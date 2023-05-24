Бабаев ждет отмены красной Роши на КДК: «Да, безусловно. Ждем справедливого решения»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Роман Бабаев Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Роман Бабаев ожидает, что красную карточку Виллиана Роши отменят.

Напомним, нападающий «Спартака» Александр Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов. Затем стало известно, что ЭСК не считает удаление Роши верным.

– Чего вы ожидаете от этого рассмотрения?

– Справедливого решения КДК.

– Справедливое – это какое? В вашем понимании.

– Дождемся, посмотрим. Я уверен, что члены КДК разберутся.

– Ждете отмены красной карточки?

– Да, безусловно, – заявил гендиректор ЦСКА перед началом заседания.

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35 комментариев

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Severfan
Ответ Bartez1986
эмоции уже подутихли. По красной Соболю никаких вопросов нет. Саша реально едет с катушек во время игр. По красной Роше. Думаю, 99 процентов понимают, что он обращал внимание судей на этот жест. Но он профессионал, и знает, что есть ВАР. по сути, сам себя подставил. по-человечески карточку ему надо отменять. а по правилам, получается, что нет
почему-то ВАР не вмешался, когда Соболь начал размахивать причиндалами и Роша обращал внимание арбитра на это, не надо ля-ля
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Бумажка Мостового
Ответ LifeSpartak
Какое нафиг справедливо?! То что Соболев показывал не означает что ваш роша не виновен!
В ЭСК признали, что Рошу не нужно было удалять. В чём проблема? Или по твоему КК нужно оставить и плевать, что она левая?
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Severfan
Ответ Bartez1986
а это тоже интересно. Карася тут уже столько раз с субстанцией одного цвета смешали, что мама не горюй. а где ВАР то? я не защищаю Карасёва, но что он должен был сделать, если послушал бокового? он же по протоколу вроде все сделал, нет разве?
ну так и говорят, что это подстава - ему назначили иных помощников, посадили на ВАР кого следует и вуаля! пошли странности за странностью
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Бумажка Мостового
Ответ mnogokotin-
ты так говоришь как будто вы в меньшинстве остались ) а украденный гол игнатова вам игру не поломал случайно? )
Тебе самому не надоело о голе Игнатова под каждой новостью писать? О нём даже никто кроме нескольких красно-бледных не спорит
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Феликс Бонивур
Карточку можно и отменить, но очки никто не вернет… удаление ключевого защитника сломало игру армейцам… так что отмена красной карточки это самый минимум из справедливых решений
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Бумажка Мостового
Ответ Гарт Сноу
Удивительно сколько нытья в комментах из-за того, что матч пришлось доигрывать в равных составах… Ну смиритесь уже, как говорит ваш тренер: если судья показал красную, значит удаление всё таки было..
В равных составах из-за левой КК Роши. Круто! Скажи, если будет матч Спартак - Зенит, и судья поставит в ворота Зенита правильный пенальти и левый в ворота Спартака, то ты тоже напишешь что-то вроде: "Удивительно сколько нытья в комментах из-за того, что поставили пенальти в ворота обеих команд"?
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Бумажка Мостового
Ответ LifeSpartak
Всем таким как ты и заядлым диваннным минусяторам скажу - Посмотрите видео с ютьюб канал УКузьмича про вашего рошу.А потом жду вас на страницах этого сайта с извинениями и каянием как вы не правы,если духу и совести хватит!
"... УКузьмича про..." - дальше можно не читать. Болела Спартака оправдывает свой любимый клуб и его игрочишку. По вашему я должен ему верить? Уже везде разобрали эти липовые доказательства.
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doctor3006
Ответ Bartez1986
эмоции уже подутихли. По красной Соболю никаких вопросов нет. Саша реально едет с катушек во время игр. По красной Роше. Думаю, 99 процентов понимают, что он обращал внимание судей на этот жест. Но он профессионал, и знает, что есть ВАР. по сути, сам себя подставил. по-человечески карточку ему надо отменять. а по правилам, получается, что нет
С ВАР коррумпированность российских судей только увеличилась- теперь нет ответственности никого за решения, профит.
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Бумажка Мостового
Ответ mnogokotin-
тебе не надоело ныть про матч, где 1 ошибка в пользу вас, одна в пользу нас. играли в равных составах ))))))))))))))))))) побереги себя конечно не спорит, украли чистый гол. все судьи это говорят и даже конские блогеры, например, Клинс не поломало вам там это игру? ответь, очень переживаю ))
1)Где вы видели, чтобы я много ныл из-за этого? 2)Да, играли в равных составах, но у вас справедливо удалили бесполезного Соболева, а у нас несправедливо лучшего цз Рошу. 3)По вашему, удалять нужно всегда обоюдно, несмотря ни на что? 4)Чем этот гол отличается от гола Облякова (кто-то уже писал об этом, но я не заметил, чтобы кто-нибудь из коней ныл по этому поводу)? Сейчас линий нет, и в большинстве случаев (у нас в РПЛ) такие голы отменяют (я не говорю, что его правильно не засчитали и не видел, чтобы кто-то из коней это писал, но вы почему то продолжаете пихать это везде. Вообще везде!). 5) Создаётся такое ощущение, что вы пишете это под копирку. Под какую новость не зайди, везде есть подобный комментарий, точь-в-точь. И практически везде от вас. Вам самому это не надоело? 6)Как вам уже отвечали под одной новостью, у вас просто нет своего мнения, вы всеми способами оправдываете свой клуб, и вы не способны признать, что какое-то решение было неправильно принято в пользу вашего любимого Спартака. Длинно получилось, но сорян, ничего не могу поделать.
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Бумажка Мостового
Ответ mnogokotin-
1. я считаю что ты ноешь, потому что норм судейство было. 2. это бред какой то ) Роша не месси и не роналду. соболь - лучший форвард этого сезона. 3. нет. но если игрок отвечает провокатору тем же, то его тоже удаляют. 4. какого гола облякова? не слежу за конями. у спартака украли чистый гол, получается я не ною, а указываю на результативную ошибку. 5. нет, не надоело. отвечаю этим сообщением ТОЛЬКО на комменты твоих собратьев, которые пишут что их убили. им не надоело? 6. полный бред ) готов даже поддержать решение эск по роше. тогда получается 1-1 по грубым ошибкам. так чего вы ноете?
1)Соболь - лучший форвард? Чего? Полный бред. 2)Вы сравниваете Месси с Рошей? Всё в порядке?
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Mr.Hahn
Ответ ster3
Была новость что Соболев показывал и до этого этот жест. И Роша пытался обратиться к боковому, но без результатно.
Да, они там оба хороши. Один «амуницию поправлял», второй яйца чесал. Слишком много разговоров о второстепенном.
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ster3
Ответ Mr.Hahn
С момента, когда Соболев продемонстрировал Роше свои причиндалы до момента, когда тот начал бегать, как ненормальный и показывать всем вокруг свидетелем чего он сейчас был, прошло несколько секунд. ВАР за секунду вмешаться должен был?))
Была новость что Соболев показывал и до этого этот жест. И Роша пытался обратиться к боковому, но без результатно.
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Mr.Hahn
Ответ Severfan
почему-то ВАР не вмешался, когда Соболь начал размахивать причиндалами и Роша обращал внимание арбитра на это, не надо ля-ля
С момента, когда Соболев продемонстрировал Роше свои причиндалы до момента, когда тот начал бегать, как ненормальный и показывать всем вокруг свидетелем чего он сейчас был, прошло несколько секунд. ВАР за секунду вмешаться должен был?))
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Альф Третий
Ответ Бумажка Мостового
В равных составах из-за левой КК Роши. Круто! Скажи, если будет матч Спартак - Зенит, и судья поставит в ворота Зенита правильный пенальти и левый в ворота Спартака, то ты тоже напишешь что-то вроде: "Удивительно сколько нытья в комментах из-за того, что поставили пенальти в ворота обеих команд"?
Ахаха, ну ты даешь, это было смешно! Но, шутки шутками, порой судейские решения вызывают дискуссии и споры, а вот правильное понимание этих решений помогает нам разбираться во всей ситуации. В итоге, главное, чтобы справедливость в спорте была на первом месте.
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Vsemprivet
Ответ Direct free kick
Справедливо было бы, чтобы бабаев и особенно гинер отправились в белую лебель, особенно харькивский. Дело Тишкова не забыто
А Роше красную нужно отменить, справедливый ты наш?
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mnogokotin-
Ответ Бумажка Мостового
1)Соболь - лучший форвард? Чего? Полный бред. 2)Вы сравниваете Месси с Рошей? Всё в порядке?
1. чекай стату.
2. у вас что удалили игрока за 200 лямов? вы без роши не могли в атаку ходить? )
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Феликс Бонивур
Ответ Мукунку хороший
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Мукунку хороший
Ответ Феликс Бонивур
Карточку можно и отменить, но очки никто не вернет… удаление ключевого защитника сломало игру армейцам… так что отмена красной карточки это самый минимум из справедливых решений
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Mr.Hahn
Ответ Бумажка Мостового
В ЭСК признали, что Рошу не нужно было удалять. В чём проблема? Или по твоему КК нужно оставить и плевать, что она левая?
Конкретно за захват причиндалов по логике удалять не надо было. За отмашку в лицо и толчок Соболева несколькими минутами ранее - надо было.
Роша - грязный игрок. Про это даже всегда сдержанный Зиньковский сказал в интервью.
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lberg
Этот жест со стороны был такой же как и у Соболева. В чём разница?
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Сергей Медведев
Было бы смешно, если бы отменили карточку, но учли, что Роша наиграл на 2 жк (толчок Соболева вне борьбы за мяч и за издевательское похлопывание боковому) и всё равно дисквалифицировали бы на матч)))
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Заборостроитель
А селекция наша где?😅
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