Рейндерс о дебюте за «Сити» в АПЛ: «Приятно начать с гола и ассиста. Я многому учусь у Гвардиолы, появилось новое видение игры в футбол. Наша главная цель – Премьер-лига»

Тейани Рейндерс заявил, что многому учится у Пепа Гвардиолы.

«Ман Сити » выиграл в первом матче сезона АПЛ у «Вулверхэмптона » со счетом 4:0.

«Очень приятно начать с гола и голевой передачи, и особенно в Премьер-лиге – это то, о чем мечтаешь. Лучше и быть не могло. В первом матче сезона не знаешь, что произойдет или как будет играть соперник, и мы справились довольно хорошо.

Они оказали на нас хорошее давление, но мы сохраняли спокойствие. Я многому учусь [у Гвардиолы ]. У меня появилось новое видение того, как играть в футбол. Для меня главное – быстро адаптироваться и стараться каждый раз показывать максимум. Мне нравится интенсивность команды на тренировках.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» не выиграл Премьер-лигу, и это наша главная цель [в этом сезоне]. Мы все знаем, чего хотим, и мы настроены достичь этой цели. Вы знаете, какие великие имена были в этом клубе, и для меня было гордостью присоединиться к «Сити»… Я хочу это показать: я горжусь тем, что играю за этот клуб, с большим удовольствием и любовью», – сказал полузащитник «Ман Сити ».