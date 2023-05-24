Комиссар ООН о расизме в адрес Винисиуса: «Для искоренения этой проблемы в спорте нужно делать гораздо больше, разработать стратегии»
В ООН на фоне скандала с Винисиусом Жуниором призвали к борьбе с расизмом в спорте.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» вингер мадридцев подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков на трибунах.
В рамках штрафных санкций Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации закрыл трибуну имени Марио Кемпеса на «Месталье» на 5 матчей, а также оштрафовал «Валенсию» на 45 тысяч евро.
«Расовая дискриминация, с которой в очередной раз столкнулся игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в Испании, является ярким напоминанием о распространенности расизма в спорте.
Я призываю тех, кто организует спортивные мероприятия, разработать стратегии по предотвращению расизма и борьбе с ним. Для искоренения расовой дискриминации действительно необходимо сделать гораздо больше. Нужно внимательно рассмотреть права человека в спорте с самых разных точек зрения.
Спорт объединяет людей. Есть множество положительных моментов, которые укоренились в спортивных мероприятиях, но также нужно иметь дело и с темной стороной.
Именно поэтому мы хотим выдвинуть ряд четких идей о стандартах в области прав человека на спортивных мероприятиях», – сказал верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк.
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Так что ОНН -- невиновная)
- Кто "он"?
Жалко, что среди немцев были те, кто боролся с фашистским режимом. Вот дураки, боролись со своей страной...
Другими словами перестать выгораживать истеричку и провокатора Винисиуса (а возможно и черного расиста) и жестко его наказать.
В Испании играют десятки чернокожих игроков. В том же Реале есть Камавинга и Рюдигер. Но "расистами" во всех городах Испании возмущается только Винисиус.
Учитывая его реплики, то про нищебродов, то про тупиц, освистать его, да и даже втащить ему - это совершенно не расизм, а реакция на уровень мерзости, которая извергается из Винисиуса.
Если срочно не проучить Винисиуса жестким штрафом и дисквалификацией матчей так на 6, то ему никогда не стать лучшим игроком мира.