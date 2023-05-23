Радимов об отстранении Соболева: «Я бы 10 матчей влепил! В иные времена на него могли начать настоящую охоту. Помните дерби после столкновения Веллитона и Акинфеева?»

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Владислав Радимов Владимир Бесчастных премьер-лига Россия Сборная России по футболу Игорь Колыванов КДК РФС Веллитон Игорь Симутенков Сергей Кирьяков Дмитрий Радченко Александр Соболев Футбол

Владислав Радимов призвал надолго дисквалифицировать Александра Соболева.

«Главная футбольная тема последних дней – Соболев и его «жест Майкла Джексона» в дерби! Конечно, некоторые формулировки в адрес игрока жесткие, но само отношение совершенно заслуженное!

Нужно понимать простые, даже банальные вещи. В иные времена за такое поведение Соболев мог бы столкнуться с тем, что за ним бы устроили настоящую охоту. Да, сейчас, в эпоху ВАР и соцсетей, такое невозможно, но это суровая реальность.

Помните первое московское дерби после знаменитого столкновения Веллитона и Игоря Акинфеева? Братья Березуцкие до матча едва ли не открыто обещали отомстить, и чем все закончилось? Бразилец тот матч закончил с переломом ключицы, братья слово сдержали. Жестоко, но это так.

Во-вторых, нынешний статус главного нападающего «Спартака» и игрока сборной для Соболева объясняется только падающим уровнем чемпионата, в иное время он бы не выиграл конкуренцию у Бесчастных, Колыванова, Симутенкова, Кирьякова, Радченко и других.

Да и сейчас что у него в активе? Голы Мальте и Киргизии за сборную? Не слишком ли рано у парня голова от успеха закружилась, чтобы так себя вести? Или в YouTube на выходки Златана насмотрелся? Но тогда надо соответствовать уровнем игры!

Третье: уже можно сбиться со счета, какой это репутационный скандал для Соболева. Вы знаете, мне кажется, что он уже не настолько молод и не первый раз чудит, чтобы надеяться на исправление. Нет, вероятнее всего, Соболев просто не обладает навыком контроля своих эмоций, из-за которых рождаются нелепые слова в интервью, а иногда и глупейшие поступки на поле, которые вредят прежде всего команде.

И не нужно быть наивными, зная эмоциональную неустойчивость Соболева, соперники и дальше на поле будут провоцировать, тем самым пытаясь вывести его из себя. Все, это теперь до конца карьеры будет всегда с ним.

Говорят, Соболеву грозит от 2 до 4 матчей дисквалификации. Будь моя воля, я бы все 10 влепил! Хотя, уверен, КДК окажется добрее, чем я.

Единственный человек, кто во всей этой истории вызывает уважение, – супруга Александра, которая публично поддержала мужа, несмотря ни на что! Вот кто молодец», – написал бывший полузащитник «Зенита».

Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно

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75 комментариев

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Двоечник
Вспомнил бы Владислав свое поведение на поле и как ему многое прощалось судьями
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неудивительно что Радимов вспомнил Веллитона, вместе коллективную жалобу писали вместе с цска и динамо...а когда Кержаков сломал лицевую кость Диканю, то ни цска ни динамо уже не подписывались ни под чем...
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+13
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Евгений Кошелек
Уж не этому типу, как минимум, кого-то критиковать, за своим бы поведением лучше следил, нашёлся тут святоша.
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Fatty Toni
Ответ Owen_the_Simple
Пример того, что прощалось Радимову можно? Один из "многого".
Длительная дисква за "в кдк сидят д#билы" :) так простили, что пятёрочку впаяли.
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Циник Петербургский
При всем моем негативном отношении к "быкодельфину" хочу напомнить, что есть регламент. И отстранять от матчей необходимо по регламенту, а не по чьим-то "хотелкам".

А уж "охота" за каким-то футболистом - это и вовсе за гранью. Даже если это персонаж, типа Соболева.
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Ебздрогыч
Ну давайте еще срок ему впаяем, или в иноагенты запишем. Всем неуемным хочется жести, какой-то публичной порки
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Shuller18
Ответ </c/>
неудивительно что Радимов вспомнил Веллитона, вместе коллективную жалобу писали вместе с цска и динамо...а когда Кержаков сломал лицевую кость Диканю, то ни цска ни динамо уже не подписывались ни под чем...
Вы с этим Кержаковым...
На другой ветке писал, просто сравни эпизоды: Кержаков после столкновения тут же извиняется перед Диканем, призывает остановить матч и активно зовет докторов. Веллитон, сломав Акинфеева, говорит ему закрыть рот. Соболев, попав шипами по голове Шунину, даже не подошел к лежащему вратарю. Внимание, вопрос: где форвард остался человеком, а где быдлом?
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romanisti89
да я бы на месте остальных защитников РПЛ взял в привычку провоцировать этого дурачка, раз уж он такой ведомый
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Owen_the_Simple
Ответ Евгениий
В 2006 чтоли, где-то тогда
Вроде? Никаких записей об этом в интернете нет вообще. Есть признание Радимова, что он однажды динамовской трибуне показал средний палец в ответ на оскорбления в адрес жены.
Вы точно знаете, о чём говорите?
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Pueblo
Еще пара таких "мнений" и мне уже захочется Соболева оправдать.
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Owen_the_Simple
Ответ Йода
То есть ты хочешь сказать Влад не был неадекватом?)
Тут речь шла не об адекватности, а о безнаказанности.
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Owen_the_Simple
Ответ Евгениий
В 2005 после забитого гола он показал, а в 2006 понеслось про буланову
А что-то может этот факт подтвердить, кроме ваших слов?
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укротитель троллей
сколько там Гильерме дали за такой же жест болельщикам?
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Owen_the_Simple
Ответ Spartacus Pro
Я на ты не переходил. Вы читали интервью в газпромовской газете. Там отредактированные всегда статьи.
А я на "вы" не переходил. Никогда с заядлыми лжецaми не церемонюсь.
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Ковид 07.10.52
Повылезали газинфицированные из всех щелей....даже поощряет и провоцирует "армейцев" на противозаконные действия....тьфу...совсем в злобе на Спартак голову потерял...тьфу еще раз...Интересно этот тип писал осуждающие пасквили Симеоне и Роналду....
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Дмитрий9779
Ответ укротитель троллей
Дмитрий9779 какой расизм, он белый ))) Акинфееву и похлеще доставалось , он сам в интервью признавался так в итоге сколько Гильерме дали ?
Так я и не сомневался,что болелы(псевдо) КБ любую дичь оправдают.
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Oleg Olegov
Веллитон все разы играл мб и грязно, но в футбол, а Соболев делает что-то никак не связанное с футболом.
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arspurs9
Ответ romanisti89
да я бы на месте остальных защитников РПЛ взял в привычку провоцировать этого дурачка, раз уж он такой ведомый
Об этом давно все знают, многие пытаются пользоваться, это не новость. Просто обычно до такого Соболев не доходит, но тут переклинило окончательно.
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.ru
Гильермо Абаскаль, почитав комменты спартаковцев на спортсе: Приношу свои извинения, жест Соболева всё таки соответствует нашим ценностям...
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карабашка
Уж точно не буланову осуждать.Сам был ещё тот негодяй на поле.
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Zennenhund
Очень хочется, чтобы Спартак был чистым от всяких З. и Ф. и прочей нечисти, которой слишком много уделяется внимания, в т.ч.СМИ. Да воспрянет настоящий Спартак! Да здравствует Советская Армия!!! ЦСКА!!!!@
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Евгений Смирнов
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Кто еще не клюнул Соболя
Бягом сюды Глоры зюбы и гнома
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Джульетта Джульетта
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Умнейшие среди кого?.. МлекопитающихСЯ?😂
Самокритично!😁
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Клирик
Ответ Ебздрогыч
Ну давайте еще срок ему впаяем, или в иноагенты запишем. Всем неуемным хочется жести, какой-то публичной порки
Я за!))
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