Комиссар ООН о расизме в адрес Винисиуса: «Для искоренения этой проблемы в спорте нужно делать гораздо больше, разработать стратегии»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики ООН Политика Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

В ООН на фоне скандала с Винисиусом Жуниором призвали к борьбе с расизмом в спорте.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» вингер мадридцев подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков на трибунах.

В рамках штрафных санкций Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации закрыл трибуну имени Марио Кемпеса на «Месталье» на 5 матчей, а также оштрафовал «Валенсию» на 45 тысяч евро.

«Расовая дискриминация, с которой в очередной раз столкнулся игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в Испании, является ярким напоминанием о распространенности расизма в спорте.

Я призываю тех, кто организует спортивные мероприятия, разработать стратегии по предотвращению расизма и борьбе с ним. Для искоренения расовой дискриминации действительно необходимо сделать гораздо больше. Нужно внимательно рассмотреть права человека в спорте с самых разных точек зрения.

Спорт объединяет людей. Есть множество положительных моментов, которые укоренились в спортивных мероприятиях, но также нужно иметь дело и с темной стороной.

Именно поэтому мы хотим выдвинуть ряд четких идей о стандартах в области прав человека на спортивных мероприятиях», – сказал верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк.

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39 комментариев

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rigobersong
Ответ David Aprasidze
Комментарий удален модератором
В Йемене с 2014 миллионы погибших, гуманитарная катастрофа, до сих пор стреляют оружием НАТО по мирному народу!:) А Игорю Новикову все равно!:))
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rigobersong
А где была миссия ООН, когда в Руанде почти миллион человек погибло?
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rigobersong
Ответ David Aprasidze
Там черные черных - никакого расизма
ООН настолько же бесполезна, как и страны прибалтики:)) Вроде они есть, а вроде ни на что не влияют:))
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BVB 09
Что по этому поводу скажет комиссар Жибэр?🤔🤨
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Myrat Yazmyradow
Тема этого чёрного достала
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Леван Мкртчян
Ответ rigobersong
А где была миссия ООН, когда в Руанде почти миллион человек погибло?
Там же, вроде ,за десять дней все случилось . За это время ООН даже специальную генассамблею или совбез не успевает собрать, чтобы решить, что делать)
Так что ОНН -- невиновная)
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Ебздрогыч
Я пропустил может, Папа Римский уже высказывался на эту тему?
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David Aprasidze
Ответ rigobersong
А где была миссия ООН, когда в Руанде почти миллион человек погибло?
Там черные черных - никакого расизма
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David Aprasidze
Ответ rigobersong
ООН настолько же бесполезна, как и страны прибалтики:)) Вроде они есть, а вроде ни на что не влияют:))
Не просто бесполезна, а вредительна. Во время фейк пандемии предлагали государствам разрушить экономику. Не говоря об отмене прав человека
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Nick Crosier
Ответ rigobersong
А где была миссия ООН, когда в Руанде почти миллион человек погибло?
Но там же убивали,а не выкрикивали лозунги.Это не по их части.
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Фут.Боль
- А ты не знаешь, что там ООН по поводу расизма решил?
- Кто "он"?
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Семён Жуйло
Я спрашиваю себя, а как жили и играли Пеле, Эйсебио, Рональдо и другие темнокожие игроки, в те времена когда проблему "расизма" в политических целях раздули до неимоверных размеров? Их никогда не обзывали? Сомнительно. Футбольный болельщик существо очень эмоциональное. Так всегда было, так есть, и, надеюсь, так будет. И тем не мение этот случай с Винисиусом уже в разы перекрыл все, что было раньше. И реакцию на этот эпизод никак нельзя назвать адекватной. Что он так взбесился? А бесятся, как правило те, кто проигрывает. Кто проигрывать не умеет.
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la_masia
Ответ Сергей Вольфрам
Может не просто так все и Винисиусу тоже стоит,что то в себе поменять - не просто так его хейтят же!?
ты понимаешь, это другое 🤷‍♂️
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Игорь Новиков
Ответ Blaumerc
попробуйте сначала не болеть против своей страны, или это другое?
Я всецело за свою страну. Я против агрессора. к счастью, это не моя страна. Хоть и близкая мне культурно и исторически, так как я русский.

Жалко, что среди немцев были те, кто боролся с фашистским режимом. Вот дураки, боролись со своей страной...
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Ваня Булахов
Ответ BVB 09
Что по этому поводу скажет комиссар Жибэр?🤔🤨
"- о чем я? - мы в дер*ме - мы в дер*ме!"
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Chelsea-Nurik
Почему бы просто не сделать как в АПЛ? Везде на стадионах много камер и стюардов, вычисляют тех кто выкрикивают запретные фразы и банят пожизненно от похода на стадион. Плюс вроде штрафы и административка. Правда в Англии общество более толерантное, чем в Испании - болельщики часто сами жалуются на кричащих расистов и помогают стюардам/полиции.
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j_jms
Все правильно говорит чиновник, человек заслуженный, одно дело поменять тактику, и совершенно другие финансы, изменить стратегию, на годы вперед. Здесь несколькими годами не отделаешься. Внуки будут благодарны.
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Ernest Imamov
ну ООН это одна болтовня, контора из номера Камеди Клаб где Харламов завхоза играет
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Andrey Bokov
ерунда. куча бездельников осваивает бюджеты. проблема, если она вообще есть, не имеет решения. это было есть и будет. понять, что уханье - провокация игрока команды противника ( и это при том, что в каждой команде топ-10 чемпионатов есть чернокожий игрок) не сложно.
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Дмитрий Турецкий
Лысый, хорош чесать
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Сергей Фетисов
Может дело не в расизме,а в конкретном человеке.И Испании играет много даже не знаю как назвать,а то тоже расистом посчитают.
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d_kdc
Да, нужно наконец отделить котлеты от мух.
Другими словами перестать выгораживать истеричку и провокатора Винисиуса (а возможно и черного расиста) и жестко его наказать.

В Испании играют десятки чернокожих игроков. В том же Реале есть Камавинга и Рюдигер. Но "расистами" во всех городах Испании возмущается только Винисиус.

Учитывая его реплики, то про нищебродов, то про тупиц, освистать его, да и даже втащить ему - это совершенно не расизм, а реакция на уровень мерзости, которая извергается из Винисиуса.

Если срочно не проучить Винисиуса жестким штрафом и дисквалификацией матчей так на 6, то ему никогда не стать лучшим игроком мира.
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Ихарь Окенфэйлов
Попробуйте вставать перед матчами на оба колена. Должно помочь.
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la_masia
"Спорт объединяет людей." - жалкое лицемерие!!!
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Сергей Яковченко
Ответ David Aprasidze
Комментарий удален модератором
Во первых не в одной, а во вторых гибнут люди по вине таких же нацистов (это вариант нацизма) и задавить необходимо ВСЕ проявления этого уродства и навсегда
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