Трибуна «Местальи», с которой оскорбляли Винисиуса, закрыта на 5 матчей. «Валенсия» оштрафована на 45 000 евро

Из-за расизма в адрес Винисиуса Жуниора «Месталья» будет частично закрыта.

Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации постановил запретить использование трибуны имени Марио Кемпеса, с которой в адрес вингера « » доносились оскорбления во время игры 35-го тура . Ограничение будет действовать на протяжении пяти матчей.

Также « » оштрафована на 45 тысяч евро. В течение 10 рабочих дней клуб может подать апелляцию.

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