Винисиус о словах Тебаса: «Президент Ла Лиги атакует меня в соцсетях вместо того, чтобы критиковать расистов. Я не ваш друг, хэштеги меня не трогают»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор ответил на слова Хавьера Тебаса на фоне расистского скандала.

Напомним, вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в 35-м туре чемпионата Испании. После игры бразилец раскритиковал Ла Лигу.

Позднее президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился к футболисту: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат». 

«В очередной раз вместо того, чтобы критиковать расистов, президент Ла Лиги появляется в социальных сетях, чтобы атаковать меня. Сколько бы вы ни болтали и не делали вид, что не читаете, имидж вашего чемпионата пошатнулся. Смотрите ответы на свои посты и удивляйтесь...

Замалчивание только приравнивает вас к расистам. Я не ваш друг, с которым можно говорить о расизме. Я хочу действий и наказаний. Хэштеги меня не трогают», – написал Винисиус.

Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

Винисиус о матче с «Валенсией»: «Наградой расистам стало мое удаление. Это не футбол, это Ла Лига»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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83 комментария

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rigobersong
Все годы что Винисиус играет в Ла Лиге он не уважал ни соперников, ни болельщиков!:) Все 19 клубов соперника его освистывают, а он не может понять почему так происходит:) А самое смешное конечно, играя в команде где больше половины основы чернокожие, которых никто не оскорбляет, продвигать тему расизма:))
+140
-59
+81
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Фрэнк Канистра
Не могу понять, он там самый черный что ли? Почему с ним всегда какие то скандалы и проблемы? Есть ощущение, что тут как в старой народной мудрости: если по лицу бьет уже 5 муж подряд, возможно, дело не в мужьях, а в лице)) если освистывают болельщики всех клубов Ла Лиги может быть дело в Винни и его реакциях на все это?) Игрок то потрясающий.
+113
-36
+77
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JENNINGS
Ответ rigobersong
Все годы что Винисиус играет в Ла Лиге он не уважал ни соперников, ни болельщиков!:) Все 19 клубов соперника его освистывают, а он не может понять почему так происходит:) А самое смешное конечно, играя в команде где больше половины основы чернокожие, которых никто не оскорбляет, продвигать тему расизма:))
Почему его в ЛЧ никто не освистывает, не оскорбляет и не употребляет к нему расистских выражений?
+120
-46
+74
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VMX1389
Ответ Денис Мартин
Потому что он лучший дриблер лиги, и его лупят по ногам постоянно, а ему это не нравится, вот и все.
А что в Ла лиге мало было дриблеров с темным цветом кожи? Тот же Роналдинью, да много было шикарных игроков в Ла лиге
+66
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+62
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GuruFutbola
Ответ JENNINGS
Почему его в ЛЧ никто не освистывает, не оскорбляет и не употребляет к нему расистских выражений?
Потому что его там даже не видно на поле 🤣 я весь матч смотрел и только увидел в концовке, когда он с поля уходил)
+53
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rigobersong
Ответ Виктор Сергачёв
потому что Ригоберка существует на этом сайте не для комментирование адекватного,а его пища вот такие высеры. поэтому задавать ему риторические вопросы не стоит,как и обращать внимания на сие существо.
Так он задал глупый вопрос, что бы обелить Винисиуса, конечно 5 выездных матчей с командами из разных стран показатель, что его не освистывают:) Не надо передергивать, в ЛЧ его болельщики других чемпионатов видят 1 раз в год, а в Ла Лиге каждую неделю:)) Защищать Винисиуса может только человек без критического мышления:)
+46
-8
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Kuryanin
Ответ Metalloid
Нытик, плакса, тряпка и слабак. Помню Вагнеру кинули банан, он его слопал и всё, какой смысл травить того, кто не реагирует? А если соперник заводится, то конечно его будут провоцировать на это, как иначе?
Помню, Вагнеру кинули банан, а он в ответ захватил Бахмут.
+33
-6
+27
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GuruFutbola
Какая же жертва я не могу 🤣🤣🤣 чисто женский характер, хотя тут ничего удивительного, учитывая за какой клуб он играет)
+61
-35
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Spiker1606
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Ответ GuruFutbola
Какая же жертва я не могу 🤣🤣🤣 чисто женский характер, хотя тут ничего удивительного, учитывая за какой клуб он играет)
Винисиус не играет за Барселону
+61
-42
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Виктор Сергачёв
Ответ JENNINGS
Почему его в ЛЧ никто не освистывает, не оскорбляет и не употребляет к нему расистских выражений?
потому что Ригоберка существует на этом сайте не для комментирование адекватного,а его пища вот такие высеры.
поэтому задавать ему риторические вопросы не стоит,как и обращать внимания на сие существо.
+43
-25
+18
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Metalloid
Нытик, плакса, тряпка и слабак.
Помню Вагнеру кинули банан, он его слопал и всё, какой смысл травить того, кто не реагирует? А если соперник заводится, то конечно его будут провоцировать на это, как иначе?
+25
-9
+16
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Sergey Mikhaylenko
Ответ Фрэнк Канистра
Не могу понять, он там самый черный что ли? Почему с ним всегда какие то скандалы и проблемы? Есть ощущение, что тут как в старой народной мудрости: если по лицу бьет уже 5 муж подряд, возможно, дело не в мужьях, а в лице)) если освистывают болельщики всех клубов Ла Лиги может быть дело в Винни и его реакциях на все это?) Игрок то потрясающий.
Это легко объясняется, достаточно вспомнить школу и то, как «задиралы» чмырили некоторых детей.

Если «ботан» резко реагировал на буллинг, например, начинал кричать, драться или просто вёл себя как-то необычно, то его, наоборот, только начинали больше чмырить. Ведь это «весело», ведь у агрессии есть реакция.

А если «ботан» переставал реагировать на буллинг, то весь процесс буллинга терял смысл, ведь никакого «веселья» нет. И поэтому от такого человека отставали.

Тоже самое происходит и с Винисиусом, только на уровне взрослой жизни. Он резко реагирует на оскорбления, от этого фанатам хочется только сильнее на него набрасываться, ведь они получают своё шоу.
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GuruFutbola
Ответ JENNINGS
Твою «Барселону» на поле в ЛЧ вообще что-то давно не видно )))
Причем тут Барса вообще? Ты мне о ней 3 раз уже пишешь, я тебе на вопрос ответил вообще-то )
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Prayerok
Снова бедного Винисиуса все обижают. Ему б в фигурное катание, какой-то он слишком нежный для футбола. Там домохозяйки приголубят мальчика-одуванчика.
+15
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Andrey Ashhabadskiy
Гнилой он реально
+16
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SaH4r.
в его соотечественника Алвеса вообще банан кинули, а он взял и скушал его. Представьте если бы такое было с винипухом, был бы ор на весь мир
+10
-2
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Bunyod Turgunov
Ответ Денис Мартин
Потому что он лучший дриблер лиги, и его лупят по ногам постоянно, а ему это не нравится, вот и все.
В своё время Неймара лупили хуже чем Винисиус но с ним такие истории не было. Только с этим клоуном такое происходит
+10
-3
+7
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filippa
чето совсем чувак поплыл. нет бы помолчать , подумать... не учит пример Альвеса. молчание-Золото !!!
+21
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Большой Сэми
Ответ Денис Мартин
Потому что он лучший дриблер лиги, и его лупят по ногам постоянно, а ему это не нравится, вот и все.
Так себе логика. По этой логике, Месси должен был быть самым ненавистным игроком лиги в истории чемпионата или тот же Неймар соотечественник Винни. Но тут дело не в игре, а в поведении игрока. Кричалки болеллов это ответ на поведение Винни на поле. Но Винни борется с выкриками самым бесполезным способом, обижаясь на это, будто не понимая, что он дает еще больше сил своим ненавистникам. Нужно быть умнее своих врагов, и бразилец это понимает слабо. И никто из его окружения это не подскажет, ведь борьба с расизмом это красивая обложка
+6
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TJ tigra
Шел бы к психологу, провокатор всей лиги.
+7
-3
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Фантом
Ответ JENNINGS
Почему его в ЛЧ никто не освистывает, не оскорбляет и не употребляет к нему расистских выражений?
Ну если он и дальше будет продолжать в том же духе, то скоро это и там начнется.
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Кашшай Чакырович
На самом деле это происходит из за безхребетности судей и обслуживания судьями судейского реала ,ведь для игроков реала это уже норма ,творить дичь на поле , а потом удивляться ,а что такого , недавно этоь винисиус заломал приемом ufc Де йонга и ещё на судью накричал это дисква должна быть матчей на 20 ,а его даже не удалили ! Когда законы исполняются для всех кроме блатных ,тогда и происходит такое ,а так вообще какой клуб такие и гниловатые в нем игрочишки !
+4
0
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SaH4r.
Ответ Maksat Hasanow
То есть ты хочешь сказать случая с Алвесом серьёзнее чем это? Там один урод просто когда никто не видел кинул банан и всё сидел как ничего не было. А тут несколько человек ему прямо в Лицо говорят что он обезьяна. Может хотя бы подумаешь прежде чем писать
травят только его, остальных в составе Реала не трогают, может дело в нём самом? Пике на протяжении всей карьеры освистывали, обзывали в Мадриде, но он не устраивал ор на весь мир. Если бы был проще и не реагировал бы на всё это, винипуху цены бы не было
+4
-1
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Олег Иваницкий
Ответ JENNINGS
Почему его в ЛЧ никто не освистывает, не оскорбляет и не употребляет к нему расистских выражений?
Потому что там у него нет давно устоявшейся репутации игрока очень неприятного поведения. Если в компании людей появляется персонаж, который всех бесит и отвратительно себя ведет, даже если он не успел ничего сделать мерзкого, уже всем неприятно от его появления. А если он придет в новую компанию где его еще особо не знают, всем будет ровно на него.
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GuruFutbola
Ответ Spiker1606
Винисиус не играет за Барселону
И слава Богу, там бы его Хави быстро на место поставил в отличии подстилки анчелотки, с Торесом бы боролись за время в матчах после 85 минуты) так что не нужен еще один баночник)
+11
-8
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