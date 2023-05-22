Винисиус о словах Тебаса: «Президент Ла Лиги атакует меня в соцсетях вместо того, чтобы критиковать расистов. Я не ваш друг, хэштеги меня не трогают»

Винисиус Жуниор ответил на слова Хавьера Тебаса на фоне расистского скандала.

Напомним, вингер « » подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в 35-м туре чемпионата . После игры бразилец раскритиковал Ла Лигу.

Позднее президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился к футболисту: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат».

«В очередной раз вместо того, чтобы критиковать расистов, президент Ла Лиги появляется в социальных сетях, чтобы атаковать меня. Сколько бы вы ни болтали и не делали вид, что не читаете, имидж вашего чемпионата пошатнулся. Смотрите ответы на свои посты и удивляйтесь...

Замалчивание только приравнивает вас к расистам. Я не ваш друг, с которым можно говорить о расизме. Я хочу действий и наказаний. Хэштеги меня не трогают», – написал Винисиус.

Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

Винисиус о матче с «Валенсией»: «Наградой расистам стало мое удаление. Это не футбол, это Ла Лига»

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