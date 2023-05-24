Трибуна «Местальи», с которой оскорбляли Винисиуса, закрыта на 5 матчей. «Валенсия» оштрафована на 45 000 евро

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига происшествия болельщики Федерация футбола Испании Месталья Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Из-за расизма в адрес Винисиуса Жуниора «Месталья» будет частично закрыта.

Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации постановил запретить использование трибуны имени Марио Кемпеса, с которой в адрес вингера «Реала» доносились оскорбления во время игры 35-го тура Ла Лиги. Ограничение будет действовать на протяжении пяти матчей.

Также «Валенсия» оштрафована на 45 тысяч евро. В течение 10 рабочих дней клуб может подать апелляцию.

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15 комментариев

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ZaSvabody
Перес включил админресурс и сейчас будут наказаны все, кроме самого Винисиуса.
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Фут.Боль
Ну вот, могут когда захотят.Быстро нашли расиста.Трибуна виновата.
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Гамарджоба Генацвале
Так писали же, что его ещё на улице начали оскорблять. Тут надо город оцеплять по-хорошему.
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Aleksandr Blaugranas
А трибуну Эспаньола, которая в полном составе вывалилась на поле и побежала колотить игроков Барсы – не закрыли)
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Sanya Kruus
Ало, там фанаты эспаньола стулями кидались в игроков Барсы. Решение кто-нибудь принимать собирается?
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Нургалиев Разрешил
Вот это топовые меры! Закрыли трибуну, а на другой трибуне расисты уже не могут орать, да?
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red hikkikomori
Ещё надо с этой трибуны удалить кресла на которых сидели задержанные фанаты Валенсии
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red hikkikomori
Странные конечно эти испанцы, Винисиус всю их страну расистами называет, а они с него пылинки сдувают
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Raindrop Drop Top
Когда надо, пересовские шестёры в лице тебаса работают, а на реальные дела по типу того что эспаньоловские болелы вытворяли глаза закрыты. Мчк каждый раз подтверждает звание политпроекта
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Ответ Фут.Боль
Ну вот, могут когда захотят.Быстро нашли расиста.Трибуна виновата.
У нас за одну трибуну ввели фануйди
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