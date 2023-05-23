Радимов об отстранении Соболева: «Я бы 10 матчей влепил! В иные времена на него могли начать настоящую охоту. Помните дерби после столкновения Веллитона и Акинфеева?»
Владислав Радимов призвал надолго дисквалифицировать Александра Соболева.
«Главная футбольная тема последних дней – Соболев и его «жест Майкла Джексона» в дерби! Конечно, некоторые формулировки в адрес игрока жесткие, но само отношение совершенно заслуженное!
Нужно понимать простые, даже банальные вещи. В иные времена за такое поведение Соболев мог бы столкнуться с тем, что за ним бы устроили настоящую охоту. Да, сейчас, в эпоху ВАР и соцсетей, такое невозможно, но это суровая реальность.
Помните первое московское дерби после знаменитого столкновения Веллитона и Игоря Акинфеева? Братья Березуцкие до матча едва ли не открыто обещали отомстить, и чем все закончилось? Бразилец тот матч закончил с переломом ключицы, братья слово сдержали. Жестоко, но это так.
Во-вторых, нынешний статус главного нападающего «Спартака» и игрока сборной для Соболева объясняется только падающим уровнем чемпионата, в иное время он бы не выиграл конкуренцию у Бесчастных, Колыванова, Симутенкова, Кирьякова, Радченко и других.
Да и сейчас что у него в активе? Голы Мальте и Киргизии за сборную? Не слишком ли рано у парня голова от успеха закружилась, чтобы так себя вести? Или в YouTube на выходки Златана насмотрелся? Но тогда надо соответствовать уровнем игры!
Третье: уже можно сбиться со счета, какой это репутационный скандал для Соболева. Вы знаете, мне кажется, что он уже не настолько молод и не первый раз чудит, чтобы надеяться на исправление. Нет, вероятнее всего, Соболев просто не обладает навыком контроля своих эмоций, из-за которых рождаются нелепые слова в интервью, а иногда и глупейшие поступки на поле, которые вредят прежде всего команде.
И не нужно быть наивными, зная эмоциональную неустойчивость Соболева, соперники и дальше на поле будут провоцировать, тем самым пытаясь вывести его из себя. Все, это теперь до конца карьеры будет всегда с ним.
Говорят, Соболеву грозит от 2 до 4 матчей дисквалификации. Будь моя воля, я бы все 10 влепил! Хотя, уверен, КДК окажется добрее, чем я.
Единственный человек, кто во всей этой истории вызывает уважение, – супруга Александра, которая публично поддержала мужа, несмотря ни на что! Вот кто молодец», – написал бывший полузащитник «Зенита».
Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно
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А уж "охота" за каким-то футболистом - это и вовсе за гранью. Даже если это персонаж, типа Соболева.
На другой ветке писал, просто сравни эпизоды: Кержаков после столкновения тут же извиняется перед Диканем, призывает остановить матч и активно зовет докторов. Веллитон, сломав Акинфеева, говорит ему закрыть рот. Соболев, попав шипами по голове Шунину, даже не подошел к лежащему вратарю. Внимание, вопрос: где форвард остался человеком, а где быдлом?
Вы точно знаете, о чём говорите?
Бягом сюды Глоры зюбы и гнома
Самокритично!😁