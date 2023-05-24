Бабаев ждет отмены красной Роши на КДК: «Да, безусловно. Ждем справедливого решения»
Роман Бабаев ожидает, что красную карточку Виллиана Роши отменят.
Напомним, нападающий «Спартака» Александр Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов. Затем стало известно, что ЭСК не считает удаление Роши верным.
– Чего вы ожидаете от этого рассмотрения?
– Справедливого решения КДК.
– Справедливое – это какое? В вашем понимании.
– Дождемся, посмотрим. Я уверен, что члены КДК разберутся.
– Ждете отмены красной карточки?
– Да, безусловно, – заявил гендиректор ЦСКА перед началом заседания.
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2. у вас что удалили игрока за 200 лямов? вы без роши не могли в атаку ходить? )
Роша - грязный игрок. Про это даже всегда сдержанный Зиньковский сказал в интервью.