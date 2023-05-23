«Винисиус ведет себя провокационно и дерзко, список его врагов растет. Он персона нон грата на Мальорке, в Памплоне и Валенсии. Все закончится обменом на Мбаппе». Экс-хавбек «Барсы» Херард о вингере
Херард Лопес считает, что Винисиуса Жуниора могут обменять на Килиана Мбаппе.
«Учитывая то, что мы говорим о безусловно талантливом футболисте, ситуация, в которой оказался «Реал», граничит с невыносимой. И она стала следствием отношения, с которым невозможно мириться.
Оскорбления, которые звучали в его адрес в матче с «Валенсией», не стоит смешивать с его провокационным и дерзким отношением, которое проявляется в каждом матче и приводит к тому, что список его врагов растет за счет соперников, судей, фанатов. Он является персоной нон грата на Мальорке, в Памплоне, а теперь и в Валенсии.
Игрок должен переосмыслить свое поведение, потому что все это будет лишь продолжаться и закончится его уходом, тем более «Реал» этого уже не исключает. В таком случае я могу представить только его обмен на Мбаппе, учитывая стоимость Винисиуса и его влияние на игру», – отметил экс-хавбек «Барселоны» и «Валенсии».
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Если за него будут постоянно заступаться старшие — сокомандники, Анчелотти, президент Бразилии, Папа Римский — это гнев фанатов не остановит.
Уйти такому золотому активу мадридцы не позволят, так что думаю, что ему стоит познать дзен и успокоиться. Тогда волна хейта сойдёт на нет.
это игроки из разных вселенных
у Мбаппе уже под 300 голов
жертва расизма столько не забьет и за 40 лет