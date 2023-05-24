Бабаев ждет отмены красной Роши на КДК: «Да, безусловно. Ждем справедливого решения»

Роман Бабаев ожидает, что красную карточку Виллиана Роши отменят.

Напомним, нападающий « » после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов. Затем стало известно, что ЭСК не считает удаление Роши верным.

– Чего вы ожидаете от этого рассмотрения?

– Справедливого решения КДК.

– Справедливое – это какое? В вашем понимании.

– Дождемся, посмотрим. Я уверен, что члены КДК разберутся.

– Ждете отмены красной карточки?

– Да, безусловно, – заявил гендиректор ЦСКА перед началом заседания.

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