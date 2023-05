КДК может дисквалифицировать Здьелара. Он кричал «вы можете посмотреть гребаный ВАР!» в подтрибунке после дерби

Хавбек ЦСКА Саша Здьелар присутствует на заседании КДК – его могут дисквалифицировать.

После матча между « » и (2:1) серб активно выражал свою позицию по судейству в подтрибунном помещении. Как пишет Иван Карпов, после окончания матча кричал в подтрибунке: «Why can you give two red cards? You can see VAR, fucking VAR!» («Почему вы показали две красные? Вы можете посмотреть ВАР, гребаный ВАР!» – англ.).

Это было зафиксировано в протоколе, поэтому на заседании в РФС слушают не только и , которые показывали оскорбительные жесты, но и Здьелара, которому тоже грозит дисквалификация.

