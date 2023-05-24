В ООН на фоне скандала с Винисиусом Жуниором призвали к борьбе с расизмом в спорте.

Во время матча 35-го тура между «Валенсией» и « » вингер мадридцев подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков на трибунах.

В рамках штрафных санкций Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации закрыл трибуну имени Марио Кемпеса на «Месталье» на 5 матчей, а также оштрафовал «Валенсию» на 45 тысяч евро.

«Расовая дискриминация, с которой в очередной раз столкнулся игрок мадридского «Реала» в Испании, является ярким напоминанием о распространенности расизма в спорте.

Я призываю тех, кто организует спортивные мероприятия, разработать стратегии по предотвращению расизма и борьбе с ним. Для искоренения расовой дискриминации действительно необходимо сделать гораздо больше. Нужно внимательно рассмотреть права человека в спорте с самых разных точек зрения.

Спорт объединяет людей. Есть множество положительных моментов, которые укоренились в спортивных мероприятиях, но также нужно иметь дело и с темной стороной.

Именно поэтому мы хотим выдвинуть ряд четких идей о стандартах в области прав человека на спортивных мероприятиях», – сказал верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк.

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