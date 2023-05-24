КДК может дисквалифицировать Здьелара. Он кричал «вы можете посмотреть гребаный ВАР!» в подтрибунке после дерби
Хавбек ЦСКА Саша Здьелар присутствует на заседании КДК – его могут дисквалифицировать.
После матча между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) серб активно выражал свою позицию по судейству в подтрибунном помещении. Как пишет Иван Карпов, после окончания матча Саша кричал в подтрибунке: «Why can you give two red cards? You can see VAR, fucking VAR!» («Почему вы показали две красные? Вы можете посмотреть ВАР, гребаный ВАР!» – англ.).
Это было зафиксировано в протоколе, поэтому на заседании в РФС слушают не только Соболева и Рошу, которые показывали оскорбительные жесты, но и Здьелара, которому тоже грозит дисквалификация.
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От упырей, чьей прямой и единственной обязанностью является просмотр ВАРа и передача информации судье в поле, и с чем они очевидно не справились, потребовали исполнения этих обязанностей. Такая наглость безусловно тянет на дисквалификацию! Да как вообще посмели упрекать слепошарых любитель пить чаёк на закрытых встречах!
А что? Разве он не прав. Почему ВАР не позвал Карася к монитору, это же момент где смотрят прямую красную? Почему Карась получил подсказ от своего ассистента, который ему просто внаглую наврал? Не удивлюсь, если там отмазка в стиле, "Жесты не смотрим". В Южной Америке смотрят.