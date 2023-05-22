Винисиус о словах Тебаса: «Президент Ла Лиги атакует меня в соцсетях вместо того, чтобы критиковать расистов. Я не ваш друг, хэштеги меня не трогают»
Винисиус Жуниор ответил на слова Хавьера Тебаса на фоне расистского скандала.
Напомним, вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в 35-м туре чемпионата Испании. После игры бразилец раскритиковал Ла Лигу.
Позднее президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился к футболисту: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат».
«В очередной раз вместо того, чтобы критиковать расистов, президент Ла Лиги появляется в социальных сетях, чтобы атаковать меня. Сколько бы вы ни болтали и не делали вид, что не читаете, имидж вашего чемпионата пошатнулся. Смотрите ответы на свои посты и удивляйтесь...
Замалчивание только приравнивает вас к расистам. Я не ваш друг, с которым можно говорить о расизме. Я хочу действий и наказаний. Хэштеги меня не трогают», – написал Винисиус.
Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца
Винисиус о матче с «Валенсией»: «Наградой расистам стало мое удаление. Это не футбол, это Ла Лига»
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поэтому задавать ему риторические вопросы не стоит,как и обращать внимания на сие существо.
Помню Вагнеру кинули банан, он его слопал и всё, какой смысл травить того, кто не реагирует? А если соперник заводится, то конечно его будут провоцировать на это, как иначе?
Если «ботан» резко реагировал на буллинг, например, начинал кричать, драться или просто вёл себя как-то необычно, то его, наоборот, только начинали больше чмырить. Ведь это «весело», ведь у агрессии есть реакция.
А если «ботан» переставал реагировать на буллинг, то весь процесс буллинга терял смысл, ведь никакого «веселья» нет. И поэтому от такого человека отставали.
Тоже самое происходит и с Винисиусом, только на уровне взрослой жизни. Он резко реагирует на оскорбления, от этого фанатам хочется только сильнее на него набрасываться, ведь они получают своё шоу.