSpartak
Алё модеры,нормальный комментарий?Ска!
Отличный комментарий. Всё по делу и в рамках закона.
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Дмитрий9779
Ответ Xm.md
Кто в теме, что у нас это означает?
Зарема в теме
+11
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An Kr
Что за идиот задавал вопросы? Роналду и Симеоне не трогали себя за причендалы.
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Жорег Борщофф
Ответ Vladco
Ему хоть писяй в глаза.для него всё божья роса.Подрастёт,поумнеет (надеюсь), поймёт ,что прожил жизнь в пустую подрабатывая за гроши на спортс. Хорошо бы и всем минусующим успеть задуматься: какого рожна я трачу драгоценное время,которое не вернуть, на полную ерунду не приносящую ни денег , ни морального удовлетворения? Им бы понять,что "красные минусы" ни каким образом не влияют на мнение сильных,целеустремлённых людей.
О своих действиях задумайся.
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инок
Наконец то про жест всю правду сказал, а то болелы, как дети малые сами ничего не понимают..)
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i.ivanov...russia.dca......
Ответ Owen_the_Simple
Да ладно. А этнографов опросили? Вон, у Эменике был "жест крови", а у этого вполне мог быть "жест плоти". Может быть это региональная традиция малоизвестная?
тушинская народная традиция
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Артем Иванов
Соболь нырял, теперь падает, дно где то рчдом, чутка ещё поднажми)
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Сергей Максимюк
Ответ Алексей Сигаев
Никак нет, чувствую себя нормально, как обычно, пишу регулярно. Отсутствовал с октября по март: старый аккаунт забанили, и я решил сделать перерыв, чтобы не злить модераторов. А с марта постоянно пишу.
Не верю, Алёшка Терминатор вернулся
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ LifeSpartak
Комментарий удален модератором
Рошу не за фиг удалили. Газпром постарался?))
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Egobrain
Можно ли сказать, что конфликт Соболева и Роши яйца выеденного не стоит?(с)
а вот это, без всяких шуток, топ вопрос
и по существу, и смешно
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