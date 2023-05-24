КДК может дисквалифицировать Здьелара. Он кричал «вы можете посмотреть гребаный ВАР!» в подтрибунке после дерби

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи КДК РФС видеоповторы Саша Здьелар Александр Соболев Виллиан да Силва Роша контент Футбол

Хавбек ЦСКА Саша Здьелар присутствует на заседании КДК – его могут дисквалифицировать.

После матча между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) серб активно выражал свою позицию по судейству в подтрибунном помещении. Как пишет Иван Карпов, после окончания матча Саша кричал в подтрибунке: «Why can you give two red cards? You can see VAR, fucking VAR!» («Почему вы показали две красные? Вы можете посмотреть ВАР, гребаный ВАР!» – англ.).

Это было зафиксировано в протоколе, поэтому на заседании в РФС слушают не только Соболева и Рошу, которые показывали оскорбительные жесты, но и Здьелара, которому тоже грозит дисквалификация.

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71 комментарий

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Ебздрогыч
Тут ключевой вопрос: он, когда это кричал, за яйца держался?
+121
-9
+112
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Александр Зубков
Ответ Ебздрогыч
Тут ключевой вопрос: он, когда это кричал, за яйца держался?
За яйца Карасёва?
+100
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Serge Vendino
То есть футболистов могут дисквалификацировать за одно матерное слово на английском? Или призыв посмотреть ВАР оскорбителен для судей?
+72
-4
+68
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-DF-
Какая милота!
От упырей, чьей прямой и единственной обязанностью является просмотр ВАРа и передача информации судье в поле, и с чем они очевидно не справились, потребовали исполнения этих обязанностей. Такая наглость безусловно тянет на дисквалификацию! Да как вообще посмели упрекать слепошарых любитель пить чаёк на закрытых встречах!
+42
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Александр Сырчин
Ответ Serge Vendino
То есть футболистов могут дисквалификацировать за одно матерное слово на английском? Или призыв посмотреть ВАР оскорбителен для судей?
Игрокам в принципе запрещено требовать просмотра ВАР. Желтую карточку часто дают просто за показ руками рамочки ВАР игроком.
+12
0
+12
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Aleksey Yashin
Я видел это видео полностью, жалко пацана, он кричал: "Вы можете посмотреть ВАР, долбаный ВАР?"
+11
0
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Ярик01
На каком языке серб кричал? Если на русском, то явно не "долбанный".
+10
-1
+9
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Борис Кицис
Вообще-то судей с Соболевым надо дисквалифицировать, а не игроков ЦСКА которые пытались добиться правды.
+13
-6
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Александр К
а судей когда будут дисквалифицировать за такое судейство ?
+10
-4
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БилльХансен
Чем дальше, тем прекрасней расцветает вся эта история. Просто слов нет.
+6
-1
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Сергей Жарковский
А ведь всё начиналось просто, взялся Соболев за свои...и тут началось!👍
+4
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БилльХансен
Ответ Serge Vendino
То есть футболистов могут дисквалификацировать за одно матерное слово на английском? Или призыв посмотреть ВАР оскорбителен для судей?
Подозреваю что слово было на сербском и было это слово "jebeni". Что для сербского в общем не очень сильное высказывание, но для русских очевидное.
+4
0
+4
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BenWade
Ответ Ярик01
На каком языке серб кричал? Если на русском, то явно не "долбанный".
англ. Есть видео в телеге Карпова
+3
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воен
Ответ mnogokotin-
за какое? за украденый гол игнатова? )
За украденный гол Заболотного, за непоказанную красную Чернову, за непоказанную красную ещё раньше Соболеву, за левую пенку. Доволен?
+6
-3
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Кузбасс
Ответ Ебздрогыч
Тут ключевой вопрос: он, когда это кричал, за яйца держался?
Нет, просто поправлял при этом шорты.
+8
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Мукунку хороший
Ответ Кузбасс
Нет, просто поправлял при этом шорты.
Карасёву.?
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ЦСКА1960
Конечно, раз Виллиану карточку пришлось отменить под давлением неопровержимых доказательств его невиновности, то продажным любителям чая нужно во что бы то ни стало дисквалифицировать другого игрока ЦСКА!
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Евгений Садчиков
Ох, уж эти дисквалификации заработанные в подтрибунке.
А что? Разве он не прав. Почему ВАР не позвал Карася к монитору, это же момент где смотрят прямую красную? Почему Карась получил подсказ от своего ассистента, который ему просто внаглую наврал? Не удивлюсь, если там отмазка в стиле, "Жесты не смотрим". В Южной Америке смотрят.
+3
-2
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artem saribekyan
А,а... Вот кто игру испортил... А я ведь думал, наивный, что это Дельфин и купленные судьи...А оно вона как...
+4
-3
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mnogokotin-
Ответ воен
Какой бред? Чернов сам признал, что могли ему спокойно красную показывать, гол Заболотного тоже отменили, но на это вы почему-то внимания не обращаете. Соболева по всем показанным видео нужно было удалять ещё раньше, потому что ещё до попавшей на камеру ситуации ваш дельфин этим же занимался. Пенка откровенно левая.
у заболотного 100% оффсайд, видно по линии. вообще никто не спорит. стоит дальше читать? )
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Forrest Gamp
Ответ Tydeus
То есть дисклификация за слово «долбанный»? Мда
там скорее матерное слово было употреблено
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Александр Трифон0в
Если за такие слова дисквалифицировать, то надо всех отправить отдыхать, здесь ничего такого нет
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prist
Ответ riverman1980
не потеря для Цска. очень посредственный игрок во всем.
Согласен полностью
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artem saribekyan
Ответ Serge Vendino
Во время футбольного матча никто же никогда не говорит матерные слова, в том числе судьи)))
Как в детском садике : -,, Вася, ты не прав"
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Александр Зубков
За яйца Карасёва?
Соболева конечно.
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