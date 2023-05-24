Глава КДК о Соболеве: «Мы живем в России, и у нас есть понимание, что его жест означает. Ему нужно подумать, как себя вести дальше»

Артур Григорьянц назвал оскорбительным жест Александра Соболева, показанный Виллиану Роше.

В матче 28-го тура Мир РПЛ между « » и ЦСКА (2:1) форвард красно-белых показал защитнику армейцев Виллиану Роше неприличный жест, схватившись за пах, после чего Роша сделал то же самое, объясняя судьям, как его оскорбил соперник. Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил с поля обоих игроков.

По итогам заседания КДК РФС красная карточка Роше была отменена. Соболев получил дисквалификацию на 4 матча.

– С точки зрения общей этики и общих норм жест Соболева оскорбителен. Он означает, прежде всего, действие непристойного характера одного человека в отношении другого.

– Жесты Криштиану Роналду и Диего Симеоне не являются такими же?

– Нет. Мы живем в России, и у нас есть понимание, что означает жест, показанный Соболевым.

– Можно ли сказать, что конфликт Соболева и Роши яйца выеденного не стоит?

– Нет, это серьезная история. Соболеву нужно подумать, как себя вести дальше. Как и другим футболистам на этом примере, – сказал глава КДК РФС.

«Спартак» обжалует 4-матчевую дисквалификацию Соболева за жест в адрес Роши

«Ротенберг про яйца спокойно говорил. Роналду и Симеоне бренчали бубенцами на весь мир в ЛЧ. А Соболева дисквалифицировали – это яйцемерно». Уткин о форварде «Спартака»

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте