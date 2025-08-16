Товарищеские матчи. «Интер» сыграет с «Олимпиакосом», «Ювентус» в гостях у «Аталанты»
«Интер» сыграет в Бари с «Олимпиакосом» в товарищеском матче.
«Ювентус» встретится в гостях с «Аталантой».
Товарищеские матчи
Фрозиноне, Италия
«Рома» Италия – «Аль-Сукор» Ливия – 18:00
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
16 августа 18:30, Сан Никола
Не начался
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
16 августа 18:45, Адзурри д′Италия
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?16905 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
