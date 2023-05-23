«Винисиус ведет себя провокационно и дерзко, список его врагов растет. Он персона нон грата на Мальорке, в Памплоне и Валенсии. Все закончится обменом на Мбаппе». Экс-хавбек «Барсы» Херард о вингере

Теги ПСЖ Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Херард Лопес Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Херард Лопес считает, что Винисиуса Жуниора могут обменять на Килиана Мбаппе.

«Учитывая то, что мы говорим о безусловно талантливом футболисте, ситуация, в которой оказался «Реал», граничит с невыносимой. И она стала следствием отношения, с которым невозможно мириться.

Оскорбления, которые звучали в его адрес в матче с «Валенсией», не стоит смешивать с его провокационным и дерзким отношением, которое проявляется в каждом матче и приводит к тому, что список его врагов растет за счет соперников, судей, фанатов. Он является персоной нон грата на Мальорке, в Памплоне, а теперь и в Валенсии.

Игрок должен переосмыслить свое поведение, потому что все это будет лишь продолжаться и закончится его уходом, тем более «Реал» этого уже не исключает. В таком случае я могу представить только его обмен на Мбаппе, учитывая стоимость Винисиуса и его влияние на игру», – отметил экс-хавбек «Барселоны» и «Валенсии».

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28 комментариев

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Пепси пеналдувич
Фанаты просто знают, что Вини так реагируют и будут дальше так же делать, либо принять меры жеские надо, либо Вини держать все эмоции при себе. Другого не дано.
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Пепси пеналдувич
Ответ Пирс Морган
Херард читает спортс
Под ником барса мания сидит точно.
+20
-2
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Пирс Морган
Херард читает спортс
+19
-4
+15
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Иван Иванов
Если Вини и в ПСЖ будет вести себя также нагло как здесь , его быстро возненавидят фаны Марселя, Лиона и прочих клубов и ему захочется обратно.
+11
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Добрый Ретроград
Во Франции ещё хлеще будет)
+10
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+8
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sumo77
Ответ Иван Иванов
Если Вини и в ПСЖ будет вести себя также нагло как здесь , его быстро возненавидят фаны Марселя, Лиона и прочих клубов и ему захочется обратно.
Ладно фаны Марселя или Лиона, фаны ПСЖ могут возненавидеть:))
+5
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Fma wozo
Дай Бог чтобы провокатор номер 1 покинул Реал Мадрид, от этого Реал только выиграет.
+9
-6
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Такими темпами всё закончится продолжением карьеры в Бразилии
+7
-4
+3
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Dinamus
Ответ Log in
Такими темпами всё закончится продолжением карьеры в Бразилии
в США или Канаде , там негры как дома ...
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red hikkikomori
Ответ Очевидное невероятное
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Тематические дни на Спортсе в стиле передачи "В мире животных"
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Фарид Харисов
Бразилец может начать новую страницу в своей истории «Винисиус против всех», но он такими железными нервами не обладает.

Если за него будут постоянно заступаться старшие — сокомандники, Анчелотти, президент Бразилии, Папа Римский — это гнев фанатов не остановит.

Уйти такому золотому активу мадридцы не позволят, так что думаю, что ему стоит познать дзен и успокоиться. Тогда волна хейта сойдёт на нет.
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Андрес Бондаренко
Во Франции он просто из лазарета выходить не будет...
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Нефанатик
В ПСЖ конечно чудики, но кто в здравом уме обменяет Мбаппе на этого клоуна?
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Pb-SE
Ответ Пирс Морган
Херард читает спортс
Ригоберка?
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Очевидное невероятное
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Кашшай Чакырович
Хоть кто то , в этом лицемерном , лживом мире, говорит правду в СМИ !
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rigobersong
Обмен на Мбаппе🤣🤣🤣 У меня в гараже старая 8ка стоит без дела, может предложить на Майбах кому-то обменять:))
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Экочёрт 4000
>его обмен на Мбаппе

это игроки из разных вселенных
у Мбаппе уже под 300 голов
жертва расизма столько не забьет и за 40 лет
+2
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Александр Клевцов
В Россию парню надо.мы его тут Жорой назовем .все хорошо будет
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Нургалиев Разрешил
Так и запишем: "Херард - расист". А чего еще ждать от каталонских?
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mqh9pzrxgf
Ответ #SharkTeam
Он же не только фанатов бесит. Соперники и даже судьи не все к нему ровно относятся
Предрассудки вещь такая. Удивительно что в лч все четко у него, вообще никаких проблем
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